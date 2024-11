Grande Fratello, per Federica Petagna non è finita qui: anche Giovanni De Rosa pronto a parlare

News VIP

Federica Petagna al centro delle polemiche dopo la puntata del Grande Fratello. La gieffina, dopo il confronto con Antonio Fico, potrebbe incontrare anche Giovanni De Rosa ovvero un altro uomo che sostiene di essere stato con lei.

La vita sentimentale di Federica Petagna dopo Temptation Island è diventato argomento di discussione nella casa del Grande Fratello e tra i fan del reality show di Canale 5. Dopo aver affrontato Antonio Fico, il cugino di Titty, per Federica potrebbe non essere finita qui: Giovanni De Rosa, anche lui ex tentatore, ha qualcosa da raccontare e forse presto entrerà in casa. Ecco cosa è successo dopo la puntata.

Grande Fratello, Federica Petagna incontra Antonio Fico

Dopo aver catalizzato l’attenzione del pubblico di Temptation Island con il percorso altalenante e un falò di confronto emozionante con il fidanzato Alfonso D’Apice, Federica Petagna è tornata single e sembra che si sia data alla pazza gioia. Nella casa del Grande Fratello, Federica ha fatto il suo ingresso in scena pronta a mettersi in gioco ma ecco che Alfonso Signorini, abile volpone televisivo, ha inserito immediatamente la partenopea in un triangolo con l’arrivo di Alfonso e Stefano Tedioso. La gieffina, infatti, ha avuto una liaison con l’ex tentatore che ora vuole spiegazioni e sembra ancora essere interessato a lei, nonostante le indiscrezioni lanciate da Deianira Marzano sull’esistenza della fidanzata di Stefano.

Insomma la situazione è intricata ma sta per peggiorare. Nel corso dell’ultima puntata del Gf andata in onda su Canale 5, martedì 19 novembre 2024, Federica ha incontrato Antonio Fico ovvero il cugino di Titty con il quale la gieffina avrebbe scambiato diversi baci passionali durante le serate in compagnia dell’amica. Secondo Federica, tuttavia, Antonio sarebbe solo un caro amico con il quale organizzare serate in compagnia tanto da ammettere di aver inviato anche a Stefano foto e video mentre era con Fico, proprio per dimostrare la sua innocenza. Secondo il cugino di Titty, tuttavia, la storia non è questa e ci sarebbe stato un vero e proprio flirt con diversi baci tra loro.

Durante lo scontro, Alfonso si è messo in mezzo in modo teatrale per difendere la sua ex fidanzata, accattivandosi il favore del pubblico che è rimasto molto colpito dal suo gesto, mentre Stefano è rimasto attonito e impassibile. Ma la storia potrebbe non essere finita qui, dato che c’è un altro uomo che è certo di poter dimostrare di aver passato una notte di fuoco con Federica. Ecco i dettagli.

Grande Fratello, Giovanni De Rosa pronto a smascherare Federica

Se non fosse già abbastanza complicato per Federica Petagna riuscire a gestire la convivenza con Alfonso D’Apice e Stefano Tediosi nella casa del Grande Fratello, per la partenopea potrebbe star per arrivare una nuova batosta. Dopo l’incontro/scontro con Antonio Fico, durante il quale ha continuato a sostenere di non aver mai avuto nulla con il cugino di Titty, anche Giovanni De Rosa ha preso parola sui social per attaccare la partenopea. L’ex tentatore di Temptation Island, infatti, ha raccontato recentemente a DiPiù di aver trascorso una notte di passione con Federica dopo che lei lo ha cercato - tra loro si era creata una bella sintonia nel villaggio dei fidanzati nonostante Petagna si fosse avvicinata maggiormente a Stefano - e di possedere i messaggi che provano tutto.

“Chi costruisce castelli con le proprie menzogne si seppellirà sotto le sue stesse macerie”.

Giovanni ha commentato con queste forti parole dopo la puntata del GF, ribadendo insomma che Federica continua a mentire sulla sua vita sentimentale dopo la fine della relazione con Alfonso, per uscire in un modo diverso da quella che è la realtà. Insomma, De Rosa è pronto a parlare portando nuove prove, magari con un confronto in diretta su Canale 5? Sembra proprio che il confronto sia nell’aria.

