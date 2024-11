Grande Fratello, pagelle di martedì 26 novembre: Shailenzo zuccherosi (4), Helena e la polpetta della discordia (8)

News VIP

Ieri, martedì 26 novembre, è andato in onda un nuovo appuntamento del Grande Fratello su Canale 5. Come si saranno comportati i protagonisti del reality? Scopriamolo insieme nelle nostre pagelle.

Alfonso Signorini ha introdotto la nuova puntata del Grande Fratello dicendo che se c'era un termine che poteva riassumere i contenuti della puntata era cattiveria. Noi, invece, ne abbiamo una migliore: la noia. Perché tra segmenti dedicati alle coppie innamoratissime (?) del reality di Canale 5, altre che vorrebbero dividersi e polpette rifiutate, l'ultimo appuntamento in diretta del programma non ha dato fuoco alle polveri come aveva annunciato in apertura.

GF, pagelle puntata di martedì 26 novembre: non basta lo zucchero per buttare giù la pillola degli Shailenzo (4), Helena regina dal cuore fragile (8)

Shaila/Lorenzo e Giglio/Yulia: non basta più un po' di zucchero per buttare giù la pillola (Voto: 4)

La puntata di martedì 26 novembre si apre con un interessante spezzone dedicato ai grandi amori della Casa del Grande Fratello: dopo una pesca fortunata, Lorenzo si è precipitato a riabbracciare Shaila, ma nessun sottofondo romantico riesce a rendere digeribile gli Shailenzo. Si toccano, si abbarbicano l'uno all'altro, ma continuano a sembrare due mestieranti. Anche la confessione di Shaila sul grande amore che sta iniziando a provare per Spolverato viene accolta con un "visualizzato e non risposto" del modello. Signorini li aveva avvisati di non eccedere con il tempo a disposizione per abbracciarsi e farsi le coccole, perché altrimenti avrebbero sottratto soldi al budget della spesa settimanale, ma il rischio non c'era, perché davvero sembrava che non sapessero cosa dirsi...E poi ci sono Yulia e Giglio: meno male che li hanno piazzati davanti alle telecamere, ci stavamo dimenticando della loro presenza. In ogni caso, non c'è abbastanza zucchero per buttare giù la pillola, non ce ne voglia Mary Poppins. (Voto: 4)

Helena Prestes: la regina dal cuore fragile (Voto: 8)

Per fortuna la polpetta preparata da Shaila e rifiutata da Helena Prestes è solo il pretesto per approfondire il discorso sulla modella brasiliana. Fragile e vulnerabile, Helena ha un cuore ferito e la descrizione di Luca Calvani la riassume perfettamente: è una donna che è innamorata del dolore. Nonostante abbia partecipato già ad altri reality e di lei sia emersa subito una certa imprevedibilità nel modo di comportarsi, è evidente anche che di Helena abbiamo appena iniziato a scalfire la superficie. E, come sottolinea giustamente Signorini, della polpetta non interessa a nessuno, ma delle convinzioni di una donna di non essere degna dell'amore sì. Il nuovo GF doveva raccontare storie vere e autentiche di persone che hanno vissuto vite diverse ed è quello che è successo con Helena. Molto tenero anche il confronto con Dayane Mello, indimenticabile protagonista del GFVip 5: con evidente commozione le due modelle si sono riabbracciate e l'ex vippona le ha ricordato del suo valore. Peccato che poi si sia tornati a parlare della polpetta. L'ingresso di Dayane Mello avrebbe potuto aprire spunti più interessanti, ma non è ancora chiaro forse cosa interessa davvero al pubblico. Perle ai porci (o polpette in questo caso?). In ogni caso, Helena è una regina, in barba ai mestieranti. (Voto: 8)

Federica Petagna sceglie sé stessa...forse sì, forse no: (Voto: 5)

Il triangolo di Temptation Island non ha lo smalto di quello della precedente edizione (vabbè, anche lì non è che...) a causa dei suoi protagonisti: Stefano e Alfonso continuano a comportarsi da maschi alfa interessati solo a chi si batte il petto con più forza, ma in realtà l'unico interessato a Federica è Alfonso, mentre Tediosi sembra più desideroso di godersi una vacanza al GF senza volersi intromettere più di tanto. Peccato che, in quanto ex tentatore e probabile interesse amoroso dell'onicotecnica, Stefano sia costretto a "fingere" di avere un interesse per la gieffina e a portare avanti questo teatrino. Intanto Alfonso - che aveva guadagnato punti nei primi giorni all'interno della Casa - è tornato a mostrare un comportamento possessivo con la ragazza e diverse scenate di gelosia contribuiscono a rendere sempre più problematico questo personaggio. Federica, finalmente, capisce che deve godersi il suo percorso, senza pensare ai suoi spasimanti e decide di restare in Casa con sé stessa. Speriamo duri... (Voto 5).

Le Non è la Rai in crisi profonda: più interessante delle polpette (Voto: 5,5)

Eleonora Cecere ha abbandonato la nave da qualche settimana e Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi non si sopportano più. Però, invece di dirsi in faccia che l'amore è finito ed è meglio voltare pagina e andare ognuno per la propria strada, si sparlano alle spalle come tutte le migliori amiche del mondo. Ammettiamo che la faccia da finta innocente di Petrarolo quando Signorini le chiede se lei e Galassi si dicono tutto sempre in faccia è impagabile, soprattutto, perché dopo la gieffina e sua grande amica la accusa di essere eccessivamente forte, con tanto di montaggio drammatico delle clip del GF. Per non parlare di come Pamela sia convinta che tra lei e Ilaria ci sia una perfetta armonia, mentre la seconda sembra ingoiare limoni amari uno dopo l'altro. Tutto potrebbe risolversi acconsentendo a dividerle, ma il GF decide diversamente e noi dobbiamo guardare Pamela provare a piangere, ferita da Ilaria. Che crisi profonda! Ma sempre meglio delle polpette rifiutate! (Voto: 5.5)

