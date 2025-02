Grande Fratello, Pamela Petrarolo svela perché ha deciso di abbandonare il reality show (VIDEO)

News VIP

Oggi, sabato 22 febbraio 2025, Pamela Petrarolo è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo per raccontare la sua esperienza al Grande Fratello. Entrata come parte del trio delle Non è la Rai, insieme a Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere, Pamela si è poi ritrovata a gareggiare come concorrente singola, fino al suo abbandono, avvenuto qualche settimana fa.

GF, Pamela Petrarolo ospite a Verissimo svela perché ha abbandonato il reality

Nel corso della sua avventura al GF, Pamela Petrarolo ha annunciato improvvisamente di voler abbandonare il gioco, poco prima del nuovo anno. La gieffina è poi rientrata dopo qualche giorno, ma a distanza di poche settimane Pamela Petrarolo ha abbandonato definitivamente il programma tv di Alfonso Signorini per "motivi personali", come si leggeva nel comunicato diffuso sulle pagine social del reality show di Canale 5. Ospite a Verissimo, finalmente, Pamela ha rivelato le motivazioni che l'hanno spinta a dire addio al GF.

L'ex concorrente ha ammesso che è stato perché le condizioni di salute di suo padre si sono improvvisamente aggravate e lei ha preferito lasciare il gioco per occuparsi della sua famiglia. "Ora mio padre sta meglio, è ancora in ospedale, ma il peggio sembra essere passato" ha svelato nello studio di Verissimo.

"Avevo deciso di non dire nulla, perché non volevo che i ragazzi ci restassero male, dopo 150 giorni si era creato un forte legame tra noi. Avevo fatto promettere al mio compagno di farmi sapere se ci fosse stato bisogno di me. Mio padre ne ha passate tante, è un grande esempio di forza e coraggio" ha aggiunto, commossa.

GF, Pamela Petrarolo svela: "Sono stata una bambina prodigio, ho bruciato le tappe"

Protagonista di Non è la Rai negli anni '90, Pamela Petrarolo ha ammesso di aver "bruciato le tappe professionalmente parlando" e che quando è arrivato il successo non è stato facile per lei gestire tutto. "Centinaia di ragazzini con i regali, che venivano fuori agli studi. Ho realizzato tutto da grande" ha ammesso l'ex Non è la Rai. Nel pieno del successo si è presentato per lei un grave problema di salute: una peritonite in setticemia che ha rischiato di diventare mortale per lei e che le ha poi impedito di tornare alla sua carriera in tv.

L'ex gieffina è anche tornata a parlare del fratello, scomparso da due anni e di cui lei e la sua famiglia non hanno più notizie: "Abbiamo fatto tutto, denuncia per scomparsa, abbiamo anche pensato di andare a Chi l'ha visto? Poi ho avuto l'opportunità di andare al GF e ho chiesto di fare un appello. Lo aspettiamo ancora, in casa mia da due anni non si vive più. Però vorrei che facesse stare tranquilli i miei genitori, anche con una telefonata".

Pamela ha aggiunto che non conoscendo i motivi del suo allontanamento, non sanno più cosa fare: "Lui soffre di attacchi di epilessia e non ha più preso i suoi farmaci. Se posso fare un appello, vorrei solo dire anche a chi gli sta vicino di aiutarci e chiamare i miei genitori, loro rispetterebbero la sua scelta, qualunque essa sia".

