Grande Fratello, pagelle di lunedì 27 gennaio: triangolo Zelena no (3), Amanda e Jasmine (9), Maria Teresa Ruta mancava (7)

Ieri, lunedì 27 gennaio, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello: come si saranno comportati i protagonisti del reality show di Canale 5? Scopriamolo con le nostre pagelle!

Con la puntata del Grande Fratello in onda ieri, lunedì 27 gennaio, su Canale 5 abbiamo dovuto dire addio a Luca Calvani, eliminato per volere del pubblico a un televoto serratissimo. Ci consoliamo sapendo che ne esce dopo aver commosso un po' tutti e aver giocato in maniera elegante, meglio di quanto faranno mai altri gieffini. Un bentornato invece a una chaotic queen come Maria Teresa Ruta, che si presenta in Casa vestita da torta nuziale: la ventata d'aria fresca che ci voleva nella Casa. Amanda Lecciso e Jasmine Carrisi dimostrano che se fossero entrate in coppia non ce ne sarebbe stato per nessuno e la dolce nipotina si rifà gli artigli su Maria Vittoria Minghetti e Shaila Gatta, asfaltandole entrambe. Ultimo, perché meno importante, il triangolo Zelena-Javier che apre la puntata, di cui a nessuno importa e di cui non necessitavamo. Ecco le nostre pagelle!

GF, pagelle puntata lunedì 27 gennaio: triangolo ma anche no (3), Luca esce da vincitore (8), Amanda e Jasmine slayano (9), Maria Teresa Ruta chaotic queen (7)

Triangolo Zelenavier, l'inutilità della geometria in un reality show, Voto: 3

Ci hanno provato con gli ex di Temptation Islan e hanno fallito, poi prima ancora con Shaila-Javi-Lorenzo, regalandoci un castigo pari a quello che si è abbatuto in Egitto ai tempi di Mosè (gli Shailenzo strilloni), ora non contenti, gli autori decidono di propinarci quello degli Zelavier, neologismo appena coniato perché i tre componenti sono talmente privi di personalità tutti insieme che si amalgamano in un'unica entità. Un'entità che sa trasmettere solo un'emozione: la noia. E forse, ha ragione Cesara Buonamici quando dice che in parte è colpa di Javier Martinez, che proprio non ne vuole sapere di scegliere una donna per lui e che bisogna prima che valuti la sua futura compagna, con una serie di criteri che manco a Versailles richiedevano ai tempi d'oro della monarchia francese. Intanto, però, una coccola con Zeudi Di Palma non scappa mai, mentre quest'ultima - che era stata eletta nuova paladina della comunità queer - accusa Helena Prestes di non aver mai corrisposto i suoi sentimenti, però anche qui un bacio ogni tanto e una dormita insieme non guastano mai. In tutto questo, Helena è tornata nella Casa, ma sembra non aver più voglia di creare caos. Intanto il triangolo anche no e ci dimostra che la geometria in certi casi non è utile in un reality show. Voto: 3.

Amanda Lecciso e Jasmine Carrisi: slayare mangiando Mikado, Voto: 9

Un duo così non si vedeva da un po', altro che le Monsè e le Non è la Rai: Amanda Lecciso e Jasmine Carrisi sono una forza di inarrestabile bellezza e classe. "Non cambiare mai, resta così e non impazzire" consiglia la giovane Carrisi alla zia, per la quale nutre un profondo affetto e noi siamo d'accordo, perché la classe di Amanda è passata spesso inosservata, ma in queste settimane ha ricordato a tutti di non essere solo la sorella di Loredana Lecciso e ha più volte ha zittito gli strilloni della Casa senza mai perdere la compostezza. Una qualità che tra lanci di bollitori e termini come "languida giocatrice dal cul**** peloso" è una vera delizia. Jasmine è stata una consolazione per zia Amanda, che poco prima si era sentita definire dalle altre inquiline - Shaila Gatta, l'ex amica Maria Vittoria Minghetti e Pamela Petrarolo - una "zecca, sanguisuga", una "falsa" e una che illudeva il povero Maxime Mbandà, il quale però prende la parola e chiede loro di non dire insensatezze, perché non è assolutamente vero che Amanda gli si è fiondata tra le braccia. Non contenta di aver riportato il sorriso sul volto di Amanda, Jasmine chiede di parlare con Maria Vittoria e Shaila e le asfalta a colpi di Mikado e unghiate rosso fuoco. Voto: 9

Luca Calvani ricuce rapporti, piange (e fa piangere) e dice addio al gioco, da vincente: Voto: 8

Il rientro di Jessica Morlacchi sarebbe potuto essere disastroso per Luca Calvani, con cui Jessica ha avuto più di qualche acceso confronto. Tutto perché il primo ha premuto sull'accelleratore dei sentimenti dell'ex vocalist dei Gazosa, illudendola magari con moine e affetto dato con troppa abbondanza, ma anche perché la seconda ha preso lucciole per lanterne, inseguendo un sogno impossibile che l'ha avvelenata e spinta a trasformarsi da Glinda a Elphaba, senza passare dal via. Nelle precedenti puntata, Jessica ha anche sbandierato i segreti notturni dell'attore toscano e che da casa sembrasse aver ricevuto consigli su come muoversi con lei per portare avanti il gioco. Vi ricordate anche i pizzini gastro-intestinali di Enzo Paolo Turchi? In ogni caso, quella che sembrava una bella e profonda amicizia è stata ben presto macchiata da accuse e offese. Inaspettatamente, però, Jessica e Luca hanno fatto pace, raccontandosi a cuore aperto che in un'altra vita, forse...ma in questa sono amici e va bene così. Non contento di aver fatto scendere qualche lacrimuccia per il confronto e l'abbraccio con Jessica, Luca scoppia a piangere alla telefonata della figlia Bianca. Tra poco sarà il suo compleanno e potranno festeggiarlo insieme, l'unica consolazione per il gieffino, visto che poco dopo viene eliminato per volontà del televoto. Se ne va così un veterano della Casa, che tra strategie (pulite), classe e ironia ha saputo giocare molto meglio di altri concorrenti. Se ne va da vincente e va bene così, anche se ci mancherà. Voto: 8.

Maria Teresa Ruta, la chaotic queen di cui avevamo bisogno, Voto: 7

Arriva vestita da torta nuziale e ad Alfonso Signorini dichiara "nel caso decidi di allungare il programma festeggio nella Casa il compleanno e ho già la torta", fa balletti fuori la porta rossa per tenersi in movimento e quando entra ha già riassettato metà tugurio, presentandosi agli inquilini dicendo "Ho già partecipato al GF, però dopo sei mesi ho avuto un crollo nervoso e sono impazzita". Aiutateci a dire iconica! Con la sua energia da chaotic queen, Maria Teresa Ruta poteva essere la ventata d'aria fresca e frizzante che la Casa, tra triangoli naufragati, pigrizia e sciattume, necessitava. A noi era mancata e non la si può non accogliere con un caloroso bentornato. Voto: 7.

