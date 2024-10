Grande Fratello, pagelle della puntata di lunedì 7 ottobre: Shaila imbarazzante(4), Javier signore (8)

News VIP

Ieri sera, lunedì 7 ottobre, è andato in onda su Canale5 un nuovo appuntamento con il Grande Fratello: protagonisti della settima puntata il quadrilatero formato da Shaila Gatta, Javier Martinez, Lorenzo Spolverato e Helena Prestes con il racconto di Enzo Paolo Turchi e la rivelazione sul suo matrimonio con Carmen Russo. Vediamo insieme come sono andate le pagelle dei gieffini del reality show condotto da Alfonso Signorini.

GF, le pagelle di lunedì 7 ottobre: Shaila, che imbarazzo, Javier un signore, Enzo Paolo fuggitivo

Shaila Gatta: imbarazzante lei e tutto il quadrilatero (Voto: 4)

Beatrice Luzzi l'aveva predetto: a Shaila piace Lorenzo Spolverato e Javier Martinez è solo un ripiego. L'ex allieva di Amici e Velina, per un attimo, ci ha ingannato, facendoci credere che anche al GF una conoscenza sana e matura fosse possibile. Ovviamente, no! Perché preferire il maturo e sensibile Javier allo stratega da due soldi Lorenzo? Non sia mai, avrebbe richiesto troppo impegno da parte di Gatta e una sincerità che forse non appartiene né a lei né a Spolverato. Anche quest'ultimo sta iniziando a stufare: ha già messo un piede in fallo con il discorso sull'amore tossico, poi raggira Helena mentre lancia sguardi appassionati a Shaila e ci vuole far credere che sia davvero interessato. Il quadrilatero per fortuna si è spezzato e alla fine Shaila, Spolverato e Helena sono rimasti in salotto a urlarsi dietro come scimmie arrabbiate. Imbarazzante! (Voto: 4)

Javier Martinez: Quei bravi ragazzi (Voto: 8)

L'avevamo giudicato male: Javier Martinez dava l'idea dell'essere "il bello che non balla" come l'hanno definito anche le tre gieffine Non è la Rai. E, anche Shaila che è evidente che non riconosca un uomo maturo neppure ad avercelo davanti. Invece, Javier non è solo un bel ragazzo, ma balla anche! E nel confronto tra Shaila e Lorenzo ne esce vincitore: mai uno strepito, mai una parola fuori luogo e non perché non fosse affetto dalla situazione, ma perché sa che a certi commenti e certe sceneggiate è meglio una parola misurata e un tono pacato. "I bravi ragazzi non funzionano più, Alfonso" dice con tono scoraggiato e subito dopo gli mostrano quella clip notturna di Shaila che ridacchia con Yulia e le Non è la Rai su quanto Javier sia moscio. Ma anche lì Javier mantiene la calma e si dimostra migliore di tutte loro messe insieme. Un signore! (Voto: 8)

Enzo Paolo Turchi: Il fuggitivo (Voto: 6)

Enzo Paolo Turchi è stato protagonista di un gran segmento di puntata: arrivato nella Casa, è diventato in breve tempo la figura affettuosa, paterna e riflessiva che i gieffini hanno imparato ad apprezzare. Purtroppo, la lontananza da casa - quella vera - e dalla figlia Maria stanno iniziando a pesare e stare al GF lo ha aiutato a mettere in chiaro alcune situazioni. Forse, per la prima volta, l'ex coreografo ha avuto il coraggio di affrontare i fantasmi che si portava dietro, le sofferenze di un'infanzia che per anni hanno pesato su di lui. Quando lancia un appello alle sorelle ancora in vita "quando esco da qui voglio parlare con voi" sentiamo stringere il cuore in una morsa. Ma il sentimento di genuino affetto e compassione vengono meno quando poi Carmen Russo e Alfonso Signorini sembrano volerlo obbligare a restare in Casa e Enzo Paolo si lascia andare a un curioso retroscena sulla natura del suo matrimonio con la ballerina e star della tv. "Credo si sia stufata di me, non lo so". Siamo perplessi, considerate tutte le dichiarazioni d'amore a cui si è lasciato andare il ballerino verso la moglie fino a due puntat fa. (Voto: 6)

Jessica Morlacchi e Yulia Bruschi: giù la maschera (Voto: 4.5)

Nonc'è niente da fare: la Sora Lella del GF ha perso la maschera (e la corona). Luca Calvani l'ha accusata di voler imitare il percorso di Beatrice Luzzi nella precedente edizione e forse Jessica Morlacchi credeva davvero che inimicarsi quasi tutto il cast di gieffini l'avrebbe aiutata a risultare popolare. Ma l'apparente pace con Yulia Bruschi continua a non reggere e così la cantante dei Gazosa si lascia andare ancora a commenti velenosi sulla rivale (?), mentre Giglio se la ride. Ma anche per Yulia abbiamo da dire: mente palesemente e non lo sa neppure fare. Dichiara di non essere mai stata in Toscana, dove alcuni rumors vogliono che lei e Giglio si siano conosciuti, in una serata in discoteca. Eppure, i suoi social la sbugiardano, con tutte le foto in bella mostra a Lucca! Racconta di essere single, poi impegnata con un brillocco da 50.000 euro e poi "ci stiamo frequentando da poco". Le diamo qualche settimana di tempo, giusto per permettere agli esperti della rete di rintracciare la verità sul suo presunto innamorato.

