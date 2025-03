Grande Fratello, pagelle di lunedì 17 marzo: Tommaso (5), Beatrice (3), Signorini (7), Shaila (3)

News VIP

Ieri, lunedì 17 marzo, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello: come si saranno comportati i gieffini? Scopriamolo con le nostre pagelle.

Lunedì 17 marzo è tornato in onda il Grande Fratello con un nuovo appuntamento: il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini è giunto alle battute finali e con la puntata di ieri sera ha visto un altro concorrente, Tommaso Franchi, abbandonare il programma. Non è mancato (l'ennesimo) confronto tra gli Shailenzo, mentre Alfonso Signorini ha perso le staffe con Beatrice Luzzi. Infine, Zeudi Di Palma è stata duramente criticata da alcuni concorrenti, compreso Lorenzo, che le ha apertamente dato della "fenomena". Scopriamo insieme cosa è successo con le nostre pagelle.

GF, pagelle di lunedì 17 marzo: Tommaso (5), Beatrice (3), Shaila (3), Signorini (7), Zeudi (4)

Tommaso Franchi, Voto: la bomba (inesplosa)

La puntata di lunedì 17 marzo si apre con un confronto tra Maria Vittoria e Tommaso: delle coppie nate in questa edizione del GF, i due sono gli unici che - a stento - sembravano ancora resistere, ma il loro rapporto è stato segnato più da liti e scontri di un livello assurdo di tossicità che altro. Negli ultimi giorni, la festa per i 6 mesi di permanenza nella Casa ha scatenato il fastidio dell'idraulico senese, ma a peggiorare la situazione c'è stato anche un bagno in vasca tra Maria Vittoria e Zeudi Di Palma. Cosa ci sarebbe di male, direte voi? Ebbene, non l'ha capito neppure Franchi, che ha deciso di piazzare una scenata di gelosia in piena regola alla fidanzata, accusandola di non aver avuto alcun rispetto, mentre lui e citiamo "e la bulimia, e le telecamere, e questo". Ora, tralasciando anche i continui tentativi di outing nei confronti di Maria Vittoria da parte di più concorrenti, ciò che davvero lascia basiti è come una persona possa utilizzare le fragilità del proprio compagno/a e denigrarlo in questo modo. Tommaso sapeva benissimo delle difficoltà che Maria Vittoria stava vivendo, eppure ha deciso comunque di frequentarla, per poi rinfacciarle tutto all'ennesima litigata. Non è amore questo, neanche lontanamente. Voto: 5

Beatrice Luzzi, Voto: ancora uno scivolone

A volte sembra che Beatrice Luzzi creda di essere ancora una concorrente del GF: nonostante ogni volta che si ritrova a ricordare della sua esperienza sembra che sia sopravvissuta alle peggiori torture, l'attuale opinionista non perde occasione per comportarsi come una gieffina, più che opinionista. Per non parlare poi se Alfonso Signorini le mette davanti la lucidità di Stefania Orlando, che persino fuori dalla Casa si trova ad analizzare la situazione degli Shailenzo e fa emergere la verità che la Luzzi sembra proprio non voler vedere: Shaila ha abbandonato la barca degli Shailenzo quando ha compreso che non l'avrebbe traghettata. Furiosa perché forse qualcuno ha avuto un'opinione reale e per nulla di parte (e anche perché preoccupata di perdere la poltrona per il prossimo anno), non solo ribatte alle parole di Stefania, ma viola pesantemente il regolamento, riportando i commenti dall'esterno e beccandosi una strigliata colossale da Signorini. Persino in questo caso non si scusa e continua dritto per la sua strada, incurante di essere nel torto. Voto: 3

Alfonso Signorini, Voto: pieno raso!

Signorini è pieno raso, più del pubblico e il mal di gola che lo ha attanagliato ieri sera non fa che rendere tutto ancor più insopportabile. Il conduttore ha gettato la spugna con i gieffini e non vede l'ora che l'edizione si concluda, ma sperava almeno che le sue opinioniste si salvassero in quel marasma di personaggi pronti a tutto per la tv. Spoiler: non è così. E, infatti, nel bel mezzo del confronto tra gli Shailenzo, dopo l'intervento di Stefania Orlando, Signorini si ritrova a dover rimproverare bruscamente Beatrice Luzzi per una violazione del regolamento. C'è da dire che il suddetto regolamento è stato forse l'elemento più bistrattato dell'attuale stagione del GF. Ogni gieffino, in un modo o nell'altro, l'ha violato (anche volutamente), consapevole che al massimo si sarebbe beccato un rimprovero. E lo stesso accade a Luzzi, che però non finge nemmeno di provare rimorso per aver riportato i commenti dall'esterno, e scatena Signorini: "Senti, non mi interessa cosa pensi che Shaila debba sapere, questa cosa non si può fare, punto e basta". Voto: 7

Shaila, Voto: questo mio (finto) amore

Shaila, alias miss 'il mio compagno, il mio uomo', ha deciso che forse forse, l'amore per Lorenz Spolverato non era poi così forte, visto che quando ha visto sfumare per l'ennesima volta la possibilità di diventare finalista, ha deciso di scendere dalla barca degli Shailenzo e provare a raggiungere a nuoto la vittoria. Una scelta che lei giustifica con una presa di consapevolezza del proprio valore, di quanto nel GF lei sia stata oscurata dall'essere in coppia con Spolverato ecc. Il suo teatrino però regge poco, soprattutto, dopo il confronto con Stefania Orlando: la madre vipera le fa notare esattamente questo, che lei ha sfruttato la situazione a suo vantaggio, ma quando le ha fatto comodo il suo amore per Lorenzo è diventato zavorra da abbandonare. Lei nega con fervore, ma non ribatte, né prova ad argomentare, ma accusa Spolverato di essere stato falso e stratega, anche se fino a qualche settimana fa le sue strategie le hanno fatto comodo. Voto: 3

Zeudi, Voto: Fenomena da reality

Non pensavamo di doverlo scrivere mai, ma ci ritroviamo a dar ragione a Lorenzo Spolverato quando definisce Zeudi Di Palma una "fenomena" e sottolinea che fino a quando non è diventata finalista se n'è stata buona e tranquilla, ora che sa che non può essere eliminata attacca senza problemi. Anche Federico Chimirri, dallo studio, le ricorda che è una stratega, ma lei si offende e accusa tutti di aver cercato di sminuire la sua sessualità. A supportarla c'è uno stuolo di fan da tutto il mondo, tali che persino Signorini, in una diretta con il suo format Boom, è apparso sorpreso perché "ma com'è che Zeudi ha tutto 'sto seguito? Chi la conosceva prima che entrasse al GF?'. L'ex Miss Italia si muove con arroganza nel reality, accusa Helena Prestes di provocarla e scoppia a piangere addossandole la colpa di molte cose. Crea dinamiche e gioca di strategia, certa di avere dalla sua un fandom molto potente. Se Helena è un animale da reality, Zeudi è decisamente una fenomena da reality. Voto: 4.

