Grande Fratello, Pamela Petrarolo ne è convinta: "Maria Vittoria è attratta da Javier!" (VIDEO)

News VIP

Al GF, Pamela Petrarolo ha dichiarato che, secondo lei, Maria Vittoria Minghetti abbia un forte interesse per Javier Martinez! Ecco cosa ha dichiarato sulla dottoressa!

Tra Maria Vittoria Minghetti e Javier Martinez c'è del tenero? Nella Casa del Grande Fratello sempre più gieffini ne sono convinti. Dopo i rumors messi in giro da Lorenzo Spolverato e i dubbi di Tommaso Franchi, anche Pamela Petrarolo ha dichiarato che, sencondo lei, Maria Vittoria ha una grande attrazione per il pallavolista argentino.

GF, Pamela Petrarolo su Maria Vittoria Minghetti: "Ha un'attrazione per Javier"

Chiacchierando in giardino con Amanda Lecciso e Helena Prestes, Pamela Petrarolo si è detta convinta che tra Javier e Maria Vittoria ci sia una grande attrazione e che nella settimana in cui Tommaso Franchi è stato al Gran Hermano i due concorrenti del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini si sono avvicinati molto.

Helena ha affermato che non crede che sia vera questa teoria, perché ha visto che maria Vittoria e Tommaso si stanno conoscendo: "Lei e Javier sono vicini, è vero. Ma se chiedi a lei, ti dice che non ha sentimenti per Javi". Amanda, invece, ha scelto una posizione intermedia e ha affermato che probabilmente neppure Javier e Maria Vittoria si rendono conto della reciproca attrazione. Pamela ha poi aggiunto che vede molto di più Tommaso coinvolto con Maria Vittoria e che la dottoressa romana gliel'ha confermato.

Pamela ci ha tenuto a specificare che è però una sua opinione e ha rassicurato Helena, che sta iniziando a provare un interesse per Javier, che non sta parlando di un innamoramento, ma di un'attrazione fisica e che il loro continuo negare che ci sia qualcosa di più di un'amicizia ha iniziato a insospettirla.

GF, anche Lorenzo Spolverato convinto che a Maria Vittoria piaccia Javier: il confronto con la gieffina

Anche Lorenzo Spolverato è parso convinto che tra Maria Vittoria e Javier ci sia qualcosa di più di un'amicizia e ha iniziato a diffondere rumors su di loro all'interno del programma, provocando la reazione infastidita della dottoressa. Secondo Maria Vittoria, infatti, con le sue parole, Lorenzo ha innescato un certo dubbio in Tommaso Franchi e l'ha portato a dubitare della sincerità dell'amicizia che lega Maria Vittoria al pallavolista romano.

Nonostante i due siano molto affiatati e i fan non sperino altro che vederli insieme, Maria Vittoria ha chiarito che lei e Javier non sono altro che amici e che Lorenzo non dovrebbe divulgare falsità sul loro conto. In un confronto acceso, la dottoressa romana gli ha chiesto di non continuare a parlare di lei e insinuare il dubbio in Tommaso.

Alla fine, però, i tre gieffini hanno chiarito e in un secondo confronto, Maria Vittoria si è scusata per i toni usati con Lorenzo, ammettendo di essere molto sotto pressione nelle ultime settimane.

Scopri le ultime news su Grande Fratello