Grande Fratello, pagelle puntata di lunedì 3 febbraio: Javier la noia (4), Iago vs Shaila (8), Ilaria abbandona (7)

News VIP

Ieri sera, lunedì 3 febbraio, è andata in onda una nuova puntata del GF: come si saranno comportati i protagonisti del reality show di Canale 5? Scopriamolo con le nostre pagelle!

La nuova puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera, lunedì 3 febbraio, su Canale 5, è stata ricca di diversi scontri e confronti. Alfonso Signorini ha chiesto delucidazioni a Helena Prestes e Javier Martinez, dopo il loro riavvicinamento nella Casa. Ma c'è stato anche un acceso litigio tra Shaila Gatta e Iago Garcia, dopo le parole di Don Olmo a Javier nella sauna. Le Non è la Rai si sono ridotte alla sola Pamela Petrarolo, dato che Ilaria Galassi ha deciso di abbandonare il reality show. Vediamo insieme come si sono comportati i protagonisti del reality show di Canale 5.

GF, pagelle puntata di lunedì 3 febbraio: Javier la noia (4), Iago vs Shaila (8), Ilaria abbandona (7)

Javier e Helena, ma chi ci crede più? Voto: 4

Per fortuna il GF ha abbandonato l'idea di insegnare la geometria attraverso l'ennesimo triangolo amoroso, perché Zeudi Di Palma si è allontanata da Javier Martinez e Helena Prestes, per permettere loro di viversi questo presunto amore che sembra scoppiato in Casa. Ah no, però, non è così, perché Javier mette subito in chiaro le cose: "Non vogliamo affrettare le cose, non è solo amicizia, però vogliamo andarci piano". Giustamente, il programma durerà ancora per un po', perché affrettare le cose? Se non ci trasciniamo questa nuova coppia per almeno le prossime tre settimane, di cosa potremmo mai parlare? Stentiamo un po' a credere all'improvviso amore che sembra scoppiato in Javier per Helena, mentre anche quest'ultima non fa che ripetere che il loro è un incontro di anime. Sarà, ma è stato di una noia mortale, next please! Voto: 5

Iago vs Shaila: di saune e volgarità, Voto: 8

Iago viene messo alla gogna, o almeno ci provano, tirandolo fuori dalla Casa per catapultarlo in studio dove potrà affrontare la sua acerrima nemica Shaila. Il tutto perché il concorrente ha osato dirle 'abbassa la testa' e in sauna con Javier ha commentato che trova l'ex velina un tantinello volgare e per nulla sensuale. Quelle che sono opinioni personali, però, vengono immediatamente strumentalizzate da Shaila per diventare i peggiori insulti maschilisti mai pronunciati contro una donna (però noi ricordiamo anche i "putrida", "languida giocatrice dal cul***** peloso" rivolti a Helena da parte di Shaila). E poco importa che Shaila, per definire Iago nelle clip gli dica che è "ottuso, maleducato e presuntuoso". Ovviamente, la gieffina non comprende neanche perché Iago abbia osato dirle che è volgare. Chi, lei? Ma no! Per non parlare poi dell'affermazione di Shaila sul fatto che sia sempre chiamato in causa Lorenzo, mentre lei è una concorrente singola, non gioca in coppia. E, infatti, poco dopo entra Lorenzo Spolverato per affiancarla...In una casa in cui davvero si sono urlati insulti sessisti (sì, anche i pu***** di Helena), fare questo ridicolo teatrino per un "volgare e priva di sensualità" è da 4. Ma vedere Iago che le canta ai mestieranti è decisamente da 8.

Ilaria Galassi abbandona il gioco (ed era ora) Voto: 7

Dopo settimane in cui Ilaria Galassi dichiarava costantemente di voler lasciare la Casa e dopo il comportamento discutibile avuto con Helena, alla fine, l'ex Non è la Rai ha deciso di abbandonare il programma volontariamente. Il pubblico l'ha salvata, preferendo che a uscire fosse Emanuele Fiori (alto, capellone, utile come un comodino qualsiasi) e l'espressione disperata di Ilaria la diceva lunga su quanto avesse preferito che a lasciare la trasmissione fosse stata lei. Alla fine, è stata accontentata e dopo un incontro con il marito, Ilaria ha abbandonato la Casa, non prima di lanciare un'ultima perla dal suo glorioso passato: un flirt con Raoul Bova che non le è poi piaciuto così tanto. Voto: 7.

Scopri le ultime news su Grande Fratello