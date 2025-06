Grande Fratello, parla il padre di Lulù Selassié: "Ho visto l'intervista di Manuel Bortuzzo e ci sono rimasto male"

News VIP

Il principe Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié papà delle sorelle Selassié - Jessica, Lulù e Clarissa - che ex concorrenti della sesta edizione del Gf Vip, ha parlato della sua discendenza, spesso messa in discussione dai media e la magazine Chi, ha parlato anche della rottura tra la sua secondogenita e Manuel Bortuzzo.

Dopo anni di silenzi, calunnie e gogna mediatica, il principe Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié, padre di Jessica, Lulù e Clarissa – le tre sorelle conosciute al pubblico per la partecipazione al Grande Fratello Vip 6 – rompe il silenzio in un’intervista pubblicata dal magazine Chi. L’uomo, arrestato in Svizzera nel 2021 con l’accusa di truffa, ha deciso di raccontare la sua verità. E lo fa partendo da ciò che più gli sta a cuore: la sua identità, la sua famiglia e la difesa delle sue figlie.

Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié: "Vedere le mie figlie in tv mi dava la forza per andare avanti.Ho pianto quando sono uscito dal carcere e ho riabbracciato le mie figlie"

"Sono il principe Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié" ha esordito su Chi. È il figlio del principe Makonnen, duca di Harar, a sua volta secondogenito dell'imperatore Hailé Selassié I. La sua è una storia complessa, segnata da persecuzioni politiche, fughe, esilio e sofferenze. Dopo il colpo di Stato del 1974 in Etiopia, fu costretto a lasciare il Paese per evitare la sorte di molti altri membri della famiglia imperiale, giustiziati dal regime.

Grazie alle origini italiane della madre, riuscì a rifugiarsi in Italia nel 1979. Qui visse con il nome di Giulio Bissiri, nome del nonno materno italiano che lo aiutò a fuggire dall’Etiopia. Ma questo dettaglio, racconta, fu strumentalizzato per attaccare la sua identità: "C’è stata una gogna mediatica. Alcuni giornalisti che erano amici di famiglia hanno cavalcato l’onda per guadagnare notorietà. Ma io ho tutti i documenti: il mio passaporto dice chiaramente chi sono».

Il principe ha ribadito che molte delle accuse mosse contro di lui sono frutto di invidia e vendette personali. "Fino al mio arresto, ho sostenuto economicamente fratelli, cugini e altri membri della famiglia imperiale per trent’anni. Poi, quando sono caduto, mi hanno voltato le spalle».

Nel 2021 viene arrestato in Svizzera con l’accusa di truffa ai danni di due imprenditori elvetici. La vicenda ruota attorno a una presunta trattativa per la restituzione di titoli tedeschi legati alla famiglia imperiale. "Non cercavo un tesoro: ne ero in possesso"», ha precisato. "L’imperatore aveva depositato oltre 15 miliardi di dollari in banche svizzere, ma quei fondi non sono mai stati ritrovati".

"Non ho mai obbligato nessuno a partecipare. Quando mi hanno chiesto di fare un’operazione illegale, ho rifiutato. E mi hanno denunciato per fermare la causa civile che avevo avviato contro di loro". Dopo quattro anni di carcere, oggi è libero per buona condotta. "La mia preoccupazione era per la mia famiglia. Ma ho mantenuto un comportamento esemplare".

Durante la detenzione, le sue figlie – in quel momento concorrenti del GF Vip – subirono attacchi e sospetti, alimentati da chi metteva in dubbio la loro discendenza reale. "Colpivano loro per colpire me. Questo non lo perdonerò mai". Per lui, Jessica, Lulù e Clarissa restano “le mie principesse, non solo di sangue ma anche dell’anima. E sono le principesse del popolo”.

L’amore per la famiglia è la sua forza. "Vedere le mie figlie in tv mi dava la forza per andare avanti. Ho pianto quando sono uscito dal carcere e le ho riabbracciate. Erano mesi che non le sentivo».

Sulla storia tra Lulù e Manuel Bortuzzo ha dichiarato

"Lulù è una principessa nell’animo e si merita qualcuno che la rispetti. Sono rimasto male per le parole dette in tv. Non si parla così di chi ha sofferto in silenzio. Mi dispiace per quello che è successo, però conosco la delicatezza di mia figlia. Dicevo a mia moglie: "Lulu è una persona molto delicata, ha bisogno di una persona che la tiene in considerazione sempre, come è giusto che sia, in un rapporto sano e passionale. Lulu non si merita una persona che la vuole schiacciare o prendersela come una cameriera, è una principessa, soprattutto nell'animo, e si merita di essere trattata come tale. Voglio solo il meglio per mia figlia, come per le sue sorelle, e sicuramente prima o poi troverà un amore che la metta al primo posto. Ho sentito l'intervista di Bortuzzo a Verissimo e ci sono rimasto male: non si possono dire certe cose di una persona dopo quello che hanno condiviso e dopo quello che lei ha sopportato in silenzio per anni. Quando ci sono terze persone che intervengono in determinate situazioni, gli amori non funzionano mai. Quindi bisogna lasciare libere le persone di decidere delle loro vite. Chiaro, poi se non va bisogna fermarsi in tempo"

Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié ha poi concluso con queste parole:

"Dopo anni di silenzio e infamie, era inaccettabile non poter difendere la mia verità Se qualcuno mette in dubbio la mia identità, venga in tribunale. Una volta che avrò dimostrato di essere chi dico di essere, pretenderò giustizia per le calunnie subite da me e dalle mie figlie"

