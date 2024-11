Grande Fratello: "Quando l'ho visto disperarsi nella Casa mi sono spaventata" la confessione di un'ex concorrente

News VIP

Ospite nell'ultima puntata di Verissimo, Carmen Russo si è raccontata e ha svelato la verità sulla presunta crisi con il marito ed ex amato concorrente dell'attuale edizione del Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi.

Enzo Paolo Turchi è stato uno dei protagonisti più amati e apprezzati dell'attuale edizione del Grande Fratello. A commentare il suo percorso nella Casa ci ha pensato Carmen Russo che, ospite nel salotto televisivo di Verissimo, ha deciso di vuotare il sacco e svelare la verità sulla crisi con il coreografo.

La confessione di Carmen Russo

Carmen Russo è stata ospite dell'ultima puntata di Verissimo, andata in onda ieri sabato 23 novembre 2024 su Canale 5. Intervistata da Silvia Toffanin, la ballerina e showgirl ha colto l'occasione per parlare del rapporto con Enzo Paolo Turchi, ammmettendo che i momenti di difficoltà tra di loro non sono mancati, ma di essere stata molto felice di riabbracciarlo dopo la sua partecipazione al Grande Fratello:

Aveva fatto un bel percorso ma la trasmissione ha tempi lunghissimi. Per noi lui è un riferimento [...] Quando l'ho visto disperarsi al Grande Fratello mi sono spaventata. Quando seguivo il programma e ho sentito le sue parole ho sofferto perché lo conosco. Il reality, però, gli ha dato modo di parlare e ho avuto l'ennesima conferma che è un uomo che non ha paura di mostrare le sue fragilità. Lo amo per questo.

Dopo aver rivelato di essersi seriamente preoccupata quando ha visto il marito Enzo Paolo disperarsi nella Casa del Gf, Carmen ha deciso di fare chiarezza una volta per tutte circa la crisi con il coreografo, di cui lui stesso aveva parlato nel popolare reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini:

In una relazione come la nostra è normale che ci siano discussioni e piccole crisi ma sono cose che risolviamo quotidianamente. Nella Casa lui si era convinto di non essere abbastanza e di non essere l'uomo giusto per me. Ma dico io, dopo quarant'anni? Il reality ha amplificato tutto. Per me è stata una grande sorpresa sentire le sue parole, non era vero niente. L'amore si evolve, cambia.

Enzo Paolo e la crisi con Carmen Russo

Enzo Paolo Turchi è stato uno dei volti più amati sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello. La sua decisione improvvisa di abbandonare definitivamente il gioco, infatti, è stato un duro colpo per tutti i concorrenti, che non sono riusciti a nascondere il loro dispiacere. Ricordiamo che, durante la sua partecipazione al reality show, il coreografo si era lasciato andare a delle rivelazioni shock riguardanti il suo matrimonio con Carmen Russo.

Enzo Paolo aveva infatti rivelato ad Alfonso Signorini di star attraversando un momento di difficoltà nel rapporto con la moglie Carmen tanto da aver pensato di andare via di casa: "L’ho vista fredda e distaccata da me. La mia paura è che a lei non stia bene un uomo come me. Se è così io me ne vado da casa perché non mi sento più accettato". Crisi che è stata poi prontamente smentita dalla showgirl, che ha dichiarato di essere ancora innamorata e gelosa del suo uomo.

