Grande Fratello, pace fatta tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: "Siamo in due a non accettarci per quello che siamo"

News VIP

Dopo i giorni precedenti, in cui le tensioni tra i due concorrenti del Grande Fratello erano giunte al culmine, Shaila e Lorenzo hanno avuto un confronto: torna il sereno tra i due gieffini?

Al Grande Fratello sembra essere tornato il sereno tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: gli Shailenzo, infatti, sono stati protagonisti di un'accesa lite causata dalla gelosia eccessiva del modello milanese e per diversi giorni c'è stato tra loro un clima di forte tensione. In un momento di privacy, in sauna, la coppia ha deciso di affrontare in maniera più serena ciò che li ha spinti ad allontanarsi e a chiarire i sentimenti reciproci.

GF, Shaila e Lorenzo fanno pace: arriva il confronto tra i gieffini

La causa del litigio era stata la reazione infastidita di Lorenzo al vedere Shaila e Alfonso D'Apice impegnati nelle prove di un ballo sensuale. Con grande stupore dell'ex velina, Spolverato le ha manifestato subito il suo fastidio, dichiarando che, dopo i giorni che avevano trascorso separati, vedere la gieffina così vicina all'altro concorrente del reality di Canale5 era per lui molto difficile da sopportare. I toni tra i due si sono immediatamente accesi e Lorenzo ha decretato che, forse, era meglio chiudere la loro storia, iniziata nelle prime settimane trascorse nella Casa del GF.

Dopo giorni di tensione, i due gieffini hanno avuto un confronto nella sauna, riuscendo a parlarsi per la prima volta con serenità. Sia Shila sia Lorenzo hanno ammesso le loro difficoltà reciproche e si sono ripromessi di essere più onesti e comprensivi l'un l'altro. Il modello milanese ha dichiarato che ritiene che l'ex velina sia la persona giusta per lui e che per questo non le chiederà mai di cambiare il suo carattere, ma che al tempo stesso, spera che Shaila possa mostrare nei suoi confronti maggior tatto in alcune situazioni.

Dal discorso di Lorenzo è emersa la grande insicurezza che il concorrente dice di nutrire e che è alimentata dalla gelosia che ha provato: "Vorrei solo un po' di tatto in più quando succedono delle cose che possono rappresentare una gelosia da parte mia e amplificare le mie insicurezze". Il modello ha poi ammesso di essere fiero della compagna e che la fiducia reciproca arriverà pian piano, ma che devono essere entrambi pronti a mettersi in gioco e a venirsi incontro, rispettando limiti e insicurezze l'uno dell'altro.

GF, fine delle tensioni per Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato

Shaila si è lasciata andare al pianto, nel confronto con Spolverato, dopo averlo abbracciato a lungo: la distanza che i due si erano imposti durante la lite ha infatti portato l'ex velina a rivalutare molti aspetti della loro storia e a comprendere che hanno molto su cui lavorare entrambi. "Ti devo chiedere scusa perché siamo entrambi a non accettare come siamo realmente." ha dichiarato Shaila "Se tu hai degli aspetti che mi danno fastidio e non li accetto, ma devo accettare te comunque" ha proseguito.

La lontananza l'ha spinta a riflettere su molti degli errori in passato e l'ha portata ad acquisire una nuova consapevolezza: per riuscire a stare bene, devono aiutarsi a vicenda. "Se vorrai, ti aiuterò a superare questi limiti, se tu vuoi fidarti e che ti aiuti, sono felice." ha detto ancora la gieffina, riferendosi al comportamento tenuto in precedenza da Spolverato. Shaila gli ha poi ricordato che non è giusto che lui non si fidi di lei e che non vuole limitarsi nel rapporto di amicizia con gli altri concorrenti, come Tommaso, per timore che lui si possa infuriare.

La coppia è poi tornata a confrontarsi anche nella Casa: con un buffo discorso in terza persona, Lorenzo ha ammesso di essere innamorata di Shaila, facendo sorridere la gieffina e spingendola tra le braccia del modello milanese. Questo nuovo confronto ha portato i due concorrenti a mettere una pietra su quanto successo e a ricominciare la loro storia.

Scopri le ultime news su Grande Fratello