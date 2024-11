Grande Fratello, nuovo cambio di programmazione per il reality: ecco quando andrà in onda

News VIP

Il GF è di nuovo soggetto a un cambio di programmazione: dopo la chiusura anticipata de La Talpa, il reality di Canale 5 subisce un nuovo spostamento. Ecco quando andrà in onda!

La chiusura anticipata de La Talpa ha nuovamente modificato la programmazione di Canale 5 e il primo reality a subire variazioni è stato proprio il Grande Fratello. Il programma condotto da Alfonso Signorini era stato spostato al martedì sera e da questa settimana ha ripreso il doppio appuntamento. Ecco come cambierà di nuovo la sua messa in onda.

GF, il reality cambia ancora la messa in onda e torna al lunedì

L'iniziale successo de La Talpa aveva spinto i vertici di Mediaset a cambiare la programmazione dei reality, passando il game-show di Diletta Leotta al lunedì sera e il GF al martedì. Purtroppo, i bassi ascolti della trasmissione che un tempo era stata condotta da Paola Perego hanno spinto a una drastica chiusura anticipata e all'accorpamento delle ultime tre puntate in un unico appuntamento finale che andrà in onda lunedì 25 novembre su Canale 5.

Stando così le cose, il GF subirà un nuovo cambio di programmazione e tornerà a occupare lo slot del lunedì sera, sostituendo La Talpa, come svelato in anteprima da TvBlog. Il cambio avverrà a partire da lunedì 2 dicembre e in questo modo al reality condotto da Alfonso Signorini dovrà riuscire a tenere testa al fenomeno de L'Amica Geniale - Storia della bambina perduta, che va in onda su Rai1 il lunedì sera.

Si spera anche che con questo nuovo spostamento, il reality possa recuperare in termini di ascolto, dato che l'ultimo appuntamento, andato in onda il 19 novembre, aveva conquistato appena due milioni di telespettatori con uno share del 15%.

GF, addio al confronto con Ballando con le Stelle? Salta il doppio appuntamento del reality

Oltre al passaggio del martedì, il GF sarebbe dovuto tornare al doppio appuntamento, previsto per il sabato sera. E, infatti, oggi, sabato 23 novembre, il programma andrà in onda con una doppia puntata - dopo quella di martedì 19 novembre - e sfiderà Ballando con le Stelle.

Il reality avrebbe così sfidato il dancing show di Milly Carlucci per gran parte del mese di dicembre, dato che il doppio appuntamento sarebbe iniziato il primo sabato dopo la finale di Tu si que vales e sarebbe proseguito per le restanti 4 puntate della trasmissione di ballo di Rai1.

Tuttavia, stando a ciò che riferisce sempre TvBlog, l'appuntamento del sabato sera del GF avrà breve vita e il reality di Alfonso Signorini sfiderà il programma di Milly Carlucci, tra i più seguiti della stagione, solo il 23 novembre e il 7 dicembre. Una scelta determinata anche dal fatto che proprio nella seconda settimana di dicembre il dancing show non andrà in onda con la semifinale, ma sarà sostituito dalla Prima della Scala, sempre condotta in diretta da Milly Carlucci.

Scopri le ultime news su Grande Fratello