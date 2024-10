Grande Fratello, pagelle puntata lunedì 28 ottobre 2024: Shaila e Lorenzo teatranti (0), Federica nuova Perla (5)

News VIP

Ieri, lunedì 28 ottobre 2024, è andata in onda una nuova puntata del GF. Come saranno andati gli inquilini della Casa? Scopritelo con le nostre pagelle!

Lunedì, 28 ottobre 2024, è andato in onda su Canale5 un nuovo appuntamento con il Grande Fratello: una puntata molto attesa quella di ieri sera, perché dopo il gemellaggio al Gran Hermano con tanto di liason appassionata, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno fatto finalmente ritorno al GF e hanno rivisto Javier Martinez ed Helena Prestes. Ma, nella puntata di ieri sera abbiamo visto anche l'ingresso di Federica Petagna, ex protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island. Come si saranno comportati gli inquilini della Casa? Scopriamolo nelle nostre pagelle!

GF, pagelle puntata di lunedì 28 ottobre 2024: Shaila e Lorenzo due pagliacci, Federica is the new Perla, Eleonora fuggitiva

Shaila e Lorenzo non fanno più ridere (voto: 0)

Sui social era persino partita una petizione per far restare Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Gran Hermano, ma nulla. Gli autori del GF spagnolo hanno preferito rispedirli indietro - forse si saranno stancati anche loro dell'amoreggiamento continuo -. Così, tra un malfunzionamento di audio e un confronto prima a distanza e poi in diretta, Shaila e Lorenzo hanno fatto ritorno nella Casa del GF e immediatamente si sono trovati di fronte alla furia silenziosa di Javier Martinez, che ha cambiato totalmente espressione non appena ha realizzato dove e con chi era stata Shaila in questa settimana, e allo sbigottimento di Helena Prestes, che ha però reagito con una certa classe. Su di loro torneremo più avanti. Perché questo spazio è interamente dedicato alla disamina del circo messo in piedi da Shaila e Lorenzo. Ed è vero che al GF si va anche per giocare, ma almeno che questo gioco risulti divertente e interessante e non condotto con la grazia di un elefante in una cristalliera. Per quanto ci provino, Shaila e Lorenzo sono due teatranti e non convince né il loro presunto grande interesse reciproco, né le scuse (?) che hanno rivolto a Martinez e Prestes. L'ex velina, infatti, ha continuato a ripetere che non ha fatto altro che essere sincera e che Javier è un bravissimo ragazzo. Ma la sua sincerità non ha prodotto scuse altrettanto oneste per aver palesemente giocato con il pallavolista, né delle vere lacrime. La scena di Shaila che si dondola sul divano fingendo di piangere, ma non riuscendo neppure a far uscire dagli occhi una lacrima ha un che di comico. E che dire di Lorenzo? Una banderuola interessata più alla sua immagine riflessa che ad altro. Forse, ripensandoci, tutti e due un po' fanno ridere. Voto: 0

Javier Martinez: la furia silenziosa (Voto: 8)

Javier Martinez si è rivelato un vero signore anche in questa occasione e persino ora che ha davanti agli occhi l'evidenza del gioco di Shaila ha deciso di dire una parola in meno, piuttosto che una in più e rischiare di risultare aggressivo e volgare. Che il pallavolista sia davvero interessato all'ex velina è più che evidente, ma nella puntata di ieri è apparso altrettanto chiaro che, per il gieffino, Shaila non esiste più. Javier ci tiene a sottolineare che sarà sempre educato con lei nella Casa, ma che ora non ha più intenzione di perdere tempo dietro ai suoi teatrini. Se gli amanti delle sedie volanti di Temptation Island saranno rimasti delusi, noi apprezziamo la furia silenziosa di Martinez e l'evidente delusione che porta con sé. Senza mezzi termini, Javier rinfaccia a Shaila - durante il primo confronto a distanza - di averlo solo usato e che non ha bisogno che sia lei a dirgli che è un bravo ragazzo e quanto vale, lo sa benissimo anche lui. Signori, qua cala il sipario, perché non c'è nulla da aggiungere, se non che speriamo che Javier non cambi idea alle prime moine dell'ex velina. (Voto: 8)

Gli inquilini della Casa: un po' di incoerenza non guasta mai (Voto: 4)

Durante tutta la settimana, in più di un'occasione, Pamela Petrarolo, Luca Calvani, Yulia Bruschi e Jessica Morlacchi, per citarne alcuni, hanno espresso palese disprezzo per il comportamento di Shaila Gatta verso Javier Martinez. La componente di Non è la Rai ha tuonato che per Shaila lei si è comportata come una mamma e l'ha accolta ogni sera per chiacchiere e consigli. Anche Jessica Morlacchi ha parlato di fiducia tradita e di come non si aspettasse un comportamento simile da Shaila. Commenti simili sono fioccati anche ieri, in puntata, sollecitati da Alfonso Signorini. Eppure, al momento dell'ingresso di Shaila e Lorenzo nella Casa del GF, non sono mancati baci, abbracci e grida di giubilo. Non ci aspettavamo certo la tundra, ma neanche queste smancerie palesemente finte. Perché loro avranno dimenticato i balletti e le risate di questa settimana senza gli Shailenzo, ma noi no. Ma un po' di incoerenza, giustamente, non guasta mai (Voto: 4)

Federica Petagna: c'è una nuova Perla Vatiero nella Casa, ma nessuno ne sentiva il bisogno (Voto: 5)

Federica Petagna si è fatta conoscere al pubblico durante l'ultima edizione di Temptation Island: riuscita a sfuggire a una relazione tossico con relativo fidanzato malessere dopo 8 anni (ma lei ne ha solo 20, questo è il vero dettaglio da brividi), ora, sembra godersi la libertà partecipando al reality più in voga del momento. Purtroppo, però, l'arrivo di Federica ha già richiamato alla memoria del pubblico quello di Perla Vatiero, altra nota ex protagonista di TI e vincitrice della scorsa edizione. Federica is the new Perla, c'è poco da dire: la totale assenza di grammatica italiana nelle sue frasi e l'eloquio in terza persona (ma perché?) rendono chiara l'ispirazione che è alla base della nuova concorrente. Ma se ne sentiva davvero il bisogno? Noi diremmo di no, ma per gli autori del GF sembra di sì, visto che si vocifera che l'intento è quello di far intervenire - si spera più tardi che mai - anche Alfonso D'Apice e Stefano Tediosi, rispettivamente fidanzato-carceriere e nuova fiamma (già spenta?) di Federica. "Non mi aspetto nulla, ma sono già deluso" direbbe Dewey in Malcolm in the Middle. (Voto: 5.5)

Eleonora Cecere: il richiamo all'ordine prestabilito (Voto: 5.5)

La prima volta che abbiamo parlato delle Non è la Rai al GF abbiamo scherzato dicendo che, dopo una vita normale, quella televisiva doveva essere sicuramente più divertente. E, al netto di qualche incertezza, le Non è la Rai si sono dimostrate una ventata di allegria, di gossip e di dinamiche. Perciò, sentire Luigi, il marito di Eleonora Cecere, chiedere alla moglie di ritornare a casa, è un po' un colpo al cuore. E lo dimostrano le lacrime di Pamela Petrarolo e Ilaria Galasso, ma anche quelle della stessa Eleonora. E, se da un lato è giusto che Eleonora torni dalle sue figlie, se è ciò che desidera, lo è un po' meno ciò che le è stato detto per convincerla a uscire dal GF. Perché è evidente che ci sia stato un richiamo all'ordine prestabilito, per cui la donna deve riprendere il suo posto a casa (e non nella Casa). (Voto:5.5)

