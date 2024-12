Grande Fratello, pagelle di lunedì 16 dicembre: Jessica anche meno (4), Stefania l'attesa madre vipera (7), Zeudi regina (8)

News VIP

Lunedì 16 dicembre, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello: scopriamo con le nostre pagelle come si sono comportati i gieffini!

Il Grande Fratello è tornato in onda su Canale 5, Ieri sera, lunedì 16 dicembre, con una nuova puntata: al centro della diretta l'ingresso di nuovi concorrenti, tra cui la madre delle vipere Stefania Orlando. A dare inizio alla trasmissione è stato un confronto alquanto surreale tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani ed è stata finalmente fatta luce su un episodio molto grave che è successo a Zeudi Di Palma.

GF, le pagelle di lunedì 16 dicembre: Jessica anche meno (4), Stefania Orlando la madre vipera che ci mancava (7), Zeudi vera regina (8)

Jessica, anche meno, Voto: 4

Il primo segmento della puntata del GF di ieri, lunedì 16 dicembre, inizia con un confronto a tratti surreale tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani. Alfonso Signorini ci tira dentro anche Helena Prestes, che in realtà è stata solo la proverbiale goccia che ha fatto traboccare il vaso di Jessica, ma che finisce per stare lì a pronunciare poco più che tre parole in croce. Con sguardo fisso davanti a sé e un sorriso degno delle migliori bambole malefiche (avete presente Annabelle?), Jessica dà prova ancora una volta di essere la perfetta villain di un film horror sulle femme fatale oramai decadute. Smessa la maschera di simpaticona del quartiere, l'ex cantante dei Gazosa non dà spiegazioni sul perché abbia deciso di puntare Helena e Luca in questo modo, arrivando a chiamare entrambi 'imbecille' e a dichiarare che "la donna sono io" a Calvani. Una frase che persino Signorini trova un po' too much. Purtroppo, c'è anche da dire che Luca ha giocato bene le sue carte: senza mettere in dubbio l'innamoramento artistico (che nessuno ha capito di cosa si tratti), il gieffino ha saputo ben interpretare la parte dell'amico affettuoso e coccolone, toccando - volontariamente o meno - i tasti dolenti di Jessica. Per la gieffina, infatti, il contatto fisico e la mancanza di amore sono un punto debole, sul quale evidentemente non ha ancora lavorato bene. E Calvani ha toccato quei tasti tutti insieme, innescando una situazione nella quale lui passa come vittima infelice. E tutto questo mentre a casa lo attende il compagno Alessandro...Che dire, Jessica (e pure tu, Luca), anche meno! (Voto: 4).

Stefania Orlano è la madre vipera di cui si sentiva il bisogno, Voto: 7

Torniamo dopo sul blocco degli Shailenzo e sul Misterioso Segreto di Luisa, La Mamma di Shaila (che pare il titolo di una di quelle Soap Opera sudamericane che almeno una volta nella vita tutti abbiamo visto). Concentriamoci sull'ingresso di una delle nuove concorrenti - che poi tanto nuova non è -. Stiamo parlando della madre delle vipere, la meravigliosamente pungente Stefania Orlando. Signorini l'ha corteggiata e Mediaset anche, per risollevare le sorti di un GF che sta ancora arrancando. L'ingresso di Stefania Orlando è accompagnato da una serie di scintille con Beatrice Luzzi, un'altra "madre" per il pubblico Luzzers. E se Stefania Orlando prova a offrire un ramoscello di pace alla Luzzi, quest'ultima gli dà fuoco con una bella frecciata ben piazzata: "Hai puntato sul cavallo giusto...guarda dove sei ora!". Sarà un Natale molto interessante nella Casa del Grande Fratello, grazia alla presenza di questa madre suprema delle vipere.

Nessuno (ci) tocchi Zeudi! La Miss diventata regina, Voto: 8

La questione di Zeudi Di Palma è stata trattata in maniera molto ambigua dagli autori del GF, che pur di insabbiare la situazione hanno provato a censurare chiudendo telecamere e dirette dalla Casa, ma non hanno fatto i conti sulla potenza dei social e su come tutti gli inquilini ne parlassero. La questione è molto semplice: Zeudi era beatamente nel suo letto ed Emanuele Fiori ha deciso di infilarsi sotto le coperte per farle il solletico. Nonostante la Miss abbia dichiarato ad alta voce 'Lele, smettila, mi dà fastidio quando giochi con le mani', Fiori se n'è fregato altamente. Quando Zeudi ha raccontato cosa era successo, gli altri inquilini hanno stentato a credere alla gieffina e persino il buon Javier Martinez, il bravo ragazzo di questa edizione, non ha fatto altro che seguire la massa. In puntata, Signorini ha iniziato in maniera ineccepibile il discorso, ricordando che quando un individuo esprime la sua volontà di non essere toccato, allora, bisogna rispettarla. E grazie! Nel confronto Emanuele porge le sue scuse a Zeudi, con la stessa espressione dell'alunno che è stato bacchettato ed è costretto a chiedere scusa. Che poi abbia capito il suo errore è meno chiaro...Anche perché poco dopo continua a dire che non era sua intenzione, che non voleva offenderla, ecc. Zeudi ribatte che ha visto solidarietà solo dalle donne della Casa, mentre gli uomini hanno fatto scudo per proteggere Emanuele, ignorando come si sia sentita. Signorini continua a chiedere se non ci sia anche altro sotto "però non ne voglio sapere", però lo chiede, però non lo vuole sapere, perché Zeudi ha già manifestato di essere insofferenteal contatto fisico. In ogni caso, Zeudi ne esce con la corona ben salda sulle spalle, facendo il salto da Miss a Regina! Voto: 8.

Gli Shailenzo sono tornati (?), ma era meglio di no, Voto: non ci interessa

Il Discorso Segreto della Mamma di Shaila, che ha creato un polverone di cui non interessava a nessuno, era che un tale Tommy (Tommaso Franchi? Tommy & Jerry?) ha riferito che Lorenzo è gay e che non è una brava persona. Per tutto il resto del blocco dedicato a Shaila e Lorenzo si continuerà a ribadire che Lorenzo non è gay, ma non ci sarebbe nulla di male se lo fosse. Glielo ripete anche papà Armando, che spera ancora di avere Shaila come nuora. L'intervento di papà Armando Spolverato avrà aiutato Lorenzo a capire che Shaila è l'amore della sua vita? Portando così a un chiarimento tra loro e alle prossime giornate di clip strappalacrime con baci, abbracci e coccole? Per noi era meglio di no, perciò, Voto: non ci interessa.

