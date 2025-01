Grande Fratello, nuove scintille tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: "Non hai capito niente!" (VIDEO)

News VIP

In attesa del nuovo appuntamento con il GF, tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono nate nuove tensioni. Ecco cosa è successo tra i due gieffini!

Il Grande Fratello tornerà in onda questa sera, giovedì 16 gennaio, con un nuovo appuntamento sempre in diretta su Canale 5. In attesa di scoprire cosa succederà in puntata, le tensioni nella Casa tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono improvvisamente accese. La causa sarebbe un confronto tra Luca Calvani e Shaila e la richiesta del modello milanese di raccontargli cosa sarebbe successo.

GF, Shaila e Lorenzo ai ferri corti: "Non ti rendi conto che offendi la tua compagna?"

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta sono di nuovo ai ferri corti, questa volta a causa di un confronto che l'ex velina avrebbe avuto con Luca Calvani - acerrimo nemico del modello milanese nel gioco - e di cui Shaila non ha voluto svelare i dettagli al fidanzato. Su suggerimento di Chiara Cainelli, infatti, con cui Lorenzo ha pianificato alcune strategia da mettere in atto nel reality show, Lorenzo ha provato a chiedere a Shaila spiegazioni su cosa si fossero detti lei e Luca Calvani, ma il tono inquisitorio ha infastidito l'ex velina, che si è rifiutata di parlare.

Da lì, tra i due è nato un acceso confronto e, mentre Shaila si allenava in giardino, Lorenzo ha provato ad avvicinarla per chiederle spiegazioni: "È successa una cosa che non mi hai raccontato. Ho bisogno di ascoltare delle cose, ho bisogno di sapere di Luca". Ma Shaila afferma che non desidera riaprire l'argomento e rimprovera Lorenzo di aver ancora una volta sfogato il suo malumore su di lei e di aver usato un tono di voce che non le è piaciuto.

Il modello ribatte che ha bisogno di conoscere cosa si sono detti Shaila e Luca e la sua insistenza scatena una risposta infastidita nell'ex velina: "Non mi stai ascoltando, quando ho voglia di raccontartelo, te lo dirò".

GF, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, nuove tensione tra loro: c'entra Luca Calvani

I continui battibecchi tra i due dipendono sempre da una mancanza di comunicazione e comprensione reciproca: Lorenzo ha bisogno dei suoi momenti di riflessione e pace, come sottolinea anche il modello, ma quando ha bisogno di sfogarsi cerca Shaila e l'ex velina non apprezza che poi sfoghi su di lei i suoi malumori. "Non hai capito niente, questa è la tua verità e puoi tenertela" ribatte indifferente il modello, mentre Shaila lo rimprovera di non aver neppure provato a chiederle scusa e che "stai offendendo la tua compagna".

Lorenzo insiste che ha bisogno di sapere cosa si sono detti lei e Luca e che questa confessione è necessaria perché così può pianificare cosa fare e come comportarsi. Quando Shaila gli ripete che non ha neppure provato a chiederle scusa, Lorenzo le risponde che non ha nulla di cui scusarsi e che Shaila non prova neppure a comprendere cosa sta passando.

"Sei incompreso dalla tua compagna" ribatte Shaila, ma il modello si infervora e l'accusa di non aver per nulla provato a capire cosa prova e cosa sta passando in questo momento: "Sei pazza se pensi di avermi compreso, ti ho chiesto un favore e non me lo hai voluto dire".

