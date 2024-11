Grande Fratello, nuovo confronto tra Federica Petagna e Stefano Tediosi: ''Ci avevo creduto''

News VIP

Nella casa del Grande Fratello, Federica Petagna e Stefano Tediosi tornano a confrontarsi a proposito della loro situazione. Ecco cosa è successo e il video.

Arriva un nuovo confronto tra Stefano Tediosi e Federica Petagna. Dopo Temptation Island, i due si sono frequentati ma è venuto fuori che Federica avesse anche altre frequentazioni in corso, cosa che ha sconvolto non poco l’ex tentatore entrato nella casa del Grande Fratello proprio per lei. Verità o menzogna? Questo lo scopriremo presto, intanto vediamo insieme cosa si sono detti i due gieffini.

Grande Fratello, Stefano Tediosi pronto alla guerra con Alfonso D’Apice?

Alfonso Signorini è riuscito nuovamente a creare un triangolo infuocato nella casa del Grande Fratello, pescando da i protagonisti dell’ultima stagione di Temptation Island. Il presentatore del reality show di Canale 5, infatti, ha voluto a tutti i costi Federica Petagna ma, pochi giorni dopo averla illusa di star iniziando un percorso televisivo da sola, ecco che ha fatto entrare in casa anche il suo storico ex fidanzato Alfonso D’Apice. È chiaro che il partenopeo nutra per lei un affetto profondo ma Federica sembra essere ormai lontana, nonostante tra i due vi sia stato un bacio dopo un profondo confronto sui rispettivi sentimenti. Nel frattempo, non contento, Signorini ha messo in gioco anche Stefano Tediosi ovvero il tentatore che ha fatto girare la testa a Federica nel villaggio delle fidanzate e che ha frequentato una volta finito il programma. Ma non è finita qui!

Sembra, infatti, che Federica abbia avuto più frequentazioni contemporaneamente come quella con il cugino di Titty, entrato in casa durante l’ultima puntata del Gf per un confronto, ma anche con un altro affascinante tentatore con il quale avrebbe trascorso una notte di fuoco. Se Alfonso si è comunque immediatamente schierato dalla parte della sua ex, nonostante le batoste ricevute, Stefano ha cambiato rotta e si è detto molto deluso da Federica. Certo lei ignora che lui ha una fidanzata che ha preso in giro per tutto questo tempo, promettendole di fare un’esperienza televisiva per poi andare a parlare d’amore alla Petagna in tv. Tralasciando la sincerità dei protagonisti appena tirati in ballo, quel che è certo è che Stefano e Alfonso non riescono proprio a convivere pacificamente. Tediosi si è sfogato con Javier Martinez, ammettendo:

“In puntata io cerco di essere educato e trovare una linea di confronto, mentre Alfonso pecca sempre di presunzione. In determinate situazioni di stress io elaboro molto, e faccio fatica ad esprimere. Il fatto che dice “non sei uomo” mi sta diventando stretta”.

Pur comprendendo il suo punto di vista, Javier ha invitato il gieffino a cercare di calmare i toni e prendere atto del fatto che, dopo quanto accaduto, Alfonso non potrà al momento mai parlare bene di lui. Secondo il pallavolista, Stefano deve trova il coraggio di parlare apertamente con D’Apice senza alzare i toni, ma adesso è presto dato che il suo ingresso è ancora fresco. Poco dopo aver ricevuto questi consigli, Stefano si è confrontato nuovamente anche con Federica, ecco cosa è successo.

Grande Fratello, Stefano deluso da Federica

Dopo aver ricevuto parole di confronto da Javier Martinez, decisamente uno dei concorrenti più equilibrati di questa edizione del Grande Fratello, Stefano Tediosi ha cercato Federica Petagna per un nuovo confronto. L’ex tentatore ha ammesso di essere rimasto frastornato dalle ultime notizie sulla vita sentimentale della partenopea, certo che il loro interesse fosse reciproco, e ha notato come lei dopo la puntata è totalmente cambiata nei suoi confronti. Certo, a noi che sappiamo tutti i retroscena fa ridere questa considerazione, dato che Stefano è il primo ad aver cercato di ingannare tutti, ma stendiamo un velo pietoso e andiamo avanti.

“Ci avevo creduto, sennò non sarei arrivato fino a qua. Mi fa tanto strano che in così pochi giorni sei cambiato così tanto. Le cose cambiano in te, in me no. Io le voglie che ho dentro, ce le ho sempre”.

Queste le parole di Stefano a Federica, la quale è apparsa davvero sempre meno interessata a fare pace con lui. Che si stia per verificare un ritorno di fiamma tra Petagna e Alfonso D’Apice? I loro fan ci sperano, quel che è certo è che Tediosi sembra essere sempre più lontano dalla gieffina. Nelle ultime ore, poi, l'espera di gossip Deianira Marzano ha fatto sapere di essere in possesso di nuove prove che confermano flirt di Alfonso con altre ragazze, mettendo in una nuova luce il suo sentimento per l'ex. Voi cosa ne pensate?

