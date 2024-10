Grande Fratello, pagelle della puntata di lunedì 21 ottobre 2024: Yulia scena muta (2), Beatrice inopportuna (5)

News VIP

Ieri sera, lunedì 21 ottobre 2024, è andata in onda su Canale5 una nuova puntata del Grande Fratello: come si saranno comportati i protagonisti del reality? Ecco le nostre pagelle!

Poche dinamiche e gestite non nel migliore dei modi nella nuova puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri sera, lunedì 21 ottobre 2024. Le interazioni tra gli inquilini sono così noiose che si è dovuto creare un gemellaggio con la versione spagnola e si sono dedicati tre blocchi a Yulia Bruschi e ancora al triangolo Shaila Gatta-Javier Martinez-Lorenzo Spolverato. Non sono mancate le gaffe di Alfonso Signorini e un commento inopportuno di Beatrice Luzzi. Vediamo insieme cosa è successo nella puntata di ieri e ve lo raccontiamo nelle nostre pagelle!

Grande Fratello, le pagelle della puntata di lunedì 21 ottobre 2024

Alfonso Signorini, troppe gaffe e poca sostanza (Voto 5)

Sappiamo che lo stile della conduzione di Alfonso Signorini prevede, per contratto, un certo numero di gaffe e scivoloni. Tuttavia, arrivati a un certo punto, bisogna anche dire basta. Inizia la puntata di ieri, lunedì 21 ottobre 2024, chiamando Yulia Bruschi con il nome sbagliato, Giulia, poi prova a intavolare e riempire i buchi di conversazione tra la suddetta Yulia e il suo oramai ex fidanzato Simone con frasi fatte e totalmente inutili. Interpella Clayton Norcross (toh, c'è anche lui!) sulla situazione sentimentale di Yulia e poi lo fredda dicendogli che vivrà le stesse emozioni quando sarà lasciato in diretta dalla sua donna in America. Interrompe gli inquilini quando non dovrebbe e poi trascina conversazioni blande e vacue generando un vero strazio. Dice però il vero quando rimprovera a Shaila Gatta che i tempi televisivi sono lunghi, ma questa conoscenza con Javier viene trascinata da 20 giorni e sarebbe anche ora di mettere un punto. Però, sono ancora troppe le gaffe e poca la sostanza (Voto: 5)

Yulia Bruschi, La Signora degli anelli...che fa scena muta (Voto 2)

L'abbiamo nominata talmente tanto in queste righe che siamo già stufi di lei. La concorrente nip Yulia Bruschi è stata protagonista per i primi blocchi della puntata, mettendo in piedi prima un teatrino stucchevole e finto con Giglio "avere Giglio anche fuori la Casa sarebbe importante, io ho già vinto percià" dice con la stessa credibilità di chi invoca il famoso lunedì per iniziare la dieta. Poi nel confronto - imbarazzante - con Simone il suo (ex) fidanzato, fa scena muta e ancora una volta tutta l'attenzione viene data ai famosi anelli su cui lei stessa ha sbracato fin dall'inizio del programma. Yulia purtroppo continua a non piacere: ha palesemente detto tutto e il contrario di tutto e fa scena muta, anche qui il cringe che abbonda, quando Simone (che si dimostra pacato e misurato) le chiede spiegazioni sulla miriade di cose no-sense che ha detto al GF in questo mese. L'abbiamo soprannominata la Signora degli anelli che fa scena muta (Voto: 2)

Beatrice Luzzi, due parole sono troppe, una è troppo poco...certe volte è meglio il silenzio (Voto 5)

Beatrice Luzzi sta provando a essere una buona opinionista, di questo le diamo credito. Purtroppo, però, non ha ancora trovato il giusto equilibrio con il ruolo che le è stato dato. Se nelle prime puntate si era trasformata in una Mary Poppins versione Mediaset, ora, invece, è tornata la sua lingua spesso taliente e, purtroppo, non sempre adeguata. Lo è una dimostrazione la frase infelice che rivolge a Yulia e Simone quando Signorini le chiede un'opinione sulla loro situazione e sul confronto a cui hanno appena assistito. "Fossi in Yulia mi toglierei subito l'anello e mi getterei ai piedi di Simone", frase che scatena l'indignazione di quest'ultimo, che non si trattiene dal dirle che è stata offensiva. Forse, in questo caso, sarebbe stata più utile una maggiore moderazione. Ma il problema (che è anche al contempo la virtù di Beatrice) è che lei di mezze misure non ne conosce. Strappa un sorrisetto quando ammette lei stessa che tanto qualsiasi cosa dica riesce a far arrabbiare qualcuno. (Voto 5)

Lorenzo Spolverato, qualcuno renda la trasferta al GF spagnolo permanente (Voto 3)

Dopo una clip in cui viene mostrato il difficile (?) passato di Lorenzo Spolverato, il modello milanese prova a imbastire una storia di un'adolescenza difficile (?) che però non convince nessuno. Ma oramai Spolverato è chiaro che stia recitando una parte: piagnucola a comando, spara parole a caso (la famosa ca****** napoletana che non c'entra nulla con lui e grazie Enzo Paolo Turchi per averglielo detto in faccia) e sentenze sugli altri inquilini. Vuole fare la parte della piccola fiammiferaia, ma proprio non gli viene. Ma non cattura né simpatia, né compassione. Per fortuna viene sbarcato con Shaila Gatta al Grande Fratello spagnolo. Qualcuno renda questo trasferimento permanente, grazie! (Voto: 3)

Shaila Gatta, da ballerina a banderuola (Voto 2)

Shaila Gatta è passata da ballerina a banderuola: dopo un'intera settimana in cui ha decantato le "doti" di Javier Martinez e ha trascorso il tempo con lui, giorno e notte, facendo capire che tra lui e Lorenzo Spolverato ha scelto il pallavolista argentino. Poi, però, ammette candidamente che non lo aspetterebbe fuori, mentre Javier ancora le apre il suo cuore. Ma a Shaila del cuore di Javier non importa un bel niente e persino dopo che lui le dice che l'aspetterà al di fuori della trasmissione, non riesce a dirgli in faccia la verità. Poi quando l'ex velina è in studio con Lorenzo Spolverato ammette di aver ascoltato troppo la testa e non il cuore...dichiarandosi così per Lorenzo! La banderuola del GF, ma per piacere! (Voto: 2).

