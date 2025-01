Grande Fratello, nuovo confronto tra Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli: "Mi sono allontanato perché..." (VIDEO)

News VIP

Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli tra dubbi e incomprensioni al Grande Fratello: il ragazzo le fa notare che avrebbe preferito una maggiore chiarezza, mentre lei confessa di essere pronta a fargli cambiare idea su di lei.

L'amicizia speciale nella Casa del Grande Fratello fra Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli continua tra alti e bassi. Proprio per questo motivo, i due giovani concorrenti hanno deciso di confrontarsi nuovamente sul loro rapporto, scoprendo che entrambi avevano dei forti dubbi.

I dubbi di Alfonso su Chiara

Nuovo confronto nella Casa del Grande Fratello tra Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli. A riaprire il discorso è il giovane campano che ha chiesto alla ragazza un po' di trasparenza. Visto che fra lui ed Emanuele Fiori c'è un'amicizia ed entrambi sembrano interessati alla concorrente, per Alfonso è importante capire quali sono le reali intenzioni di Chiara.

"Prendo posizione se gli altri sono chiari con me, come lo sei stato tu" ha spiegato Chiara ad Alfonso "Io con Emanuele non dovevo chiarire niente perché in lui non ho visto niente". Dichiarazioni, però, che non hanno convinto del tutto l'ex amato volto di Temptation Island. Il campano, infatti, teme che la bella concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini voglia soltanto essere corteggiata, senza poi dare seguito o ricambiare le attenzioni che le vengono riservate:

Avevo delle mie idee, mi aspettavo che tu facessi qualcosa. Non sono deluso, però...ho percepito da parte tua un voler essere prima donna e dire "non voglio questa cosa" e allo stesso tempo volerla...dimmi se sbaglio. Mi sarei aspettato un "non voglio niente" o un "forse, potrebbe essere, vediamo". Mi sono allontanato è vero, se tu avessi voluto potevi venire tu da me, questo anche mi avrebbe fatto capire qualcosa.

Le parole di Alfonso hanno fatto riflettere Chiara, che ha ammesso di essersi resa conto che forse toccava a lei cercarlo. Per questo motivo, la ragazza ha promesso al campano di scacciare via freni e paure per provare a fargli cambiare idea su di lei. È un nuovo inizio per i due concorrenti?

Nuovi colpi di scena al Gf

È tutto pronto per la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera lunedì 13 gennaio 2025 su Canale 5 e sarà ricca di colpi di scena, con rivelazioni e confronti che potrebbero cambiare completamente gli equilibri nella Casa. Dopo l’uscita volontaria di Jessica Morlacchi, l’attenzione è puntata sull’eliminazione di uno tra Helena Prestes, Ilaria Galassi, Luca Calvani, Shaila Gatta e Tommaso Franchi.

Chi sarà il prescelto dal pubblico per lasciare il reality show? Il provvedimento adottato dal Gf nei confronti di Helena e Ilaria, però, ha parecchio infastidito Lorenzo Spolverato, che ha minacciato nuovamente di abbandonare il gioco. Parlando con Amanda Lecciso, il concorrente milanese ha confessato che se stasera in diretta accadranno alcune cose, tra cui l'eliminazione della sua amata Shaila, lui andrà via con lei:

Sta settimana ho visto delle cose, sono accadute delle cose, ho tutto ben chiaro in testa. Voglio vedere cosa succede in puntata, dopodiché tiro le somme. O vado via per dei motivi che so io, oppure se rimango sono cavoli amari. Perché lì inizia la sfida. Inizia il gioco.

