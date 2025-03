Grande Fratello, pagelle di giovedì 6 marzo: Lorenzo smascherato (2), Jessica esagera (3), Luisa preferisce il silenzio (8)

News VIP

Ieri sera, giovedì 6 marzo, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello e nel corso della diretta su Canale 5 sono state affrontate diverse tematiche. Dal difficile rapporto di Maria Vittoria Minghetti con un episodio del suo passato, con cui ancora combatte, all'ennesimo smascheramento di Lorenzo Spolverato. Chiara Cainelli viene tacciata di essere una profumiera da una Jessica Morlacchi che risulta esagerata e sembra essere tornata la Jessica pre-abbandono. Luisa, la madre di Shaila torna in Casa per rassicurare alla figlia: saranno delusi coloro che aspettavano di vedere fuoco e fiamme.

Lorenzo Smascherato, Voto: 3

Lorenzo Spolverato deve aver pensato di entrare nella Casa del GF e riuscire a fare il bello e cattivo tempo senza che nessuno se ne rendesse conto. Non c'è altra spiegazione, perché è l'ennesima volta che Lorenzo è protagonista di una clip in cui viene palesemente smascherato: quando Maria Vittoria lo accusa qualche giorno fa di aver cercato di spingere Shaila a creare una dinamica con Lele, nega con veemenza: "Chi, io?", ma quando mai! Peccato che una clip del 13 gennaio lo smascheri del tutto. Lui come reagisce? Prima nega di non ricordare nulla di quel giorno, poi afferma che era una battuta, uno scherzo innocente. E, ancora, quando Alfonso Signorini gli sottolinea che hanno perso la faccia e la maschera è caduta, arriva a tirare in mezzo Chiara Cainelli, che in quel periodo avrebbe illuso il povero Emanuele Fiori (di cui tutti si sono già dimenticati) con un tira e molla. E Spolverato/Smascherato avrebbe "consigliato" alla sua fidanzata di consolarlo. Quanta generosità! Sarà per questo che è stato nominato primo finalista? Senza parole per Beatrice Luzzi che preferisce sottolineare che Shaila si sia sentita tradita dalle parole del fidanzato nella clip, piuttosto che ammettere di aver preso una cantonata con Smascherato. Voto: 3

Jessica Morlacchi: la solidarietà femminile non è di Casa, Voto: 3

Jessica Morlacchi è stata eletta prima finalista donna di questa edizione del GF, scalzando Helena e Shaila, le preferite del pubblico. Svista dei telespettatori? Pensiamo proprio di sì, perché il pubblico si deve essere fatto convincere dall'atteggiamento pio e tranquillo che l'ex star dei Gazosa ha mostrato da quando è rientrata nella Casa dopo il suo spontaneo abbandono. Peccato che anche in questo caso, la maschera sia caduta e Jessica, forte dell'immunità che le è concessa in quanto finalista, sta navigando sott'acqua per giocare senza pietà. E lo dimostra ieri sera, quando tranquillamente ammette che, secondo lei, Chiara Cainelli non ha avuto un comportamento da sgallettata con Tommaso Franchi, ma peggio "però non posso dirla questa parola Alfonso, non si può dire in tv". Poi aggiunge che la vede come una "profumiera" e incurante delle lacrime dell'ex corteggiatrice e aspirante tentatrice di TI continua ad attaccarla, con lo stesso sguardo da villain consumata di un film degli anni '40 che ha usato con Luca Calvani. Che dire, la solidarietà femminile non è proprio di Casa. Voto: 3

Maria Vittoria Minghetti si racconta e lo fa con grande compostezza, Voto: 8

Invece di mandare in onda l'inutile confronto tra Alfonso D'Apice (che sembra temere di essere presto dimenticato dal pubblico e quindi da quando è uscito non smette di tuonare contro chiunque) e Lorenzo Spolverato nelle prime ore della diretta, avrebbero potuto dar spazio alla complessa vicenda di Maria Vittoria Minghetti e al disturbo alimentare di cui ha sofferto e con cui talvolta lotta. La dottoressa romana non si nasconde e racconta delle difficoltà che ha incontrato: "Avevo standard altissimi, ma verso me stessa. Era una gara che facevo con me stessa, non con gli altri". Non mancano anche le critiche alla madre che "ha sempre nascosto la testa sotto la sabbia" e un ringraziamento per la nonna, la prima ad aver compreso del disagio della ragazza. Non c'è pietismo, né lacrime finte, tutto viene trattato con compostezza e la giusta serietà. Voto: 8.

Luisa preferisce il silenzio e noi la preferiamo per questo, Voto: 7

Chi si aspettava che Luisa, la madre di Shaila, entrasse al GF per asfaltare Spolverato/Smascherato resterà deluso: Luisa è entrata esclusivamente per sua figlia, per rassicurarla che sono fieri di lei e che la seguono. "Siamo orgogliosi di te, no, hai capito, sei dura, continua a esserlo. Tanti mesi qui dentro non è facile" procede a rassicurarla la madre. Luisa non vuole altro che la figlia prosegua il suo percorso senza Lorenzo e preferisce non commentare il comportamento né dell'ex della figlia, né delle presunte "amiche" della figlia. "Questo è un gioco, ognuno gioca per sé" dice in maniera diplomatica e magari ad Alfonso Signorini non sarà piaciuta, ma a noi invece la sua diplomazia non spiace. Anche se il conduttore incalza, lei mantiene la sua compostezza e tira fuori una risposta ancora più diplomatica: "Sono in una bolla, poi fuori si vedrà". Voto: 7.

