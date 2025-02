Grande Fratello, pagelle di lunedì 24 febbraio: Mattia altro che pecorella (8), Jessica finalista (4), Iago eliminato (4)

News VIP

Ieri sera, lunedì 24 febbraio 2025, è andata in onda una nuova puntata del GF ed è stata decretata la prima finalista donna, con grande sorpresa di tutti. Scopriamo insieme cosa è successo con le nostre pagelle.

La trentaquattresima puntata del Grande Fratello ha visto l'annuncio della prima finalista donna: con grande sorpresa, in quello che si pensava sarebbe stato uno duello tra Shaila Gatta e Helena Prestes si è inserita e ha vinto a sorpresa Jessica Morlacchi. Con grande sgomento, Iago Garcia è stato l'eliminato della puntata di ieri, lunedì 24 febbraio 2025, ma abbiamo avuto un Mattia Fumagalli che ha dimostrato agli Shailenzo che lui non è per niente una "pecorella". Ecco le nostre pagelle.

GF, pagelle della puntata di lunedì 24 febbrai 2025: Fumagalla, altro che pecorella (8), Iago eliminato (4), Jessica prima finalista (ma in che senso?)

Mattia Fumagalli, chiamatemi Fumagalla altro che pecorella, Voto: 8

Mattia Fumagalli ha fatto il suo ingresso solo qualche settimana fa insieme a Federico Chimirri e Maria Teresa Ruta. Dei tre, l'ex vippona ha adottato la strategia di non schierarsi immediatamente, preferendo studiare i suoi nuovi compagni di gioco e nel frattempo svolazzare come una banderuola al vento (risuona ancora in testa quel Falsa, falsissima e strafalsa di Zorzi ogni tanto....), mentre lo chef argentino ha immediatamente blastato gli Shailenzo e si è unito alla fazione rivale che fa capo a Helena Prestes. Mattia era rimasto un po' in sordina, preferendo l'ombra di Pamela Petrarolo, ma nelle ultime puntate ha dimostrato invece di avere un bel caratterino e di essere un attento osservatore. Anche in Casa, durante la settimana non si è sottratto dei confronti con gli altri inquilini e si è scontrato con Zeudi e Shaila, accusando quest'ultima di essere monotematica ed egoriferita. Al contrario, l'ex ballerina di Amici ha definito "falso" e "pecorella" Fumagalli, alludendo alla sua amicizia con i concorrenti del gruppo Prestes, dietro cui si nasconderebbe.

Ieri sera, durante la diretta, Alfonso Signorini ha cercato di indagare su quali fossero i rapporti tra Shaila e Mattia, ma mentre la prima dava dell'ingrato al gieffino, perché lei aveva provato a conoscerlo e addirittura gli aveva regalato delle lezioni di danza perché lui non aveva mai potuto studiare danza. Quanto altruismo, quanta generosità...Ma Mattia non si è fatto dare della pecorella, ma anzi ha dimostrato a tutti che "io sono Mattia Fumagalli non sono la pecorella di nessuno, tu Shaila al massimo puoi fare Heidi". E non solo: il concorrente ha smascherato - per l'ennesima volta - i teatrini degli Shailenzo, affermando che le loro liti sono tutte in favore di telecamere e lui ci "che così è tutto più piallato" e Shaila è la regina dei monologhi, quindi, si togliesse pure il velo da benefattrice orsolina, che non è che per due balletti insieme si costruisce un rapporto. Che dire: chiamatelo Fumagalla, altro che pecorella. Voto: 8

Iago Garcia eliminato, Voto: lutto nazionale

Ci abbiamo sperato fino all'ultimo e almeno avrebbero dovuto dargli un avversario degno di lui, altro che Giglio il comodino, ma niente: Iago Garcia è l'eliminato della puntata di lunedì 24 febbraio 2025. Il concorrente più elegante e lucido del GF era riuscito a rientrare dopo una prima eliminazione, grazie al ripescaggio fuffa di qualche mese fa e da allora le sue analisi e frecciatine avevano tenuto a bada gli Shailenzo. Shaila aveva provato ad accusarlo di misoginia e maschilismo, perché lui l'aveva definita "volgare" e per nulla sensuale, a lei, l'etoile della Scala, come aveva osato? Ma persino quelle accuse avevano il peso dell'aria fritta, perché Iago poteva essere tutto tranne che maschilista. L'ex Don Olmo de Il Segreto è stato il primo ad accusare Lorenzo Spolverato di essere un mestierante e nel corso delle puntate ha proseguito la sua disamina del modello milanese, ribattendo a ogni attacco con classe ed eleganza. Ci mancherai Iago, grazie per la tua eleganza e per essere stato un concorrente lucido e acuto. Voto: lutto nazionale

Jessica Morlacchi prima finalista, Voto: ma in che senso??

Ci aspettavamo uno scontro tra Shaila Gatta e Helena Prestes, ma a sorpresa si è inserita nel duello Jessica Morlacchi, uscendone anche vincitrice! La soddisfazione è stata quella di vedere Shaila non poter gongolare e twerkare di essere diventata la prima finalista donna, ma ancora non abbiamo compreso cosa sia successo. Jessica era rientrata, dopo una delle vicende più incresciose di questa edizione del GF, e aveva adottato un atteggiamento remissivo e ascetico. Se prima lanciava freccitiane e metteva zizzania, aizzando anche le inquiline le une contro le altre, ora invece l'ex vocalist dei Gazosa si è mostrata totalmente diverse. Ha smesso i panni della Sora Lella per vestire quelli di una dimessa versione di sé stessa, che non cerca clip, che ha contribuito all'eliminazione di Luca Calvani, ma si è sempre mantenuta in disparte. E questo atteggiamento da "acqua cheta" le ha permesso di strappare il titolo da prima finalista alle due regine della Casa. Voto: ma in che senso??

