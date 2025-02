Grande Fratello, Maxime Mbandà deluso dalle parole di Amanda Lecciso: "Non me l'aspettavo" (VIDEO)

News VIP

Maxime Mbandà ha ammesso di essere deluso da alcune dichiarazioni di Amanda Lecciso. Ecco lo sfogo del concorrente del Grande Fratello con Javier Martinez.

Fin dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello, Maxime Mbandà non ha mai nascosto un certo interesse per Amanda Lecciso: il rugbista ha anche provato a corteggiare la leccese, ma senza successo. Tuttavia, nelle scorse ore, alcune dichiarazioni di Amanda avrebbero scosso e dispiaciuto il gieffino, che si è sfogato con Javier Martinez.

GF, Maxime Mbandà deluso da Amanda Lecciso: cosa è successo?

Al suo arrivo al GF, Maxime Mbandà si è immediatamente dichiarato interessato ad Amanda Lecciso, innescando anche una competizione con Bernardo Cherubini. Il fratello di Jovanotti, infatti, aveva più volte provato a corteggiare la leccese, ma le sue avanches erano cadute nel vuoto. Anche per Maxime il risultato non è stato diverso, ma tra lui e Amanda si è instaurata una sincera amicizia e un legame fondato sull'ammirazione reciproca.

Nel corso delle precedenti dirette del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, Maxime è anche intervenuto in difesa di Amanda, visto che Jessica Morlacchi, Pamela Petrarolo e altre gieffine l'avevano accusata di giocare con i sentimenti del rugbista e di "gettarsi tra le sue braccia" senza avere però intenzioni serie con lui. Maxime in quell'occasione aveva difeso Amanda, ricordando che entrambi avevano chiarito i loro reciproci sentimenti e che non si era mai sentito usato dalla gieffina, per la quale nutriva il massimo rispetto.

Tuttavia, nelle scorse ore, qualcosa tra i due concorrenti del programma tv si è incrinato: Maxime ha dichiarato di essere stato deluso dalle parole che Amanda ha avuto nei suoi confronti. A quanto pare, alla leccese non andrebbe a genio il comportamento del rugbista quando sono insieme: "Non le paicciono i miei modi quando sto con lei" ha dichiarato affranto Maxime.

GF, lo sfogo di Maxime Mbandà con Javier Martinez: c'entra Amanda Lecciso

Ritrovandosi in piscina con Javier Martinez, Maxime si è sfogato a proposito delle parole di Amanda che l'hanno particolarmente deluso. "Evidentemente non siamo fatti l'uno per l'altra" ha affermato il rugbista, mentre Javier provava a indagare sulla situazione, chiedendogli se non ci fosse stato un qualche fraintendimento tra loro. "Sono entrato a gamba tesa con lei e non è andata bene, ho provato a essere me stesso con lei e non è andato bene comunque" ha proseguito il suo sfogo Maxime.

Il pallavolista l'ha però invitato a non sentirsi sbagliato e a considerare che a volte ci sono incomprensioni tra due persone, ma che non significhi che non c'è rispetto. "Ha detto che non sono modi che funzionerebbero con lei" ha aggiunto Maxime, portando Javier a ricordargli che i suoi sentimenti non sono sbagliati e che non deve sentirsi giudicato per questo

"Devi avere fiducia in te e nei tuoi sentimenti. Ma non è che ci speri ancora che lei ti contraccambi?" chiede allora il pallavolista, ma Maxime ammette che la sua infatuazione è scemata, ma che è stato comunque ferito dalle sue parole, perché non si aspettava un giudizio simile: "Mi sono affezionato, mi piace trascorrere il tempo con lei, perciò, ci sono rimasto male".

