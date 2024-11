Grande Fratello, notte bollente per Javier Martinez e Helena Prestes: scoppia la passione

News VIP

Dopo essersi avvicinati moltissimo, Helena Prestes e Javier Martinez trascorrono una notte hot tra baci, carezze e sospiri. Ecco cosa è successo al Grande Fratello.

Notte bollente per Javier Martinez e Helena Prestes. Il sensuale pallavolista e la bella modella brasiliana si sono avvicinati molto negli ultimi giorni, non riuscendo a nascondere l’attrazione sbocciata tra loro. Poche ore fa, i due concorrenti del Grande Fratello si sono lasciati andare, dormendo nello stesso letto, a baci e carezze passionali che sembra abbiano turbato non poco Javier. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello, Javier e Helena non resistono alla passione

Dopo essere state le due principali “vittime” della love story nata tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, sembra che Javier Martinez e Helena Prestes abbiano iniziato ad avvicinarsi moltissimo nella casa del Grande Fratello. Il pallavolista ha ammesso di sentirsi molto a proprio agio con la bella modella brasiliana, la quale ha rincarato la dose confessando che forse le serve proprio un uomo equilibrato e sereno come Javier al suo fianco. Si tratta di strategia? Per quanto nella casa del reality show di Canale 5 spesso e v volentieri i flirt nascono e finiscono a favore di Nomination, questa volta sembra che l’attrazione sia pura e sincera.

Helena ha dimenticato Lorenzo dopo gli ultimi brutali scontri, mentre Javier ha archiviato la sua forte attrazione per Shaila dal momento che lei è stata molto chiara nei suoi confronti dopo il ritorno dal breve soggiorno al Gran Hermano. Insomma, il pubblico del reality show condotto da Alfonso Signorini sta assistendo alla nascita di una nuova coppia ufficiale e questa notte Javier e Helena sono stati più vicini che mai, scegliendo di dormire insieme nel letto e non staccandosi mai l’uno dall’altra. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Grande Fratello, notte di fuoco per Helena e Javier

Dopo aver trascorso gli ultimi giorni costantemente insieme, tra carezze e confessioni, Javier Martinez e Helena Prestes sono già vicini che mai e la scintilla della passione sembra essere irrimediabilmente scoccata. Prima di trascorrere la notte insieme nella casa del Grande Fratello, il bel pallavolista ha sorpreso la modella lasciandosi andare ad una lunga confessione. Javier, infatti, ha ammesso di essersi pentito di alcune cose fatte durante il suo percorso che vorrebbe tanto poter cambiare, ma che non è riuscito ad evitare, insomma un chiaro riferimento al tempo speso con Shaila Gatta.

Inoltre, il gieffino ha fatto preoccupare la modella confidando che sente di non poter molto altro al suo percorso nella casa già spiata d’Italia, allarmando Helena che si è affrettata a fargli notare che è ancora in tempo per un nuovo inizio. E un nuovo inizio è senza dubbio stato sancito nella notte sotto le coperte, quando i due gieffini si sono lasciati andare a baci, effusioni e carezze sensuali e languide che hanno scaldato l’atmosfera. Martinez si è mostrato in difficoltà dovendosi frenare ma anche Helena ha ammesso di sentire particolarmente caldo sotto quelle coperte. A quando un vero bacio? Secondo noi si tratta di una questione di una manciata di ore e i due gieffini cederanno completamente.

