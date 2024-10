Grande Fratello, scatta il bacio tra Tommaso e Mariavittoria: le confessioni dei due concorrenti

News VIP

Nella Casa del Grande Fratello è arrivato il primo bacio della nuova edizione: con grande sorpresa di tutti, Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti si sono lasciati trasportare dalla passione.

Stasera, lunedì 14 ottobre 2024, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Nell'attesa, nella Casa è arrivato il primo e inaspettato bacio della stagione. E no, non si tratta di Shaila Gatta e Javier Martinez, ma di Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi.

Il bacio tra Tommaso e Mariavittoria

A poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera lunedì 14 ottobre 2024 in prima serata su Canale 5, è scattata la passione tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi . Le immagini, però, non sono state trasmesse su Mediaset Extra. Come riportato da Biccy, a raccontare come sono andate le cose è stato il giovane idraulico che, stuzzicato da Luca Calvani, ha ammesso di aver baciato la ragazza: "Sì, ce lo siamo dati. E niente che devo dire? Comunque non ha nulla che non va. Lei è molto bella e carina".

Se Tommaso si è lasciato andare con Luca non nascondendo le sue perplessità, Mariavittoria si è confidata con Amanda Lecciso circa il bacio inaspettato scattato nella notte con il giovane concorrente del Gf:

Sicuramente c’è attrazione. Lui mi piace, è intelligente, bravo e sensibile, però è molto chiuso. Io non mi sbilancio subito e anche lui è come me. Se ho voglia di conoscerlo fuori? Certo, perché no? Se lo porterei nel mio contesto? Sì. Non mi precludo nulla. Se fossi fuori lo porterei a cena ad esempio. Però in questo contesto il fatto che lui sia molto introverso fa andare le cose lentamente. Però non escludo nulla perché lui mi interessa. Le cose si creano piano, però posso dire che mi piace stare abbracciata con lui. Voglio conoscerlo meglio, ma non è ancora amore. Lui ha una dolcezza estrema, è di una sensibilità allucinante, è davvero bravissimo.

Tommaso a rischio eliminazione

Mentre Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato continuano a giocare e stuzzicarsi rispettivamente con Helena Prestes e Javier Martinez nella Casa del Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi sono passati ai fatti spiazzando tutti i telespettatori. Cosa succederà tra i due giovani concorrenti ora che si sono baciati? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini che andrà in onda stasera su Canale 5. Ricordiamo che tra i gieffini al televoto, e quindi a rischio eliminazione, c'è anche l'idraulico.

