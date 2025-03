Grande Fratello, pagelle della Semifinale: Shaila eliminata (7), Buonamici lucidissima (9), Chiara in finale (3)

News VIP

Ieri sera, lunedì 24 marzo, è andata in onda la Semifinale del GF: vediamo insieme cosa è successo nella penultima puntata del reality show, con le nostre pagelle.

L'attuale edizione del Grande Fratello è giunta alle battute finali e ieri, lunedì 24 marzo, è andata in onda su Canale 5 la Semifinale del reality show condotto da Alfonso Signorini. In maniera sorprendente, in Finale non andrà Shaila Gatta, una delle concorrenti più chiacchierate dell'attuale edizione, eliminata al televoto flash. E, in maniera altrettanto sconcertante avrà accesso all'ultima puntata Chiara Cainelli, come sottolinea anche Cesara Buonamici, che arriva a pronunciare una delle analisi più lucide sugli attuali concorrenti ancora in gioco. Vediamo insieme cosa è successo con le nostre pagelle.

GF, pagelle della Semifinale: Shaila eliminata (7), Cesara Buonamici la più lucida (8), Chiara Cainelli in finale (3)

Shaila Gatta eliminata, Voto: 7

Questa eliminazione di Shaila Gatta a un passo dalla Finale è una vittoria/sconfitta: un trionfo perché di lei gran parte del pubblico ricorderà le uscite fuori luogo, i commenti allucinanti a cui si è lasciata andare, le twerkate e una relazione con Lorenzo Spolverato che è quanto di più tossico si potesse far vedere in tv. Ma c'è anche da riconoscere che l'ex velina di Striscia la Notizia è stata una delle concorrenti più chiacchierate dell'attuale GF e ha giocato fino alla fine, provando a usare strategie che non sempre le sono riuscite (come la situazione di tira e molla con Lorenzo negli ultimi giorni) e che ha pagato lo scotto di aver osato andare contro Zeudi Di Palma. Nel suo confronto, ieri sera, con l'ex Miss Italia, Shaila non ha ritrattato le sue posizioni, ma anzi, si è detta convinta del suo pensiero: Zeudi è stata la vera stratega del reality e ha intessuto trame come un abile ragno, fin dal suo ingresso. Shaila sapeva bene che decidendo di andare contro Zeudi si sarebbe attirata l'odio di un fandom enorme e che al 90% porterà la Miss alla vittoria del GF. E pur sapendolo, non si è tirata indietro, pagando lo scotto dell'eliminazione a un soffio della Finale. La sua uscita dalla Casa è una sconfitta in questo senso, perché se persino una concorrente come Shaila Gatta, che, in maniera inspiegabile per chi non apprezza certe volgarità, ha attirato tanti consensi e fan entusiasti, non è riuscita a sconfiggere lo strapotere di Zeudi Di Palma, allora, sappiamo già come andrà a finire questa edizione. Shaila lascia la Casa e ammette in studio che "la vita non sempre è ingiusta" e che a determinare la sua caduta è stato lo scontro con Zeudi. Premiamo, perciò, la sua lucidità finale, l'uscita per una volta elegante e in uno scontro con l'arcinemica Helena Prestes. Voto: 7.

Cesara Buonamici ha deciso di dire solo la verità, nient'altro che la verità, Voto: 9

Abbiamo sottovalutato Cesara Buonamici, lasciandoci ingannare dalla personalità spumeggiante di Beatrice Luzzi in questa edizione, e invece la giornalista ha messo a segno una nuova e lucida analisi che le fa guadagnare punti e maggior stima da parte del pubblico. Non solo nelle ultime dirette del GF sembrava aver sottolineato la mancanza di obiettività della collega Luzzi verso gli Shailenzo e Stefania Orlando, ma ieri ha fornito un'altra analisi perfetta della vera villain di questo GF: Zeudi Di Palma. Durante il confronto con Shaila, infatti, l'opinionista ha ricordato non solo che l'ex Miss è entrata nel reality con una preparazione che a un esame sulla storia del programma le avrebbe dato un 30 e lode: il quadrangolo, le telecamere, piccoli dettagli che a una professionista non sono per nulla sfuggiti. Poi, con molta serenità ha smontato tutta l'impalcatura di Zeudi contro Lorenzo, che le ha dato giustamente della "fenomena": "Non c'era bisogno di quel gesto...poi ogni volta sembra che il tuo passato sia più tragico degli altri, penso che tutti quanti abbiamo traumi e dolori del nostro vissuto che ci portiamo dietro. Perché i tuoi dovrebbero essere speciali?". E che vogliamo dire più alla Buonamici? Suprema! Voto: 9

Chiara Cainelli in Finale, ma in che senso? Voto: 3

Anche in questo caso citiamo Cesare Buonamici: "Ma perché Chiara ha tutto questo seguito?". Non se lo spiega nessuno, neppure i suoi famigliari, neppure Alfonso D'Apice che la difende a spada tratta fuori dalla Casa. Eppure, in maniera del tutto insensata, contro ogni logica, Chiara Cainelli è arrivata in Finale. Anche qui, la spiegazione è semplice: c'è di mezzo il fandom sfegatato di Zeudi, lo stesso che è riuscito a determinare l'eliminazione di Shaila. Non ci possono essere altre spiegazioni, perché ChiaraChi o Miss orizzontale perché sempre stesa sul divano, come è soprannominata sui social, non ha dato nulla al programma tv per meritare la Finale, a meno che non contiate qualche balletto e qualche provocazione da "profumiera" lanciata qui e là. Non serve aggiungere che molti altri concorrenti, da Javier Martinez, Stefania Orlando, Federico Chimirri, Luca Calvani, Iago Garcia e Mattia Fumagalli avrebbero meritato il suo posto. E abbiamo citato anche i concorrenti entrati a metà corsa perché molti di loro, nel giro di poco hanno saputo far divertire, emozionare e regalare qualcosa al pubblico. ChiaraChi, invece, no. E il posto in Finale continua a non avere un senso. Voto: 3.

