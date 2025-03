Grande Fratello, pagelle di lunedì 10 marzo: Beatrice Luzzi, che abbaglio (3), Lorenzo (3), Signorini is on fire (7)

News VIP

Ieri sera, lunedì 10 marzo, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello. Come si sono comportati i protagonisti del reality show? Scopriamolo con le nostre pagelle.

Il Grande Fratello è tornato in onda ieri sera, lunedì 10 marzo, e ancora una volta ciò che è andato in scena ci conferma che questa edizione è oramai agli sgoccioli (e per fortuna, bisogna aggiungere). I concorrenti, buona parte almeno, sono provati dai mesi nella Casa e dalla convivenza e le maschere non reggono più per alcuni di loro. Perciò, se almeno all'inizio si provava a salvare la faccia, ora, invece, ci si mostra per quello che si è realmente: il quadro che ne emerge non riesce a farci sorridere o divertire, non c'è più solo (quel sano) trash, ma cattiveria e falsità mascherate poco abilmente.

Lorenzo Spolverato, Voto: e siamo ancora qua!

Lorenzo Spolverato continua a restare nella Casa, continua a tirare pugni ai muri, a sbottare a dire "marcisci cogl****"i e di tutto e di più, ma è ancora il primo finalista di questa edizione. Nonostante le clip sui suoi scivoloni (se ancora vogliamo chiamarli così) continuino a fioccare, il concorrente non si sforza neppure di ribattere o provare a mostrarsi contrito. Poco gli importa, sa di avere dalla sua un fandom potente e la consapevolezza di essere il vero antagonista di questa edizione. Javier Martinez e Alfonso Signorini gli rinfacciano le crudeltà dette quando non aveva telecamere puntate addosso e lui invece ribadisce che non ha mai parlato alle spalle dei suoi "nemici". Come se questo facesse la differenza! Eh siamo ancora qua! Voto: 3

Beatrice Luzzi, Voto: che abbaglio!

L'anno scorso l'abbiamo acclamata come la vera vincitrice del GF, nonostante fosse arrivata seconda dietro Perla Vatiero. Abbiamo gioito della sua nomina a opinionista, certi che ci avrebbe regalato battute taglienti, ma obiettive e lucide. Che grande abbaglio abbiamo preso! Della Beatrice Luzzi che avevamo apprezzato lo scorso anno non sembra essere rimasto nulla. L'ex concorrente sputa sentenze troppo dure o totalmente fuori luogo (pensiamo al commento a Maria Vittoria Minghetti dopo il racconto dei suoi disturbi alimentari: gelosia... ma siamo seri?). E persino quando Shaila Gatta si è lasciata andare ai peggiori commenti contro Stefania Orlando, definendola cattiva, bugiarda, falsa, Beatrice interviene e sostiene la ballerina. Anche Signorini le fa notare che lo scorso anno le sue piazzate erano molto più veementi per commenti anche meno crudeli di quelli che la gieffina ha rivolto alla conduttrice, ma lei niente, continua imperterrita a sostenere che Stefania Orlando è cattiva. Poca lucidità? Diciamo piuttosto il timore di perdere la poltrona da opinionista il prossimo anno in favore della madre delle vipere....Che abbaglio! Voto: 3,5

Stefania Orlando, Voto: la vipera lucida e vera che meritiamo

Se c'era qualcuno che meritava di andare in Finale quella era proprio Stefania Orlando. Mentre Helena Prestes sembra non aver ancora superato la sua mancata nomina a finalista, la madre vipera si sta godendo il gioco nella Casa con la stessa classe, energia e lucidità con cui aveva vissuto il primo Grande Fratello. La conduttrice è stata una delle poche concorrenti che, alla sua seconda chanche, ha dimostrato di essere un'ottima giocatrice, senza mai prevaricare, senza mai risultare eccessiva. Persino nei suoi momenti di sconforto non ha mai perso la compostezza e continua a ribadire che l'odio che sta ricevendo da Shaila non è altro che la rabbia per aver smascherato il suo gioco e quello di Spolverato. In un mondo (televisivo) più giusto, Stefania Orlando sarebbe già finalista. Non è così, ma lei è comunque la viper più lucida e onesta che abbiamo e che meritiamo di avere in questa edizione. Voto: 8

Alfonso Signorini, Voto: on fire!

Il conduttore sembra averne abbastanza di tutto il circo di questa edizione: non nasconde praticamente più la sua antipatia per Lorenzo e Shaila, per le loro volgarità e le maschere che non ne vogliono più sapere di star su. Non manca di sottolineare a Beatrice Luzzi che la passata edizione ha fatto di peggio e, sottointende che non sembra riconoscerla più. E a Zeudi Di Palma, eletta nuova finalista, dice chiaramente che non crede affatto alla sua recita da piccola ingenua, ma che sa benissimo che è cresciuta a pane e GF. Continua a sbagliare i nomi e a fare scivoloni, ma i suoi commenti taglienti almeno strappano un sorriso, nel marasma di insulti e drammi (inutili) che abbiamo visto susseguirsi. Alfonso Signorini is on fire e a noi piace così. Voto: 7

