Grande Fratello, pagelle di martedì 19 novembre: Federica becca un congiuntivo, ma solo quello (4) Lorenzo la fa franca (0)

Ieri sera, martedì 19 novembre, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello: al centro dell'appuntamento del reality su Canale5 i numerosi gossip su Federica Petagna e il confronto acceso dell'ex protagonista di TI e Antonio Fico, cugino di Titty Scialò, e uno dei flirt di Federica. Immancabile la sceneggiata napoletana con Alfonso D'Apice, mentre Stefano Tediosi risulta non pervenuto. Lorenzo Spolverato la fa franca ancora una volta e altro che eliminazione. Luca Calvani risulta il preferito del pubblico, mentre Yulia Bruschi si commuove per la madre...ma non per la denuncia che penderebbe a suo carico.

Federica Petagna azzecca finalmente un congiuntivo, ma solo quello (Voto: 4)

Federica Petagna è entrata nella Casa del GF dopo 8 anni di "segregazione" in un'altra casa (a detta sua), quella che condivideva con Alfonso D'Apice. Nel lasso di tempo tra un trasloco e un altro, l'aspirante Perla Vatiero dell'edizione 2024 ha deciso di godersi, giustamente, la vita e ha baciato (forse?) Antonio Fico, cugino di Titty Scialò, con cui avrebbe avuto un flirt durato tre settimane. Dopo aver riepilogato i rumors su di lei, Alfonso Signorini le fa incontrare Fico e Federica gioca subito la carta della visibilità: per la gieffina, infatti, Antonio avrebbe deciso di presentarsi nel programma per i suoi "5 minuti di fama". Lei adotta la miglior difesa: quella dell'attacco a oltranza a colpi di "mamma mia, che schifo" e di ironia spicciola, ma non è chiara nell'ammettere se tra loro ci sono stati più baci o solo uno. O se questi baci erano feriali e festivi o solo previsti per il weekend. L'unica nota positiva è che, finalmente, azzecca un congiuntivo in una frase. Ma solo quello (Voto: 4)

Antonio Fico: di cornetti e co***ti (Voto: 7)

Ammettiamolo, i barbieri a Napoli hanno capito che il taglio Geolier è il più gettonato e così ci ritroviamo al GF un suo sosia, Antonio Fico, che sfoggia una capigliatura che lo rende incredibilmente rassomigliante al rapper napoletano. Solo che lui di mestiere - a detta di Alfonso D'Apice "vende cornetti e prepara colazioni". Il confronto con Federica Petagna è tutto uno sfoggio di napoletano (parlato malissimo) e di trash che, dobbiamo dire, ci mancava un po'. Che fosse in cerca di visibilità è abbastanza evidente, visto anche che dopo soli 5 minuti dalla sua cacciata dalla Casa, per mano dei vari gieffini, che si schierano tutti a protezione di Federica, pubblica una storia su Instagram e si guadagna il primo posto come portatore di trash per questa edizione. (Voto: 7)

Lorenzo Spolverato la fa franca: che fallimento! (Voto: 0)

Lorenzo Spolverato porta avanti la sua parte da attore e mestierante e, francamente, ha cominciato a stancare. Perché mentre dedica parole d'amore a Shaila Gatta, dall'altra ha anche insulti maschilisti per la stessa e per Helena Prestes. Si lascia andare ad affermazioni che non dovrebbero passare inosservate e che sarebbero meritevoli non di un provvedimento disciplinare, ma di una vera squalifica. E, mentre il web è già insorto e l'hastag #fuorilorenzo è in tendenza su X, nello studio, Signorini si limita a una bacchettata leggera e imbarazzante. Ancora una volta, l'occasione per dare una lezione importante e ricordare che certe dichiarazioni dovrebbero essere severamente punite viene persa e a noi tocca sorbirci Spolverato ancora per qualche settimana. Che fallimento! (Voto: 0)

Yulia Bruschi in lacrime: per la denuncia dell'ex Simone? No, per la mamma (Voto: 4)

Su Yulia Bruschi è arrivato, a poche ore dalla diretta di martedì 19 novembre, un rumor che - tanto per cambiare - è stato del tutto ignorato dagli autori del GF. Secondo la testimonianza di un ex gieffino, Biagio D'Anelli, che ha rivelato che Simone (ve lo ricordate il famoso ex fidanzato, a cui Yulia avrebbe regalo un palco di corna degne del padre di Bambi) sarebbe andato a sporgere denuncia nei confronti di Yulia, perché gli avrebbe spaccato un bicchiere in faccia, causandogli una cicatrice al volto! Così, per provare a sviare l'attenzione del pubblico da questa vicenda, si è pensato bene di far arrivare la madre della gieffina per un confronto strappalacrime e che regala 0 emozioni. Ma, dopotutto, la mamma è sempre la mamma! (Voto: 4)

Luca Calvani è il preferito del pubblico - e anche un po' il nostro - (Voto: 8)

Luca Calvani ha avuto il merito di aver riconosciuto fin da subito l'attitudine alla recitazione di Shaila e Lorenzo e per questo si è un po' inimicato alcuni degli inquilini della Casa. In molti, infatti, ora ritengono che Luca stia attuando una strategia che coinvolgerebbe l'amicizia con Jessica Morlacchi e l'insinuazione di presunti interessi amorosi tra i vari concorrenti. Per fortuna, il pubblico ha deciso di non ripetere l'errore con Iago Garcia e ha deciso di dare l'immunità a Luca, dichiarandolo il preferito del pubblico. Ogni tanto, è il caso di dirlo, arriva una gioia! (Voto: 8)

