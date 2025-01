Grande Fratello, pagelle puntata lunedì 20 gennaio: il ripescaggio (0), Enzo Paolo e il pizzino (7), Shailenzo strilloni (3)

News VIP

Ieri sera, lunedì 20 gennaio, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Come si saranno comportati i protagonisti del reality show? Scopriamolo insieme nelle nostre pagelle!

Ieri sera, lunedì 20 gennaio, la nuova puntata del Grande Fratello si è aperta con un (già spoilerato) colpo di scena: il ripescaggio del tutto inutile degli ex concorrenti del reality show. A seguire, abbiamo scoperto che le medicine per i movimenti gastrointestinali di Enzo Paolo Turchi hanno come effetto collaterale l'invio di pizzini nella Casa più spiata d'Italia. E, ovviamente, non poteva mancare un segmento di puntata dedicato ai mestieranti strilloni del programma di Canale 5, gli Shailenzo. Scopriamo insieme cosa è successo e come si sono comportati i protagonisti del reality show con le nostre pagelle.

GF, pagelle puntata lunedì 20 gennaio: il ripescaggio (0), Enzo Paolo e i pizzini (7), Shailenzo strilloni (3)

Il ripescaggio o quando gli autori non hanno più idee. Voto: 0

La puntata di lunedì 20 gennaio del GF si apre con un colpo di scena del tutto prevedibile e già spoilerato dai giorni precedenti. Con tono serio, Alfonso Signorini ha annunciato che le dinamiche della Casa - quelle inesistenti e ridotte al piattume dopo l'uscita di Jessica Morlacchi e Helena Prestes - stavano per essere sconvolte dal...ripescaggio degli ex gieffini. Ora, il reality show ha preso avvio dal 16 settembre e da allora almeno 5 concorrenti si sono ritirati (tra cui Jessica "non voglio essere messa sullo stesso piano di quella che lancia bollitori" Morlacchi) e altri sono stati eliminati come richiede il regolamento dal televoto per decisione del pubblico. Un pubblico che si è visto riproporre le stesse persone di cui aveva decretato l'eliminazione, alla faccia del suo potere decisionale. Dopo un inutile televoto flash per decidere se il pubblico (?) voleva far rientrare 6 papabili ex gieffini nella Casa - il tutto organizzato con le modalità dei bigliettini che si inviavano alle elementari 'vuoi metterti con me, barra sì o no' - è stato decretato che Iago Garcia, Michael Castorino (chi??), Jessica Morlacchi, Helena Prestes, Federica Petagna e Eva Grimaldi (fresca di eliminazione, nel senso che appena tre minuti prima era stata buttata fuori) potevano rientrare nel gioco. Dopo alcuni giorni in Tugurio, sarà il pubblico sovrano (?????) a stabilire i 4 concorrenti che rientreranno nella Casa. E mentre Signorini motiva tutto il teatrino con "dato che il programma è molto amato, vogliamo farlo durare più a lungo" a casa il messaggio è un altro: gli autori non hanno più idee per allungare il brodo ed è evidente che senza Helena Prestes in gara non ci sia nulla da fare che non organizzare aperitivi senza seno. Voto: 0.

Enzo Paolo Turchi e i movimenti gastrointestinali, effetti collaterali: i pizzini. Voto: 7

In attesa di scoprire se il ripescaggio avrebbe avuto successo, Alfonso Signorini ha aperto momentaneamente il Tribunale della Santa Inquisizione per analizzare un mistero nella Casa. Pamela Petrarolo ha trovato un bigliettino o per meglio dire un pizzino, che recava una frase in codice che di misterioso non aveva nulla: NO LETTO JESSICA. La nota veramente interessante di tutto questo mistero è che il messaggio è scritto sul retro di una confezione di medicinali per disturbi gastrointestinali. Ora, questo pizzino circolava nella Casa già durante le feste di Natale, perché a portarcelo era stato il buon Enzo Paolo Turchi, perché a leggere il suo avvertimento fosse Luca Calvani. Sfruttando un perito calligrafico, Signorini ha fatto analizzare la grafia del bigliettino e si è scoperto che l'autore era Enzo Paolo. Il coreografo si è giustificato dicendo che aveva saputo (dicitur) che la figlia di Luca era molto addolorata dal vedere il padre dormire nel letto con un'altra donna e il buon cuore di Enzo Paolo l'ha spinto a questa violazione del regolamento. Ma, poiché le sue motivazioni erano nobili, il concorrente si è beccato solo un rimprovero nemmeno tanto convinto dal conduttore e l'eliminazione dal ripescaggio (cosa di cui Enzo Paolo non è parso così dispiaciuto). Sull'ennesima violazione del regolamento sorvoliamo, tanto lo stanno già facendo al GF dall'inizio di questa edizione. Alla vicenda diamo come Voto un 7, solo perché è stata più interessante da osservare rispetto a tutto il resto della puntata. Che sia stata una mossa indovinata degli autori per risollevare il pubblico? Forse più una "mossa di pancia" di Enzo Paolo.

Shailenzo strilloni (e giocatori). Voto: 3

"Questa coppia dall'inizio dell'edizione che nel bene e nel male riesce sempre ad avere spazio in puntata" commenta Signorini riferendosi a Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, oramai noti come Shailenzo. E già questa affermazione dovrebbe dirla lunga sulla quantità di tempo che i due trascorrono cercando di farsi inquadrare in ogni angolo della Casa, una volta beccati ad amoreggiare (?), un'altra a litigare furiosamente, con tanto di urla alle 2.30 del mattino e con Spolverato che si improvvisa pugile e prende a pugni i muri della Casa per frustrazione. Due mestieranti strilloni, che hanno compreso di essere forti insieme e che hanno attirato un fandom che vede in loro una coppia che funziona e in cui rispecchiarsi. Lo dimostrano gli aerei che arrivano per loro con l'hashtag shailenzo e l'ha notato la madre vipera suprema Stefania Orlando. Ma, complice sempre un'assenza di migliori dinamiche, gli Shailenzo continuano a dominare la scena e ogni giorno ne inventano una per essere protagonisti del programma. Voto: 3.

