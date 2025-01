Grande Fratello, Oriana Marzoli prossima concorrente del reality? Ecco cosa ha dichiarato l'ex vippona!

News VIP

L'ex vippona del GFVip Oriana Marzoli si è detta interessata a ripetere l'esperienza del Grande Fratello: diventerà davvero una concorrente?

Oriana Marzoli ha preso parte all'ultima edizione del GFVip e, nel corso di una diretta social con i suoi fan, si è detta pronta a ripetere l'esperienza del Grande Fratello.

GF, Oriana Marzoli si candida per rientrare nella Casa?

Oriana Marzoli è stata una delle concorrenti dell'ultima edizione vip del Grande Fratello: l'influencer venezuelana aveva catturato l'attenzione del pubblico con la sua esuberanza e la turbolenta relazione con altri due vipponi della Casa, Antonino Spinalbese e Daniele Dal Moro.

Insieme alla "rivale" Nikita Pelizon è arrivata in Finale, classificandosi poi al secondo posto, mentre la vittoria andò a Pelizon. Il pubblico la ricorderà anche per le accese liti che ebbe con Antonella Fiordelisi. Dopo aver partecipato al GF in Italia, Oriana Marzoli è tornata in Spagna e ha preso parte anche ad altri reality, chiudendo dopo diversi tiri e molla la storia con Dal Moro.

Da diverse ore è diventato virale un video che mostra l'influencer chiacchierare con i fan in una diretta su Instagram. Rispondendo alle curiosità dei fan, Oriana Marzoli ha confessato che le piacerebbe rientrare nel GF e rivivere l'esperienza del reality show di Canale 5: "Mi piacerebbe tornare a lavorare in Italia, rifarei al 100% il Grande Fratello. È stata la miglior esperienza televisiva che abbia mai fatto".

GF, le parole di Oriana Marzoli: l'ex vippona vorrebbe ripetere l'esperienza del reality?

Dato che l'attuale edizione del GF è diventata una sorta di reunion di alcune vecchie glorie del reality show di Canale 5, come Maria Monsè -alla sua terza edizione - o anche le amatissime Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta, i fan sperano ora che le parole di Oriana Marzoli possano arrivare gli autori del Grande Fratello e che all'influencer venezuelana possa arrivare la proposta di entrare come concorrente.

L'ingresso, infatti, di molte amate ex concorrenti del GFVip ha permesso a una parte del pubblico di riavvicinarsi al reality, sollevando gli ascolti, alquanto deludenti, del programma tv condotto da Alfonso Signorini.

Su X, intanto, i fan si augurano già di vederla rientrare presto come concorrente ufficiale e non mancano appelli al Grande Fratello: "GF se vuoi avere successo, sai chi chiamare".

Ori: “rifarei al 100% GF 🇮🇹 è stata la mia migliore esperienza televisiva”💗

Grande Fratello se vuoi avere successo sai chi chiamare 👑 #orianamarzoli pic.twitter.com/fnojk05zBe — Kate (@TheKateryn) January 30, 2025

Scopri le ultime news su Grande Fratello