Grande Fratello, pagelle di lunedì 2 dicembre: glow down di Jessica (3), il Segreto (2), Luca il più lucido (8)

Ieri sera, lunedì 2 dicembre, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Come si saranno comportati i protagonisti del reality di Canale 5? Scopriamolo insieme nelle nostre pagelle

Il Grande Fratello è tornato in onda ieri sera, lunedì 2 dicembre, su Canale 5 con un nuovo appuntamento nel quale diversi nodi sono giunti al pettine. L'ingresso di nuovi inquilini porterà un cambiamento nelle dinamiche della Casa? Per il momento a tenere banco sono i toni accesi, diremmo anche eccessivi, di molti gieffini verso Helena Prestes, ma anche il glow down a cui è andata incontro Jessica Morlacchi preda di gelosie insensate. E, finalmente, nel corso della puntata di ieri sera, è stato svelato il misterioso Segreto che lega la modella brasiliana a Lorenzo Spolverato. In tutto questo marasma, a trionfare sono la lucidità di Luca Calvani e Javier Martinez, che regala un momento di commozione ricordando sua madre, scomparsa prematuramente.

GF, pagelle di lunedì 2 dicembre: il Segreto (2), Jessica in glow down (3), Luca da finale (8), Shaila e Giglio da espulsione (4), Helena provocatrice seriale (5)

Shaila e Giglio sarebbero da espulsione (in un altro universo), Voto: 4

La storia del GF insegna che si viene espulsi per molto meno di quello che è stato detto da Shaila Gatta e Giglio in questa edizione contro Helena Prestes. Al di là delle simpatie o antipatie, quella famosa clip in cui Shaila perde le staffe e rivolge alla modella brasiliana termini allucinanti come "languida giocatrice dal cul**** peloso" o ancora "fatti curare, sei nessuno senza gli altri". E Giglio non è da meno quando suggerisce di "chiuderla in sauna e alzare la temperatura così esplode". C'è un sottile confine tra un diverbio e un attacco verbale e le affermazioni sopra riportate rientrano a pieno titolo più nella seconda categoria che nella prima. Al punto che lo staff di Helena Prestes - sulla quale torneremo tra poco - ha pubblicato un comunicato ufficiale, chiedendo provvedimenti per la condotta che molti gieffini hanno adottato nei confronti della modella. E sul web la polemica è montata rapidamente, al punto che Alfonso Signorini ha aperto la diretta di ieri con una ramanzina a Shaila e Giglio, rifiutando le scuse della prima "Che arrivano sempre troppo tardi, quando oramai si è detto la qualunque e si viene ripresi" dice giustamente il conduttore e mettendo alla berlina il nip, mentre sghignazza nel salone della Casa: "Cosa ti ridi, che quello che hai detto tu non è meno grave". Peccato però che non ne segue alcun provvedimento per nessuno dei due. Siamo un passo avanti rispetto alla bacchettata data a Lorenzo Spolverato nella scorsa puntata, arrivata più o meno a mezzanotte inoltrata, ma non è ancora abbastanza. In un altro universo, avremmo avuto l'espulsione, come ci insegna la storia del GF. Voto: 4

Helena provocatrice seriale, Voto: 5

Helena Prestes è l'altra parte di questa complessa situazione: ex giocatrice di reality, Helena sa molto bene come muoversi nelle dinamiche dei vari programmi. Mescola, ma in questo non finge, vulenerabilità e una certa tendenza alla provocazione. Scrive la lettera a Lorenzo Spolverato in pieno giorno, posizionandosi dove tutti possono vederla, ma è anche freezzata davanti alle parole di Shaila, tanto che nonostante riesca a mantenere la compostezza, le trema la voce. Ma quando Jessica l'attacca e l'accusa di essere "una provocatrice seriele" non nasconde un sorriso quasi compiaciuto. L'analisi più lucida che viene esposta su di lei è a opera di Luca Calvani e Beatrice Luzzi, che le dà un prezioso consiglio. "Sei un'artista, basta con questo Lorenzo, con le provocazioni, con le ship, fai altro, dimostra che sei altro". Se davvero Helena riuscisse a uscire fuori dagli schemi in cui si è rinchiusa, anche involontariamente, sarebbe molto più di una semplice giocatrice di reality. Per ora resta l'amarezza di vedere che intorno a lei si è creato un muro di rabbia e indifferenza, che da sola non riesce a superare. Voto: 5.

Il glow down di Jessica, Voto: 3

Jessica Morlacchi era entrata nella Casa con l'aria da Bridget Jones romana, sfortunata con gli uomini, ma simpatica. Poi ha raccontato delle sue fragilità e dei tanti problemi che ha dovuto affrontare a causa del successo raggiunto troppo in fretta - e altrettanto svanito si deve dire - e si è attirata la sua quota strappalacrime. Poi si è infatuata di Giglio, ma lui le ha preferito Yulia Bruschi e già lì Jessica ha vacillato, mostrando un inaspettato, ma forse nemmeno tanto, comportamento da malvagia strega dell'ovest, lanciandosi strali con Yulia e puntandola con il suo sguardo da Medusa. Jessica si è poi avvicinata a Luca Calvani, con cui si è scambiata confidenze, abbracci e coccole, tutti a sfondo amicale, essendo Calvani innamoratissimo del suo compagno. Ma che hanno comunque fatto girare la testa a Jessica e l'hanno spinta a dubitare dei suoi sentimenti per Luca, tanto da ammettere che quando gli è vicino sente un'emozione che la porta a non guardarlo neppure in viso. Quando però Calvani si avvicina a Helena e le offre un massaggio alle tempie, Jessica esplode e nel mirino della Bridget Jones malvagia finisce la modella brasiliana. Nella puntata di ieri sera, Jessica le dà della "squilibrata" perché lei se lo può permettere, sa di cosa parla. E poi l'accusa di "essere crudele, malvagia e provocatrice seriale". Il tutto con un tono così freddo e acido che persino Pamela Petrarolo le chiede di fermarsi. Forse, Jessica non ricorda più che, proprio perché lei ci è già passata, sentirsi etichettare con certi termini non è necessariamente qualcosa di positivo per la propria sanità mentale. Che tristissimo glow down. Voto: 3

Luca Calvani è già un finalista, Voto: 8

Luca Calvani potrebbe essere decretato già il primo finalista: abile regista di una commedia che non fa più ridere, si è messo in disparte a osservare come gli altri concorrenti si facciano la guerra tra loro. Interviene, con estrema lucidità, bisogna dirlo, e dice la cosa giusta al momento giusto. Prende le parti di Helena, smascherando l'atteggiamento del branco contro di lei, ma cerca anche di far comprendere a Helena che non può continuare a provocare Shaila per Lorenzo. Il più lucido della Casa, dopotutto, aveva stretto amicizia con il fu Don Olmo, e continua a osservare - un po' dall'alto in basso - gli altri inquilini come le formiche sotto una lente di ingrandimento. A suon di pillole filosofiche, empatia, comprensione e analisi puntuali, arriverà in finale. Tanto di cappello. Voto: 8.

Il Segreto di Lorenzo e Helena, Voto: 2

Tutta la puntata, fin dai primi minuti, gira intorno al Segreto di Lorenzo e Helena: nelle scorse settimane, se ne era parlato, a mezza voce tra alcuni inquilini (Javier, Helena, Yulia) e su cui il web e i giornali si sono interrogati. Le ipotesi più probabili erano una liason sentimentale tra i due, parallela a quella tra Shaila e Spolverato o che la coppia si conoscesse già prima del reality. Dopo aver trascinato questa grande rivelazione per diverse ore, alla fine, mentre il sonnecchiamento davanti allo schermo diventava sempre più continuo, Signorini ha convocato i diretti interessati, più Javier e Yulia per parlarne. In un gioco da "non voglio parlarne, ma poi spiffero tutto" a turno Javier, Yulia e Helena hanno confermato che la modella e Lorenzo si sono scambiati alcuni messaggi su Instagram prima dell'ingresso al GF. A cercare Spolverato è stata la modella brasiliana, che avrebbe chiesto a Lorenzo di essere protetta, perché aveva timore di partecipare al GF. Timore di che? Peggio dell'insalata lavata nella vasca da bagno, non pensiamo ci possa essere, ma tant'è. In ogni caso, l'inimicizia che si è creata tra i due ha portato alla rottura di questo patto. Ed ecco svelato il Segreto! Al quale ovviamente non fa seguito neppure un rimprovero per aver violato il regolamento. Tanto rumore per nulla. Voto: 2.

