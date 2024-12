Grande Fratello, Perla Maria parla della sua partecipazione al reality e svela: "Ho seguito Shaila e Lorenzo e.."

News VIP

La nuova concorrente del Grande Fratello, Perla Maria, parla della sua prima esperienza televisiva insieme alla mamma Maria Monsè e si sbilancia su alcune discusse concorrenti del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

L'ultima puntata del Grande Fratello ha visto l'ingresso nella Casa di Perla Maria Paravia e sua madre Maria Monsè. Intervistata dal settimanale Chi, la giovane ha raccontato alcuni retroscena inediti sulla sua partecipazione al reality show di Canale 5 e svelato il suo pensiero sulla coppia formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato.

Le rivelazioni di Perla Maria

Lunedì 2 dicembre 2024 la Casa del Grande Fratello ha accolto cinque nuovi concorrenti, tra questi Maria Monsè e la figlia Perla Maria. Un ingresso che aveva destato qualche rumore sui social perché stando a una segnalazione, solo la ragazza avrebbe dovuto varcare la famosa porta rossa. A svelare la verità sulla sua partecipazione al reality show ci ha pensato proprio la giovane gieffina che, in una recente intervistata rilasciata al settimanale Chi, ha raccontato:

Io e mia madre saremo un unico concorrente, è un'amica e in Casa sarà un appoggio. Sono emozionata e pronta a fare questa esperienza. Hanno chiamato mamma per chiederle di me. Non avevano il mio numero, ma ero lì di fianco e sentivo. E mamma ha detto: “Ma mia figlia deve studiare…”. Poi però mi sono informata perché ho tanti amici atleti, per esempio fanno i calciatori e loro hanno l’alternanza scuola-lavoro. Perché allora loro sì e io no? Ci tengo tanto a fare il Gf, a farmi conoscere, a non essere solo la figlia di…

Dopo aver rivelato di essere felice ed entusiasta per questa nuova esperienza televisiva, Perla si è sbilanciata sulle due discusse concorrenti dell'attuale edizione del Grande Fratello, Shaila Gatta e Federica Petagna. Se sull’ex protagonista di Temptation Island ha dichiarato di non riuscire a capire quando parla, sulla ballerina ha ammesso di essere curiosa di vedere se è realmente stratega come molti dicono: "Sono molto curiosa, ho seguito Shaila e Lorenzo, non so se lei è stratega oppure no".

Perla Maria si racconta al Gf

A pochi giorni dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello, Perla Maria si è confrontata con alcuni compagni di gioco riguardo il rapporto speciale con la mamma e la dinamica familiare che vive. "Abbiamo un legame bellissimo, mia madre è come un'amica per me" ha spiegato la nuova concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini, pur riconoscendo che la madre è molto, forse troppo, protettiva nei suoi confronti "Volevo che mi lasciasse più libera".

La figlia di Maria Monsè ha poi ammesso di essersi sentita sola in alcune circostanze, soprattutto a causa dei ritmi di lavoro intensi e serali dei suoi genitori. Tuttavia, Perla si è detta entusiasta di questa nuova esperienza nella Casa più famosa e seguita d'Italia: "Sono davvero felice di stare qui con voi".

