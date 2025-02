Grande Fratello, nuova crisi per Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: "Se già qui litighiamo, fuori come sarà?" (VIDEO)

News VIP

Una nuova incomprensione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al GF minaccia la coppia: il gieffino, infatti, ammette che non sa se fuori dalla Casa potrebbero essere felici...Ecco cosa è successo!

La relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, due tra i concorrenti più seguiti del Grande Fratello, è di nuovo in crisi: gli Shailenzo, infatti, si sono ritrovati nuovamente a confrontarsi sulla loro storia e su come potrebbe funzionare o meno una volta terminata l'esperienza del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

GF, Shailenzo ai ferri corti: "Fuori come pensi che sarà, se qui litighiamo?

Non c'è pace per gli Shailenzo: ancora una volta, i due gieffini si trovano a riflettere sulle rispettive divergenze caratteriali e su in che modo le loro diversità condizionano la coppia all'interno del gioco. Lorenzo si è lasciato andare a un lungo sfogo, accusando Shaila - che afferma di amarlo e conoscerlo bene - di non essere completamente sincera e comprensiva nei suoi confronti, mentre lui da parte sua ce la sta mettendo tutta per mostrarle anche i suoi lati meno piacevoli: "Finché ti dico che non voglio che mi baci o mi stai addosso, tu sai che in quei momenti lì non penso di averti offesa sul personale, perché so quello che ti do, ma sento che tu non accetti e rispetti appieno il mio modo di darti attenzioni. Mi abbracci, mi baci mi dici che mi ami, ma capisci che ci credo fino a un certo punto?".

Il modello prosegue il suo sfogo dichirando che la continua ricerca di attenzioni e contatto fisico di Shaila è per lui motivo di fastidio, dato che a volte, come le ha più volte spiegato, necessita di alcuni momenti di solitudine. Questa mancanza di rispetto dell'ex velina nei suoi confronti non può che spingerlo a chiedersi se una volta finito il reality show riusciranno al di fuori della Casa a vivere una relazione serena: "Come sarà fuori? Io me lo chiedo, ci penso tanto, perché se non fosse importante non ci penserei. E mi capita di pensare che questo tuo modo di fare potrebbe darmi fastidio anche fuori di qui".

Lorenzo ha ribadito che per quanto lui si senta a suo agio con Shaila e sappia che con lei può essere anche più felice di quanto non sia come singolo, vuole mettere sé stesso e il proprio benessere al primo posto: "Voglio essere felice e con te lo sono di più, ma non voglio basare tutte le mie energie sulla mia relazione".

GF, nuova crisi per Shaila e Lorenzo: "Tu pensi che la coppia sia un limite"

La replica della ballerina di Amici non si è fatta attendere: Shaila ha ricordato al compagno che quando la mattina ha cercato un po' di solitudine non lo ha cercato, ma ha anzi rispettato le sue necessità e i suoi tempi. Inoltre, ha affermato l'ex velina, se Lorenzo si rivolge a lei con calma, senza alzare i toni, non c'è ragione per cui lei debba rispondergli a tono e che è libero di prendersi tutti gli spazi che vuole: "Nessuno è una minaccia alla tua libertà, io neppure. E' vero che che nelle relazioni le cose cambiano, ma con me non hai bisogno di affermare con forza chi sei...".

La risposta di Shaila ha però infastidito Lorenzo, che si è sentito messo sotto esame e ha trovato le sue parole contraddittorie e incoerenti, perché Shaila gli fa in qualche modo pesare i suoi cambiamenti d'umore e il suo non essere sempre allegro e spensierato. La ballerina, tuttavia, gli risponde che aveva percepito i suoi malumori, ma che sperava che con abbracci e baci ("che sono gesti normali tra due persone che si amano" incalza Shaila) poteva alleggerire la sua tristezza. L'ex velina accusa poi Lorenzo di vedere la coppia come un limite e non come un punto di forza: "Tu vedi la coppia come un limite, perché affronti i problemi in una maniera che ti portano a essere sempre nervoso. Pensi solo al tuo".

Spolverato ribatte che non è così, ma Shaila sembra irremovibile nel suo pensiero: "Per me in una relazione è normale condividere, ma tu non sei interessato. Adesso, basta, tu vuoi startene solo perché hai paura. Basta, Lollo".

