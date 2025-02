Grande Fratello, pagelle lunedì 10 febbraio: Lorenzo primo finalista (3), Giglio comodino (4), Iago inascoltato (7)

News VIP

Ieri sera, è andata in onda una nuova puntata del GF: Lorenzo Spolverato è il primo finalista di questa edizione. Ma come si saranno comportati gli altri protagonisti del reality show? Scopriamolo con le nostre pagelle!

Il Grande Fratello è tornato in onda con una nuova puntata ieri sera, lunedì 10 febbraio, ed è stato annunciato il primo finalista: Lorenzo Spolverato. Momento di tedio tra Giglio e Yulia, che avrebbero potuto regalarci qualche attimo di tensione, ma hanno preferito di no. Grande errore degli autori del reality show nel comunicare ad Alfonso Signorini il nome del primo finalista e, ancora una volta, Iago Garcia è stato la voce della verità inascoltata. Scopriamo insieme come sono andati i personaggi del programma tv di Canale 5 con le nostre pagelle!

GF, pagelle di lunedì 10 febbraio: Lorenzo primo finalista (3), Giglio comodino (4), Iago inascoltato (7)

Lorenzo Spolverato è il primo finalista: non ce l'aspettavamo mica? Voto: 3

Dopo aver conquistato la Casa del GF a suon di strategie, scatti di rabbia, sessismo e una relazione con Shaila Gatta che ha fatto andar di matto persino Signorini (ma, no, Shaila, non sei volgare per niente, tranquilla), Lorenzo Spolverato è stato nominato anche primo finalista. Per la serie, non c'è limite al peggio. La notizia non ha colto di sorpresa nessuno, anche perché il suo opponente principale era Javier, che si è inimicato il fandom Zelena, il quale ha preferito votare in massa Spolverato pur di non far andare il pallavolista argentino in Finale. La sentenza di Beatrice Luzzi arriva quasi come una profezia: "Il primo finalista non vince mai il programma", sarà anche vero, ma intanto Lorenzo resterà nella Casa fino all'ultima puntata e questa per lui è già una vittoria, per noi non tanto. Voto: 3.

Iago inascoltata voce della verità, Voto: 7

Iago Garcia è tornato nella Casa per rivestire il ruolo di una Cassandra spagnola che proprio nessuno ha voglia di ascoltare. Non basta che si ponga in maniera educata e che non alzi mai la voce, non basta che non sparli degli altri concorrenti, ma ne analizzi lucidamente il comportamento e abbia più volte rimarcato che Lorenzo ha degli scatti di rabbia ingiustificati. Gli autori, Signorini, tutti lo lasciano lì, in un angolo, inascoltato. Un peccato perché forse proprio Iago con i suoi modi di fare pacati e la cui unica accusa è stata quella di aver definito Shaila Gatta volgare (vox populi) sarebbe stato uno dei pochi degni di accedere alla Finale. Nel nostro piccolo speriamo che possa ancora accadere, sarebbe un miracolo di Natale fuori stagione, ma credere ogni tanto non fa mai male. Voto: 7.

Giglio e Yulia, la passione di un comodino, Voto: 4

Giglio da quando Yulia è stata costretta ad abbandonare la Casa del GF ha la stessa vitalità e utilità di un comodino. E' praticamente scomparso da tutte le clip, se non fosse per qualche battibecco con Helena Prestes (con cui ha anche avuto un mezzo chiarimento). Ieri sera, tramite l'amicone Tommaso Franchi (che avrebbe preferito restarsene in disparte a mangiare salamini) gli è stato rivelato che la sua Yulia è stata avvistata tra le braccia di un tentatore la notte di Capodanno. Considerando che stiamo a Pasqua, la notizia è decisamente fuori stagione, anche se un video dell'ex gieffina è iniziato a circolare proprio in questi giorni. In ogni caso, Signorini prepara il terreno sperando in una lite trash tra i due, ma né Giglio né Yulia battono ciglio e il tutto si esaurisce nel giro di una decina di minuti. Ci ha messo più tempo Tommaso a capire come spiegare la situazione a Giglio che quest'ultimo a perdonare la compagna. Voto: 4.

Scopri le ultime news su Grande Fratello