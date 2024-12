Grande Fratello, nuovo confronto tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato: ''Tu mi hai tradito''

News VIP

Nella casa del Grande Fratello, dopo che gli Shailenzo si sono detti addio, Helena Prestes torna a parlare con Lorenzo Spolverato delle delusioni che non hanno risolto nel loro rapporto.

Helena Prestes è stata spedita in tugurio e ha potuto scegliere qualcuno con cui condividere questa esperienza. Neppure a dirlo, la bella modella brasiliana ha scelto Lorenzo Spolverato provocando l’ira funesta di Shaila Gatta, pronta a chiarire una volta per tutte la sua situazione con il gieffino. Proprio nelle ultime ore, i due concorrenti si sono ritrovati per un faccia a faccia, ecco cosa hanno detto nel dettaglio.

Grande Fratello, Helena Prestes e Lorenzo Spolverato in tugurio

Poche ore fa, grazie ad un gioco a sorpresa, Helena Prestes e Amanda Lecciso sono state condannate a trasferirsi in tugurio, salutando momentaneamente l’accogliente casa del Grande Fratello. Le due gieffine, tuttavia, hanno avuto occasione di scegliere anche con chi trascorrere questi giorni e, mentre la scelta di Amanda è ricaduta su Mariavittoria Minghetti con la quale ha avuto qualche incomprensione in settimana, Helena ha scelto Lorenzo Spolverato. Inutile dire che questa scelta ha creato l’ennesimo putiferio nella casa del GF, suscitando la forte ira di Shaila Gatta. Sebbene tra i Shailenzo vi sia un momento di stallo e indecisione tra rottura definitiva e seconda occasione dopo una serie di discussioni feroci dovute proprio anche all’interferenza della modella, l’ex Velina di Striscia la Notizia è esplosa contro Helena accusandola di essere totalmente ossessionata dal suo fidanzato, trovando l’appoggio di Jessica Morlacchi che non sopporta proprio di condividere questa avventura con la brasiliana.

Fregandosene altamente della reazione in casa, Prestes si sta godendo i giorni da sola con Lorenzo e ha deciso che queste ore saranno fondamentali per chiarire il loro rapporto. Ricordiamo che Helena e Spolverato si conoscono da prima dell’ingresso al Gf, tanto che tra loro c’erano delle chat molto importanti sui social - spifferate dalla modella che ha fatto sentire il gieffino tradito per questo motivo - e dopo un avvicinamento davanti le telecamere che sembrava portare ad un flirt, Lorenzo ha scelto Shaila. Questione che ha inviperito non poco Helena, che ancora non si arrende evidentemente, un po’ per strategia un po’ per orgoglio.

Grande Fratello, Lorenzo e Helena: duro confronto in tugurio

Isolati in tugurio, Helena Prestes e Lorenzo Spolverato hanno finalmente modo di parlare senza l’interferenza di persone esterne, in particolare Shaila Gatta che non ha mai dato modo loro di confrontarsi senza poi dire la sua. I due protagonisti del Grande Fratello sono decisamente i personaggi forti di questo anno, dal momento che riescono a creare dinamiche che fanno discutere, in particolare la bella modella brasiliana è un “animale” da reality show e il pubblico l’adora. Helena ha chiesto a Lorenzo di ammettere se a lui interessa o meno la loro amicizia, dal momento che sembra più concentrato a risolvere questioni che sono ormai passate. Prestes non ha nascosto di essere molto delusa dal gieffino, ma ha poi negato di provare qualcosa per lui quando Lorenzo le ha posto una spinosa domanda diretta.

“Io mi sono sentito ferito da alcune provocazioni che ci sono state, riconosci che sei stata altalenante in queste tre settimane? Perché non ammetti frecciatine e sguardi nei miei confronti in queste tre settimane? Noi abbiamo un patto, tu hai tradito la fiducia. Io di base penso di ci sia una paura di ammettere quello che provi. Se tu mi volessi bene davvero, non saresti stata in mezzo alla mia relazione”.

Lorenzo è certo che Helena sia innamorata di lui e stia fingendo il contrario, perché altrimenti non potrebbe spiegare le continue provocazioni della modella a Shaila. La gieffina, tuttavia, nega tutto e confida che sono diverse settimane che per lui non prova più nulla, ma dunque perché spifferare a tutti il loro segreto? I due concorrenti, prima di entrare nella casa del GF, avevano avuto frequenti contatti in chat promettendosi anche di conoscersi meglio e mostrando reciproco interesse. Ma è chiaro Lorenzo: Helena è una giocatrice formabile, perché tenersi un segreto del genere quando avrebbe potuto seminare il caos?

