Grande Fratello, Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi a confronto: "Mi hai abbandonata del tutto"

Dopo lo scontro durante la diretta, tra Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi non è mancato un confronto anche post puntata, per chiarire le loro divergenze. Ecco cosa si sono dette le Non è la Rai.

Le tensioni al Grande Fratello tra Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi non sembrano allentarsi del tutto: nei giorni precedenti alla diretta di ieri, martedì 26 novembre, il duo di Non è la Rai si è allontanato sempre di più. Ma mentre Pamela ignorava del tutto che Ilaria nutrisse dei malumori nei suoi confronti, quest'ultima si è lasciata andare a diverse confidenze con Luca Calvani, al quale ha rivelato di non essere contenta del percorso con Pamela, che ha con lei un atteggiamento piuttosto prepotente. La gieffina è venuta a conoscenza, durante la diretta di ieri, delle parole dell'amica e non ha trattenuto la delusione.

GF, confronto tra Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi: "Mi hai abbandonata"

La scoperta dell'insoddisfazione di Ilaria Galassi nei suoi confronti, ha portato Pamela Petrarolo alle lacrime, durante la puntata di ieri, andata in onda su Canale5. La gieffina ha dichiarato al conduttore Alfonso Signorini di essere incredula e, dopo la puntata, ha chiesto alla coinquilina un confronto e un chiarimento.

Ilaria le ha fatto notare, in un secondo momento, quando le due si sono allontanate dagli altri inquilini della Casa, di essere stata molto delusa dal comportamento dell'amica, perché si è sentita ignorata e abbandonata da lei: "Non ho fiducia in te qui nel gioco, mi hai lasciata sola". Pamela ha ribatutto però che a sua volta non è stato giusto che Ilaria abbia preferito parlare alle sue spalle con Luca Calvani, piuttosto che confidarsi con lei: "Sentirsi dire quelle cose da te, in confessionale..noi siamo qui dentro, se scoppiamo, scoppiamo qui. Se non ti fidi di me, come facciamo

Pamela ha poi aggiunto che, in merito all'accusa che Ilaria le ha rivolto - quella di essere prepotente con lei - è una percezione che ha solo lei, dato che tutti i gieffini hanno smentito queste parole. Ilaria ha proseguito dicendole di essersi sentita abbandonata, ma Petrarolo ha ribattuto sull'orlo delle lacrime che è lei quella che più spesso si trova isolata e non il contrario.

Alla fine del confronto, Ilaria ha riconosciuto di aver sbagliato a non confidarsi subito con lei e tra le due gieffine la tensione sembra essersi finalmente allentata. Sarà davvero così?

GF, Pamela e Ilaria ai ferri corti, ma non manca un commento contro Helena Prestes

Durante la pubblicità, le Non è la Rai hanno avuto un confronto tra loro, ma non è mancata l'occasione per lanciare strali contro Helena Prestes. In particolare, Ilaria Galassi si è scagliata con furia contro la modella brasiliana, arrivando a dichiarare che era disposta a rischiare una squalifica, perché non tollerava più il suo modo di fare: "A me se quella mi dice qualcosa stanotte io je meno. Io te lo dico. Tanto io voglio andare via da qui. Lei fa i paragoni, ma con me? Ma cosa vuole? Si deve fare i ca**i suoi. Ma chi la conosce? Ma io nemmeno so chi è".

Pamela ha provato a calmarla e le ha ricordato che non deve esternare certi pensieri, altrimenti "paghi la penale". Ma non è la prima volta che una del duo (all'epoca trio) di Non è la Rai si lascia andare a commenti inappropriati verso gli altri inquilini. Nelle prime settimane del GF, la vittima delle tre showgirl fu Ila, ex concorrente che ha abbandonato il reality dopo qualche settimana, a causa della scoperta di una gravidanza inattesa.

Intanto sul web è stata chiesta a gran voce la squalifica per Ilaria Galassi, vista la gravità di certe affermazioni: "Sono minacce gravi, vanno presi provvedimenti seri!".

