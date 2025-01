Grande Fratello, pagelle di lunedì 13 gennaio: il ritorno di Jessica (3), Helena fuori (5), Beatrice e Cesara colpiscono (8)

News VIP

Ieri sera, lunedì 13 gennaio, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello: scopriamo insieme con le nostre pagelle come si sono comportati i protagonisti del reality show!

Il Grande Fratello è tornato in onda con una nuova puntata ieri sera, lunedì 13 gennaio su Canale 5: l'atteso ritorno di Jessica Morlacchi non ha deluso le aspettative e ha regalato diversi confronti infuocati, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi hanno dato un senso al loro ruolo di opinioniste, colpendo e affondando (finalmente), Luca Calvani è stato messo spalle al muro (meglio dire al led) dalla sua amica/nemica Jessica e, infine, Helena Prestes è stata eliminata dal reality show, dopo un testa a testa con Shaila Gatta.

GF, pagelle di lunedì 13 gennaio: il ritorno di Jessica (3), Cesara e Beatrice colpiscono e affondano (8), Helena eliminata (5)

Il ritorno di Jessica Morlacchi (di cui si poteva fare a meno), Voto: 3

Jessica Morlacchi ha abbandonato il Grande Fratello nella precedente puntata, perché "non sopporto di essere messa allo stesso livello di una che usa le mani". Ma non sarà che aveva paura del televoto? A distanza di una settimana l'ex vocalist dei Gazosa fa ritorno nel reality show e decide di togliersi tutti i sassolini dalla scarpa (o gli Scottex, quelli che preferite). Il suo ritorno è segnato da due confronti accesi con Helena Prestes e Luca Calvani, i due concorrenti con cui ha innescato alcune dinamiche al limite dell'imbarazzante. Con Helena si trova nel salotto della Casa in un faccia a faccia in cui emerge che, in fondo, Jessica non pensa di aver minimamente sbagliato: imposta il tono della voce e ripete che "è caduta nella trappola delle provocazioni di Helena", che si è guardata nelle clip e non si è riconosciuta. E stai per quasi per dire "vabbè, dai, si è fatta un esame di coscienza", quando lei riprende la sua maschera di villain mancata di un film degli anni'40 e afferma "Helena, il gesto di togliere il pane a una ragazza non è stato per niente carino. Non si fa". Ah, però, chiamare imbecille una persona sì? Jessica è tornata, per fortuna solo per una puntata, ma non c'è rimorso nelle sue parole, non c'è pentimento, nulla. Ha deciso che ha ragione lei e tanto basta. Deludente. Voto: 3.

Helena Prestes eliminata, ci dispiace (soprattutto per gli autori del GF), Voto: 5

Helena Prestes è stata una delle concorrenti di questo GF, nel bene e nel male: provocatrice, fragile, furiosa e che ha passato il limite. Sarebbe stato squalificato chiunque per il lancio di quel bollitore (la vera presenza rilevante di questa edizione, nominato più di tutti), ma gli autori del GF hanno stabilito che a decidere del suo destino sarebbe stato il pubblico sovrano. Così, al televoto, in un testa a testa finale con Shaila Gatta, a sorpresa di tutti è stata proprio la modella brasiliana a dover dire addio alla Casa. Neppure la simpatia che Alfonso Signorini non ha mai nascosto di avere per lei o il suo fandom agguerrito sono riusciti a salvarla. Un'eliminazione che, inevitabilmente, porta con sé una conseguenza: non ci saranno più dinamiche all'interno della Casa. Su questo possiamo concordare all'unanimità. Perché se è vero che Helena ha perso il controllo e l'esperienza ha oramai minato la sua pace interiore, è anche vero che è stata in grado di mandare avanti - quasi da sola - l'intero circo. Con le sue provocazioni, ma anche con i momenti in cui spillava le verità che gli altri fingevano di vedere. Ci dispiace per lei, certo, ma un po' di più per gli autori del GF. Voto: 5.

Luca Calvani, per un pugno di Scottex, Voto: 6

Il secondo confronto che ha dimostrato quanto in basso possano cadere le dinamiche di un reality show è stato quello tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani. L'ex gieffina, se con Helena ha mostrato una certa pacatezza, con l'attore toscano ha veramente dato fuoco alle polveri ed è arrivata a citare la famosa teoria degli Scottex, mettendo in evidente imbarazzo il suo nemico (come lo ha definito prima di incontrarlo in super led). Risulta evidente, dal racconto che Jessica fa che Calvani non sia completamente innocente e che l'abbia effettivamente illusa quando, nel cuore della notte, il loro dormire piuttosto vicini si trasformava in molto altro. E glielo sottolinea anche Beatrice Luzzi "avevi una responsabilità nei confronti di Jessica", perché sì, Jessica si sarà anche illusa, ma Luca ci ha messo il suo. Tuttavia, è veramente deprimente notare che pur di attacarlo, Jessica abbia deciso di raccontare in diretta, sfruttando ciò che aveva visto una volta fuori dal GF, i momenti più intimi di una persona per la quale diceva di provare dei forti sentimenti. Un confronto squallido e di cui potevamo fare a meno e da cui Calvani ne esce a stento, senza riuscire a usare quella dialettica che ha affascinato e convinto tanto. Voto: 6.

Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, colpito e affondato (almeno questa volta), Voto: 8

Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi ne hanno piazzate due di opinioni, ieri sera, durante la puntata del GF, che ce le hanno fatte amare. Cesara ha deciso (finalmente) di dire la sua e bacchettare Jessica "per aver reso Helena un personaggio da odiare", perché se è vero che Helena la provocava, le reazioni di Jessica contro di lei l'hanno davvero portata all'estremo e hanno scatenato tutta la Casa contro di lei. Cesara non si risparmia neppure con Helena e le ricorda che le scuse erano doverose verso l'altra donna. Misurata, ma piena di verità, Cesara - almeno questa volta - si merita la menzione nelle nostre pagelle. Speriamo non sia l'ultima. Beatrice Luzzi anche ne mette a segno una che, in effetti, ci ricorda perché è stata la vincitrice mancata della scorsa edizione e perché, a distanza di un anno, è seduta su quella poltrona. Mentre vede Maria Vittoria frignare per Tommaso Franchi (e per piacere tutti e due, che noia!), le consiglia di "non sforzarti a piangere, perché tanto le lacrime non escono". La madre ha madrato, come si direbbe su X. Voto: 8

Shaila Gatta, "e siamo ancora qua", Voto: ma perché?

Perché? Non lo sappiamo, in teoria sì, ha scelto il pubblico, ma...perché? Neanche il tempo dei risultati del televoto e Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato (tanto dove c'è uno, c'è l'altro) sono già lì ad accarezzarsi e a promettersi amore eterno, ma siamo talmente tutti stanchi di vedere i due mestieranti che persino gli autori del GF si dimenticano di accendere i loro microfoni per qualche minuto, tanto che inizialmente non sentiamo cosa si dicono. Comunque, Shaila batte Helena al televoto e torna trionfante nella Casa. Perché? Forse al pubblico interessa di più vedere i due mestieranti amoreggiare e Shaila lasciarsi andare a interessanti giochi di parole e poesie improvvisate (giocatrice languida dal cul**** peloso, putrida, zocc*** ne sono solo alcuni)? Lei festeggia la non eliminazione con il twerk e persino Signorini le chiede di risparmiarci questa ennesima trashata. In realtà, speravamo di risparmiarci anche altro, ma così non è stato. Però, la domanda resta: ma perché?

