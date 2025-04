Grande Fratello, pagelle della Finale: Lorenzo a mani vuote (3), Shaila spietata (4), Helena regina (8), Jessica vincente (6)

News VIP

Ieri sera, lunedì 31 marzo, è andata in onda la Finale del Grande Fratello: vediamo insieme con le nostre pagelle come si sono comportati gli inquilini della Casa più spiata d'Italia.

Il Grande Fratello ha spento le luci sulla Casa più spiata d'Italia ieri sera, lunedì 31 marzo, con la Finale di una delle edizioni più controverse di sempre. Alla corsa per il titolo di vincitore/vincitrice e il ricco montepremi sono arrivati Lorenzo Spolverato, Helena Prestes, Zeudi Di Palma, Jessica Morlacchi e Chiara Cainelli, che ha battuto Maria Vittoria Minghetti, classificandosi come la quinta finalista del programma tv di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Vediamo insieme, le ultime pagelle di questa Finale del GF!

GF, pagelle Finale lunedì 31 marzo: Lorenzo senza corona (3), Shaila Spietata (4), Helena regina (8), Maria Vittoria avrebbe meritato di meglio (7), Jessica vincitrice (6)

Lorenzo Spolverato: stratega seduttore, abbandonato e senza corona. Voto: 3

Fino all'ultimo Lorenzo Spolverato ha dimostrato di essere interessato alla vittoria, persino dopo la sonora batosta in diretta tv datagli da Shaila Gatta. L'ex velina è entrata nella Casa, la sera della Finale, per mollare il grande amore della sua vita senza tanti complimenti. Nonostante lo shock, Spolverato però ha abbastanza lucidità per mandare al televoto flash contro Zeudi Di Palma l'acerrima nemica/ossessione Helena Prestes, così da eliminare almeno una delle due colosse contro cui pensava di arrivare allo scontro definitivo. E diciamo bene, pensava... Perché è vero che Helena trionfa su Zeudi e arriva in Finale, ma Lorenzo Spolverato commette l'errore di credere che riuscirà a scamparla contro Chiara Cainelli. Per motivi che non sono chiari (scusate il gioco di parole) a nessuno, ChiaraChi, come viene soprannominata sui social, butta fuori Spolverato, in uno scontro alla Davide e Golia che lascia sorpreso persino il modello. Che dire, su Lorenzo Spolverato abbiamo diverse volte sottolineato quanto tossico fosse il suo comportamento nei confronti di Shaila, quanto stratega e quanto mestierante fosse, insieme ad altri avrebbe meritato l'espulsione già mesi fa, per aver lanciato/preso a pugni puff e mura della Casa. Invece, è stato incoronato primo finalista. Ma tutti i nodi arrivano al pettine e nel momento di gloria più alta, quello della Finale tanto a lungo desiderata, tutto quello che Lorenzo ha seminato in Casa è tornato per gli ultimi conti. Spolverato si è trovato così a un passo dalla vittoria ed è poi caduto in maniera rovinosa. Stratega seduttore, abbandonato e pure senza corona. Voto: 3.

Shaila Gatta: spietatissima, la villain che nessuno si aspettava. Voto: 4

Shaila Gatta è entrata la sera della Finale in Casa e ha demolito Lorenzo Spolverato, infrangendo i sogni di tutti i fan Shailenzo, che già avevano pensato di sborsare fior di quattrini per regalare ai due un romantico safari in Kenya. Ma è il come è entrata a fare tutta la differenza: con una faccia funerea e una furia silenziosa, la consapevolezza che dal di fuori tutto appare diverso e che lei in Finale non ci è arrivata perché ha passato tutti i sei mesi del percorso a difendere Spolverato, ad annullarsi per lui. Che ci siano anche altre motivazioni questo è certo, ma la verità è che Shaila si è lasciata condizionare dall'amore tossico che la legava al modello e questo è stato lo scotto da pagare. Così, una volta fuori, lucidamente ha compreso che a farla uscire sono state le fan sfegatate di Zeudi Di Palma, ma al tempo stesso ha compreso quanto si fosse annullata per un uomo. Così, ha pensato bene di rovinare la festa al suo (ex) compagno. Di fronte a un Lorenzo Spolverato scioccato, Shaila è passata a snocciolare tutte le ragioni per cui non aveva più alcuna intenzione di relazionarsi con lui ora che il gioco era finito: "E sei tu quello ossessionato da Helena, non io" ha dichiarato, mettendo un punto alla sua inimicizia con la modella brasiliana. Iniziata tra l'altro per difendere e sostenere Spolverato. Shaila ha fatto tutto per Lorenzo e per Lorenzo ha perso tutto e ha perciò deciso di rovinargli la festa e svelargli in diretta tv cosa davvero pensava di lui. Inopportuna? Sicuramente, altrettanto spietata, la villain che nessuno si aspettava fosse. Però, ci ha "fatto mangiare" come direbbero i social e le diamo il merito di aver reso finalmente interessante la fine degli Shailenzo. Voto: 4.

Chiara Cainelli in Finale che supera anche Zeudi Di Palma, una barzelletta. Voto: ?

Non c'è molto da aggiungere, se non che nessuno - e lo ripetiamo - nessuno ha ben capito come Chiara Cainelli sia arrivata in Finale, abbia ottenuto il titolo di quinta finalista e buttato fuori persino Lorenzo Spolverato. Di ChiaraChi, però, sappiamo che altrettanti nessuno si ricorderanno nel giro di qualche mese, perché a questo GF non ha dato nulla di memorabile. Insieme a Giglio e ad altri inquilini è stata parte dell'arredamento della Casa e la sua voce ha iniziato a risuonare solo quando si è unita alla più rumorosa Zeudi Di Palma. E sono stati sempre i fan dell'ex Miss Italia a portarla in Finale, perché pur di veder trionfare la loro beniamina erano disposti a trascinarsi dietro anche Chiara. E vederla sopravvivere al televoto mentre Zeudi viene eliminata al duello con Helena Prestes è una vera barzelletta. Voto: ?

Maria Vittoria Minghetti meritava di meglio. Voto: 7

Pazzesca, iconica, sincera: Maria Vittoria Minghetti avrebbe meritato di meglio. Nel suo percorso ha sbugiardato Spolverato, detto a Zeudi Di Palma che stava mentendo nel negare il bacio con Alfonso D'Apice e ha saputo trattare di tematiche come bulimia e disturbi alimentari con una delicatezza, una classe e senza quel becero pietismo che avrebbero potuto darle consensi. Ironica e pungente, Maria Vittoria ha avuto il merito di essere sé stessa fino alla fine, andando contro il fandom delle Zeudiners a suon "sì, votatemi, forza, votatemi, tutte le fan di Zeudi contro Maria Vittoria". Si è legata a Tommaso Franchi e lì purtroppo è iniziata a scomparire, oscurata dalla coppia, sebbene tra lei e Tommaso si sia instaurato un legame meno tossico e pericoloso di quello degli Shailenzo. Avrebbe meritato di brillare di più, di ridere di più e godersi forse di più questo GF. Peccato, per lei, ma soprattutto per noi pubblico. Voto: 7.

Helena Prestes, la regina del reality. Voto: 8

L'hanno soprannominata cavalla pazza, tigre ma anche in modo veramente squallido (grazie Shailenzo), pensando che in questo modo Helena Prestes sarebbe stata sminuita. Invece, Helena Prestes è riuscita a brillare, arrivando a spegnere le luci della Casa con Jessica Morlacchi. Non è stata una concorrente senza macchia (il lancio del bollitore e l'eliminazione del pubblico lo provano), ma è sta la concorrente di questo GF, colei che ha saputo dare tutto al pubblico e che non si è risparmiata in nulla. Ha condiviso i suoi traumi, le sue fragilità, ha provocato e fatto impazzire gli inquilini e poi ha trovato l'amore con Javier Martinez, rinunciando alla ship più facile con Zeudi Di Palma. Se fosse stata una stratega, Helena avrebbe seguito il fandom e portato le Zelena alla Finale, ma lei ha seguito sé stessa, perché in Finale voleva arrivare come Helena Prestes e non come Helena&Zeudi. Insultata da diversi inquilini, non ha risparmiato neppure lei i toni e parole grosse, ma ha anche sempre riconosciuto i suoi errori, chiedendo scusa. Sembra scontato, ma in questa edizione ha fatto la differenza. Sarà ricordata come la regina di questo reality e ora ci si augura che abbia trovato anche l'amore con Javier Martinez. Come nei migliori lieto fine delle favole. Voto: 8.

Jessica Morlacchi, la vincitrice. Voto: 6

Abbiamo sentimenti contrastanti verso la vittoria di Jessica Morlacchi, che arriva inaspettata se pensiamo che alla Finale non ci sarebbe neppure dovuta arrivare, visto che si era autoeliminata dal reality. L'ex vocalist dei Gazosa era entrata portando ironia alla Jessica Rabbitt romana mixata con Bridget Jones e sembrava promettere bene, poi però si è persa prima dietro a Giglio (ma perché?) e poi dietro a Luca Calvani (altro grande assente della Finale), arrivando a uno scontro di fuoco (e bollitore) con Helena Prestes, che con il toscano aveva stretto un bel rapporto. Quando il GF aveva deciso di nominarla per un provvedimento, mandandola al televoto con Helena, Morlacchi ha deciso di eliminarsi, perché "non esiste essere messa allo stesso livello di una che lancia i bollitori", dimenticando però di ricordare che a quel bollitore Helena ci era arrivata dopo che lei l'aveva chiamata "imbecille" e aveva criticato la sua cultura brasiliana, invitandola a tornare nella giungla. Il rispescaggio (ma quanto tempo è passato?) l'ha riportata in Casa e con Helena Prestes si è creato un sodalizio inaspettato. Come lei stessa ha detto durante l'ultimo tavolo della verità "sapevo che saremmo andate d'accordo, perché sotto sotto siamo uguali, due str****". In Casa, Jessica è rientrata con un nuovo taglio di capelli e un nuovo atteggiamento: dimessa, silenziosa, senza più voglia di creare dinamiche. Si è limitata a osservare i comportamenti di tutti e durante le dirette, quando interpellata, lanciava i suoi strali e le sue sentenze. Nominata finalista prima di Helena, è arrivata con lei a spegnere le luci della Casa ed è stata incoronata dal pubblico vincitrice di questa edizione del GF. Se da un lato siamo contenti di non aver visto il titolo andare a personaggi come Lorenzo Spolverato, dall'altra siamo perplessi: è una vittoria inaspettata, non del tutto gradita, ma neppure così osteggiata. Forse, il riassunto perfetto di com'è stata questa edizione del GF. Da 6 politico, una sufficienza data per il rotto della cuffia. Voto: 6.

