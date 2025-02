Grande Fratello, quando finisce il programma? Svelata la (probabile) data della finale del reality!

News VIP

Il Grande Fratello continuerà a farci compagnia per diversi tempo: ecco la probabile data della finale del reality show!

Come annunciato da Alfonso Signorini, l'attuale edizione del Grande Fratello terrà compagnia ai telespettatori per ancora diverso tempo: il reality show di Canale 5 non finirà così presto come la precedente edizione, terminata a marzo 2024. Ma quando andrà in onda la finale del programma tv? Un'indiscrezione svela la probabile data della puntata finale.

GF, il reality di Canale 5 andrà in onda ancora per diverso tempo!

Nonostante gli ascolti di questa edizione continuino a essere altalenanti, il GF continuerà ad andare in onda ancora per diverso tempo. Una decisione che è stata anticipata dall'ingresso recente di diversi nuovi concorrenti, Maria Teresa Ruta, Federico Chimirri e Mattia Fumagalli, solo qualche puntata fa, e dal ripescaggio di ben 4 ex gieffini tra quelli che il pubblico aveva eliminato.

A distanza di quasi sei mesi dal suo inizio, la Casa del reality show è più affollata che mai e sembra che le dinamiche tra i concorrenti ci accompagneranno ancora per molti mesi.Al contrario, la precedente edizione si era conclusa i primi di marzo 2024, con la vittoria di Perla Vatiero. A riferire al pubblico della decisione di prolungare il reality show è stato lo stesso Alfonso Signorini.

Nella puntata dedicata al ripescaggio, infatti, il conduttore ha anticipato ai concorrenti che la loro permanenza nel programma sarebbe stata prolungata oltre il previsto, lasciando senza parole sia il pubblico sia i gieffini.

GF, quando andrà in onda la finale? Ecco la probabile data!

Perciò, quando andrà in onda la finale del GF? Un indizio è stato rivelato da Novella 2000, che ha riportato che già da tempo si stanno rincorrendo voci di una possibile data per la finale del reality show. In particolare, ha svelato il settimanale, a fornire un piccolo indizio è stata la foto della ricevuta di una scommessa su una delle probabili vincitrici di questa edizione del reality show.

Sulla ricevuta è riportata una data: il 2 maggio 2025, "in questo giorno verrà dichiarato se la scommessa sarà stata vinta o meno. Questo ha fatto nascere il sospetto che il Grande Fratello possa protrarsi fino a quella data". Se così fosse, allora, si potrebbe presumere che il GF andrà in onda almeno fino a giovedì 1° maggio.

Tuttavia, al momento si tratta solo di un'ipotesi, ancora non confermata, né smentita ufficialmente da Mediaset. Il programma tv continuerà davvero fino al mese di maggio? Per scoprirlo, non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti.

Scopri le ultime news su Grande Fratello