Grande Fratello, pagelle di lunedì 23 dicembre: Luisa e Amanda: le mamme sono sempre le mamme (8), Luca e il calzino (2),

News VIP

Ieri sera, lunedì 23 dicembre, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello: come si saranno comportati i gieffini? Scopriamolo insieme nelle nostre pagelle!

Il Grande Fratello è tornato in onda con una nuova puntata su Canale 5 ieri sera, lunedì 23 dicembre. A rubare la scena agli inquilini sono state le mamme dentro e fuori la Casa: Luisa, mamma di Shaila Gatta, e Amanda Lecciso e un'imbarazzante situazione tra Luca Calvani e...un calzino. Scopriamo insieme come si sono comportati i gieffini nelle nostre pagelle.

GF, pagelle di lunedì 23 dicembre: le mamme sono sempre le mamme (8), Luca e il calzino (2), Alfonso Signorini troppo buono anche se è quasi Natale (4)

Mamma Luisa al GF: pastiere e Grinch per dare pepe alla situazione (7)

Attendevamo l'ingresso di mamma Luisa, madre di Shaila Gatta, con trepidazione: nel giro di mezzo secondo, qualche diretta fa, è riuscita a far crollare i poco credibili Shailenzo, liberandoci da una piaga. E Alfonso Signorini la colloca nel Tugurio del GF a prepare pastiere con l'espressione del Grinch. Già solo per questo la sia ama. Poi ha un incontro-scontro con l'oramai ex genero e gli dice candidamente che non gli interessa se è gay o meno, ma non ama particolarmente il modo in cui tratta la figlia. Nega l'esistenza del famoso Tommy che avrebbe spifferato gli orientamenti sessuali del modello milanese e gli fa capire che tutto ciò di cui l'aveva accusato le era stato riferito da altre persone. Lo fa senza minimamente scomporso, mentre Lorenzo la guarda allibito, e già solo per questo si merita un premio. Poi l'uscita di scena trionfale: "Nella pastiera di Lorenzo ci ho messo il Guttalax" e che le vuoi dire di più? Prendetela come concorrente ufficiale, metterà sicuramente più pepe alla situazione di quanto non abbiano fatto la figlia e il modello. Voto: 7

Amanda Lecciso: la reunion con il figlio è la vera emozione di questa puntata (8)

La puntata del GF di ieri sera, lunedì 23 dicembre, potrebbe essere riassunta con un "la mamma è sempre la mamma" (ma va bene anche al plurale), perché dopo la demolizione di Lorenzo Spolverato da parte di mamma Luisa arriva un momento dolcissimo vissuto da Amanda Lecciso. La sorella di Loredana Lecciso è sempre passata un po' in sordina, se messa a paragone con i grandi teatranti che sono all'interno della Casa. Eppure, con poche misurate parole riesce sempre a centrare il punto e negli ultimi tempi è stata corteggiata, in maniera anche molto galante, sia da Bernardo Cherubini che da Maxime Mbandà. Ma il suo grande amore è il figlio che ritrova in una tenera reunion, nella quale i due non fanno che stringersi e sussurrarsi parole di affetto, complice il microfono che si sgancia in quel momento. Voto: 8

Luca Calvani: le (finte?) lacrime e il calzino (2)

Arriva puntuale anche il momento del confronto tra Luca Calvani e Jessica Morlacchi: da settimane il rapporto tra i due ha destato chiacchiere e sospetti, tra Calvani che giura di non aver mai ingannato Jessica e quest'ultima che si trincera dietro un "non parlo perché sono una signora". Nella Casa, Eva Grimaldi e Stefania Orlando - che "madrano" e sembrano aspirare a diventare le future opinioniste del GF - indagano e quando Jessica rivela che ci sono stati solo gesti affettuosi, le dicono chiaramente di aver detto cose alquanto fraintendibili. Ieri sera, Morlacchi fa ancora intendere di chissà che cosa sia successo sotto quelle lenzuola: "abbiamo dormito stretti stretti, a cucchiaio nessun bacio, ma io mi sono illusa". Ah ok. Nel frattempo, però, fuori dalla Casa, Alessandro - compagno di Calvani - gli ha inviato un messaggio in cui da un lato lo rassicura di amarlo, ma dall'altro gli sbatte in faccia di aver iniziato a dubitare di lui, visto il polverone sollevato dalle dichiarazioni di Jessica. Luca scoppia a piangere, ma neanche il tempo di impugnare il fazzoletto e asciugarsi le (finte) lacrime che arriva una rivelazione. Dall'esterno, Alessandro ha mandato a Luca un messaggio contenuto in un paio di calzini: "Ama, sogna, esagera". E Maria Vittoria, interpellata, aggiunge che c'era scritto anche "fatti la storia con Jessica". Hai capito il Calvani? Altro che "l'amore tutto perdona e capisce". Qui, si tratta di ben altro. Voto: 2

Alfonso Signorini: troppa bontà anche se è quasi Natale (4)

Che Alfonso Signorini chiuda un occhio, ma anche due, su alcune situazioni, si è visto fin troppo chiaramente nella scorsa puntata del GF: il conduttore, alla rivelazione che Calvani ha ricevuto segnali dall'esterno sorvola tranquillamente, così come era accaduto per Helena Prestes e Lorenzo Spolverato. Agli Shailenzo dedica fin troppo spazio ed è sempre lì a puntualizzare quanto si amino, quanto siano belli insieme. Anche meno bontà, è vero che siamo a Natale, ma non sarà che Signorini è diventato troppo buono?

Scopri le ultime news su Grande Fratello