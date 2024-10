Grande Fratello, pagelle della puntata di lunedì 30 settembre 2024: Jessica liceale (4), Maria Vittoria noiosa (5)

News VIP

Ieri sera, lunedì 30 settembre 2024, è tornato in onda su Canale5 il consueto appuntamento con il Grande Fratello. Come si saranno comportati i nostri inquilini? Scopriamolo nelle nostre pagelle!

La quinta puntata del Grande Fratello si apre all'insegna delle dinamiche amorose e della tranvata presa da Jessica Morlacchi con Luca Giglioli. Ma come si saranno comportati gli altri inquilini del reality? E Alfonso Signorini? Scopriamolo con le nostre pagelle!

GF, pagelle della puntata di lunedì 30 settembre: Jessica infantile (4), Maria Vittoria che noia (5)

Jessica Morlacchi: wwwnoncipiacipiù (Voto: 4)

La gelosia è una brutta bestia, lo sappiamo tutti. Ma questo non ti dà il diritto di sparlare di una ragazza, solo perché il tipo che ti piace ti ha dato il due di picche. La puntata si apre con la tranvata di Jessica Morlacchi con Giglio e fin qui la nostra simpatia per lei c'era tutta, ma quando l'ex cantante dei Gazosa si è lasciata andare - nelle clip di questi giorni in Casa - a commenti su Yulia Bruschi, sua presunta rivalee (ma quale rivale, visto che Giglio ti ha già silurata?) allora la nostra simpatia si ferma qui. "Quella lì - Yulia - dice che il compagno le ha regalato un anello da 50mila euro. Io li conosco gli anelli da 50mila euro, quello non lo è. Comunque sono convinta che uscirà da qui con Giglio e l’anello finirà al Compro Oro", tristissimo da sentire. Voto 4, perché siamo al GF, mica al liceo.

Javier Martinez: più gieffini così, thanks (Voto: 7)

Gli autori provano in tutti i modi a creare dinamiche amorose e a dar vita a triangoli, quadrangoli e chi più ne ha più ne metta. Ma se Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sembrano prestarsi bene a questo giochino, tanto che Spolverato si ingelosisce con l'ex velina, ma poi fa gli occhi dolci a Helena Prestes, c'è un gieffino che ha detto no a questo gioco. Stiamo parlando di Javier Martinez. Ammette di essere stato consigliato dalle tre comari di Non è la Rai di approcciarsi a Shaila Gatta e raggiungerla di notte a letto per due coccole e due chiacchiere. Ma Shaila ammette di essersi sentita in imbarazzo e lo ha allontanato, per poi lamentarsi della lontananza del gieffino. Mentre Signorini prova a far nascere la nuova coppia, ricordando del terzo incomodo (?) Lorenzo Spolverato, Javier replica che non ha certo intenzione di imporre la sua presenza con Shaila e che se anche fossero fidanzati, non impedirebbe ad altri di innamorarsi di lei, perché alla base di un rapporto c'è il rispetto.

Tommaso Franchi e Maria Vittoria Minghetti: che noia! (Voto: 5)

Sono due dei concorrenti nip di questa edizione del GF, ma nessuno ha ancora capito che cosa ci facciano nel reality, perché mentre Maria Vittoria cambia un po' bandiera tra Jessica e Yulia e spara a zero anche sulle Non è la Rai, Tommaso se ne sta per conto suo e dice due parole in croce. In attesa di capire quale sia il loro ruolo o se effettivamente siano interessati al gioco, ci riserviamo un 5 per la noia che ci hanno scatenato nella puntata di ieri sera.

Iago Garcia: professione smontatore di falsità (Voto: 7-)

Una leggera preferenza per lui potrebbe esserci, lo ammettiamo. Però, diciamo anche che è uno dei pochi che quando parla dice cose puntuali e giuste. Poi ha smontato del tutto Lorenzo Spolverato e la sua faccia di bronzo come gieffino/attore, ricordandogli che ogni tanto dovrebbe ricordarsi l'educazione e di far cadere la maschera. Come sottolinea Alfonso Signorini, Iago quando parla lo fa con misura e senza scomporsi. Come smontare le falsità dovrebbe essere una nuova professione. Voto 7 e che vogliamo dire di più!

