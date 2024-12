Grande Fratello, pace fatta tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato? Lui confessa: "Mi manchi, sono stato uno stupido"

News VIP

Al GF, sembra che tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato ci sia stato un chiarimento e sia di nuovo pace tra i due gieffini: ecco cosa si sono detti nell'ultimo confronto.

Nella Casa del Grande Fratello sembra che Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato abbiano fatto di nuovo pace: la coppia, infatti, da diversi giorni aveva deciso di non poter proseguire la propria relazione nel reality show e aveva optato per una rottura, i cui strascichi si erano trascinati anche nel giorno di Natale. I due concorrenti del programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, tuttavia, hanno deciso di confrontarsi e chiarire di essere ancora innamorati l'uno dell'altra. Che sia un ritorno di fiamma per gli Shailenzo?

GF, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: pace fatta? Un confronto sembra cambiare le cose

Nonostante anche Shaila concordasse che la decisione di rompere con Lorenzo era la più giusta, i giorni scorsi non sono stati facili per l'ex velina. In più di un'occasione si è lasciata andare a un pianto disperato, mentre nel giorno di Natale è stato Lorenzo Spolverato a sfogarsi per la situazione che stava vivendo con Shaila. A distanza di qualche giorno, tuttavia, le tensioni tra i due hanno lasciato il posto a un pacifico confronto, tanto che sembra che sia tornata la pace tra i due gieffini.

Lorenzo ha confermato a Shaila di non aver mai smesso di amarla e che nell'approcciarsi a lei non ha tenuto conto delle numerose insicurezze che si portava dietro. "Più volte ti ho chiesto 'perché io' e non avevo il coraggio di analizzare queste domande, sono arrivato al punto da chiedermi sempre ' perché io'" ha dichiarato il modello, svelando che in coppia tende spesso a sentirsi sbagliato e inadatto -"mi sento piccolo"- e queste sensazioni lo portano ad assumere degli atteggiamenti sbagliati: "La mia difesa, la mia corazza è alzare un muro infinito nei confronti tuoi e di quelli che pensano che io sia una brutta persona" ha poi aggiunto Lorenzo, ammettendo di vivere l'amore quasi con un forte senso di colpa, perché condizionato dal giudizio altrui.

Shaila è intervenuta e ha concordato con Lorenzo su un aspetto fondamentale: hanno corso troppo, accecati dalla passione, infatti, i due gieffini si sono lanciati a capofitto in una storia d'amore, senza conoscersi realmente. Poi gli ha rivelato che anche lei tante volte si è sentita inadeguata e "schiacchiata", nonostante Lorenzo le avesse sempre detto di avere una personalità forte: "Ognuno di noi vive delle insicurezze, ma credimi, dietro a tanti sorrisi tutti noi soffriamo. Io ieri sera ero lì sulla piscina che piangevo perché mi sono sentita sola".

GF, Shaila a Lorenzo: "Un gran peccato che non ci siamo trovati"

L'ex velina ha ammesso di essere spaventata dal riprovare una frequentazione con il modello, perché "non c'è equilibrio" e questa consapevolezza l'ha fatta riflettere sui limiti della loro storia: "Devi fidarti di me" ha aggiunto, ripetendogli di non aver mai dato peso a certi suoi atteggiamenti, ma che aveva deciso di perdonarlo. "Mi hai fatta sentire piccola il giorno di Natale, neppure gli auguri mi hai fatto. Però ti perdono" ha poi concluso.

Shaila ha anche affrontato la questione delle insicurezze di Lorenzo e ha chiarito che lo ha scelto perché vedeva del buono in lui, perché sentiva che una persona come lui poteva meritare il suo amore: "Quando mi chiedi perché io, è perché meriti, meritiamo di stare insieme". Lorenzo ha poi ammesso di non sentirsi adatto a Shaila, ma che era anche convinto che con il suo comportamento poteva essere la persona adatta a lui. La ballerina gli ha poi raccontato delle confidenze di Carmen Russo su come abbiano fatto lei e Enzo Paolo Turchi per tanti anni a non dubitare l'uno dell'altra: alla base di tutto, le ha rivelato la ballerina più matura, c'è sempre stata la fiducia.

I due gieffini hanno continuato ad analizzare le rispettive mancanze e le differenze caratteriali che li hanno divisi: "Io ho bisogno di trovare una connessione con te" gli ha dichiarato l'ex velina, portando Lorenzo a confessarle: "Mi manchi, sono stato un cogli****. Per questo non ti ho fatto gli auguri a Natale, se ti avessi abbracciata, non mi sarei staccato". La ballerina e il modello si sono poi lasciati andare a un lungo abbraccio: Shaila è scoppiata a piangere, ma in questo caso si è trattato di lacrime liberatorie, dopo giorni interi vissuti tra tensioni e incomprensioni. Pace fatta per Shaila e Lorenzo? Al momento, sembra che i due abbiano accantonato l'idea di lasciarsi e stiano cercando di darsi una possibilità, nonostante le differenze e le fragilità di entrambi.

