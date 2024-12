Grande Fratello, Pamela Petrarolo abbandona il reality show: "Le mie figlie hanno bisogno di me..."

News VIP

A sorpresa, nella puntata di ieri del GF, Pamela Petrarolo ha annunciato di volersi ritirare dal reality show: ecco per quale motivo.

Pamela Petrarolo ha deciso di abbandonare il Grande Fratello: la scelta sofferta è stata comunicata durante la diretta di ieri sera, lunedì 30 dicembre, nel corso dell'ultima puntata del 2024. Con lei, va via anche la seconda delle tre componenti delle Non è la Rai, lasciadno come unica rappresentante del gruppo Ilaria Galassi.

GF, Pamela Petrarolo abbandona il reality show!

Sono state settimane difficili per Pamela Petrarolo al GF: l'inquilina è una delle concorrenti del trio delle Non è la Rai, diventato duo dopo l'abbandono qualche mese di fa di Eleonora Cecere. Nel corso della puntata di ieri sera, lunedì 30 dicembre, Pamela ha comunicato la sua decisione di voler abbandonare il reality show. Da diversi giorni nella Casa circolavano rumors di gieffini che avrebbero voluto dire addio al programma di Canale 5, ma nessuno si aspettava che a concretizzare i rumors sarebbe stata proprio Pamela Petrarolo.

Dopo l'ennesima lite con le Monsè, accusate di seminare zizzania e malviste dalla maggior parte degli inquilini, Pamela Petrarolo è parsa sempre più convinta della sua scelta e ha comunicato, in lacrime, la volontà di dire addio al reality show. Il colpo di scena ha lasciato allibiti gli altri inquilini e il conduttore Alfonso Signorini.

Dietro questa scelta, ha spiegato Pamela Petrarolo, si cela il desiderio di tornare a casa, dalle sue figlie, perché da giorni la gieffina sentiva che c'era qualcosa che non andava e sentiva sempre di più il peso di riavvicinarsi alla sua famiglia.

GF, addio di Pamela Petrarolo al reality: "Le mie figlie hanno bisogno di me"

Come già Eleonora Cecere prima di lei, anche Pamela Petrarolo ha ringraziato il GF e Alfonso Signorini per la grande opportunità che è stato il reality show per lei: "Grazie per questa opportunità che mi hai dato e che mi avete regalato". Nella clip di presentazione delle Non è la Rai, infatti, tutte e tre le ex showgirl avevano raccontato di aver detto addio da tempo al mondo della tv, perciò, l'esperienza nella Casa più spiata d'Italia era un'occasione per rivivere i fasti del passato e ritornare sotto le luci della ribalta.

Tuttavia, a causa di problemi famigliari, Pamela Petrarolo ha annunciato la sua decisione di dire addio al GF e lo ha fatto con un commosso discorso. La gieffina ha spiegato che da tre giorni combatte con un dolore e che ha fatto di tutto perché gli altri inquilini non se ne accorgessero. Tuttavia, è arrivato il momento per lei di salutare i compagni di Casa e tornare dalla sua famiglia, perché c'è un problema di natura famigliare che si agura possa risolversi al più presto:

"Devo tornare dalle mie figlie, hanno bisogno di me e vengono prima di tutto. Corro a casa per abbracciare la mia famiglia e per combattere con loro questa cosa che spero finisca presto. Nella vita ci sono delle priorità"

Alfonso Signorini ha voluto ringraziarla per il modo in cui si è sempre comportata nel gioco e le ha fatto i suoi migliori auguri per il futuro: "Ti voglio ringraziare per come hai saputo vivere l’esperienza del grande fratello. Sei sempre stata un’ottima concorrente".

