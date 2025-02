Grande Fratello, nuovo litigio tra Tommaso Franchi e Maria Vittoria Minghetti: "Porti le persone a gridarti contro"

News VIP

Al GF, Maria Vittoria Minghetti e Tommaso Franchi sono di nuovo protagonisti di una lite: ecco cosa è successo!

Dopo la fine della puntata di ieri, lunedì 3 febbraio, nella Casa del Grande Fratello si sono accese nuove tensioni: questa volta, protagonisti di un litigio sono stati Maria Vittoria Minghetti e Tommaso Franchi.

GF, Tommaso Franchi e Maria Vittoria Minghetti protagonisti di una nuova lite

L'adrenalina per la puntata di ieri sera, andata regolarmente in onda su Canale 5, non ha permesso ai concorrenti di dormire prima di tarda notte e gli animi agitati hanno contribuito a scatenare piccoli battibecchi e liti tra gli inquilini. Questa volta, protagonisti di un nuovo litigio sono stati Tommaso Franchi e Maria Vittoria Minghetti, ai quali nella diretta era stata dedicata una clip che riassumeva la loro storia nata all'interno del reality show.

Nonostante da settimane alcuni degli inquilini, come Alfonso D'Apice, avessero ribadito a Tommaso che da troppo tempo era stato assorbito dalla coppia e non si esponeva più come un tempo, tra i due gieffini sembrava procedere tutto per il meglio.

Tuttavia, un malinteso sulla pulizia della cucina ha scatenato una lite tra l'idraulico senese e la dottoressa romana. Mentre Tommaso lavava i piatti, infatti, ha deciso di allontanarsi, poiché molto stanco, e raggiungere Maria Vittoria in camera per sdraiarsi accanto a lei, ma quest'ultima lo ha poi lasciato solo. "Mi hai chiamata e non mi sono girata" ha minimizzato subito Maria Vittoria, cercando di far comprendere al compagno che si trattava di un semplice malinteso e che non intendeva mancargli di rispetto.

GF, nuove tensioni tra Maria Vittoria e Tommaso!

"Sei tu che porti la gente a urlarti contro con i tuoi comportamenti" ha alzato la voce esasperato Tommaso, ma Maria Vittoria ha ribadito che era lui a non aver capito e che non intendeva mancargli di rispetto. Maria Teresa Ruta, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno provato a smorzare la tensione, scherzando con Tommaso e chiedendogli se stesse facendo tutto "solo per avere una clip".

Il loro intervento, tuttavia, non ha avuto l'effetto sperato, perché l'idraulico è rimasto di cattivo umore. Maria Vittoria ha provato a spiegare a Shaila che si era trattato di un malinteso e che era Tommaso ad aver reagito in maniera aggressiva: "Era a letto, ha detto che era stanco, mi ha chiamato e non mi sono girata perché pensavo che non volesse che facevo i piatti".

L'ex velina ha provato a spiegarle che era solo una discussione, ma che non doveva essere così rigida con Tommaso, ma la dottoressa romana non è parsa convinta e ha ammesso che a infastidirla è stato il litigio in sé: "Non c'era bisogno di fare questo teatro davanti a tutti".

