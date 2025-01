Grande Fratello, nuove tensioni tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta: "Al posto tuo non l'avrei mai fatto" (VIDEO)

News VIP

Nuove incomprensioni nella Casa del Grande Fratello tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta: i due discussi concorrenti sembrano essere nuovamente in disaccordo, ma un confronto sincero riporta tutto alla normalità.

Mancano pochi giorni alla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda lunedì 13 gennaio 2025 su Canale 5. Nell'attesa, nella Casa, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta si sono resi protagonisti di un duro faccia a faccia a causa di nuove incomprensioni.

Nuovo confronto tra Shaila e Lorenzo

Nella notte, Lorenzo Spolverato si è lasciato andare a un duro sfogo contro Shaila Gatta, rea di essersi confidata con Luca Calvani e altre sue compagne di avventura, anzichè con lui. Venuta a conoscenza del fastidio del suo fidanzato, la ballerina ha deciso di raggiungerlo in giardino per un confronto e per cercare di risolvere questa nuova tensione sorta fra loro: "Mi sono resa conto che il mio istinto ha prevalso sul fatto che avrei dovuto parlarne con te. Hai ragione, ti chiedo scusa ma nessuno mi manipola".

Lorenzo, però, non sembra voler accettare le scuse di Shaila. Infastidito, il concorrente milanese ha rivelato di non riuscire a capire il perché la ballerina sia così restia a parlare con lui e preferisca sempre andare prima dagli altri:

Sono molto infastidito. Non è che tu devi parlare sempre prima con me, tu puoi parlare con chi vuoi e mi piace ricordarlo. Al posto tu non l'avrei mai fatto e gira tutto intorno a questo [...] Non c'è stata una tutela. Io non sono un tuo amico, io ti sono sempre stato vicino. Passo per quello che non sono perché io aiuto chi amo a raggiungere gradi di riflessione che da solo non riesce a fare.

Lorenzo e Shaila: tra accuse e scuse

Dopo essersi scusata per il comportamento assunto nella Casa del Grande Fratello, Shaila Gatta ha confessato di essersi sentita giudicata dal compagno, ed è una sensazione che avverte molto spesso. Parole che hanno spiazzato Lorenzo Spolverato, che ha cercato di scusarsi a sua volta: "Ti sono sempre stato accanto, se ti senti giudicata da me, dimmelo. Tu sei la mia migliore amica e la mia compagna. L'importante è che comprendi".

Il discorso è poi continuato tra scuse e accuse con Lorenzo che ha spiegato che il problema sta anche nella mancanza di attenzione quando si parla. "A volte si inciampa, sono inciampata, perdonami" ha ribadito Shaila. Baci e abbracci hanno poi disteso la tensione e fatto tornare il sereno tra i due concorrenti.

Ricordiamo che Shaila è al televoto insieme a Luca Calvani, Tommaso Franchi, Helena Prestes e Ilaria Galassi. Chi uscirà? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, che andrà in onda il prossimo lunedì 13 gennaio 2025 in prima serata su Canale 5.

