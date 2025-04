Grande Fratello, Mattia Fumagalli dopo la finale: "Questa volta hanno vinto i buoni"

News VIP

L'ex simpaticissimo concorrente Mattia Fumagalli ha rotto il silenzio sui social e fatto un piccolo bilancio della sua breve, ma incredibile, esperienza nella Casa del Grande Fratello.

La 18esima edizione del Grande Fratello si è conclusa lunedì 31 marzo 2025 con la vittoria di Jessica Morlacchi. A commentare il trionfo della concorrente romana ci ha pensato l'ex gieffino Mattia Fumagalli che, in un lungo post su Instagram, ha fatto un bilancio della sua incredibile esperienza nella Casa.

Le parole social di Mattia Fumagalli sul Gf

Mattia Fumagalli è stato uno dei concorrenti più simpatici e amati della 18esima edizione del Grande Fratello. La sua esperienza è stata breve, ma è riuscito comunque a farsi conoscere e apprezzare dal pubblico di Canale 5. Grazie alla sua spontaneità, ironia e schiettezza, il maestro di sci ha conquistato tutti, sia dentro che fuori la Casa più spiata d'Italia.

A distanza di alcuni giorni dalla finalissima, che ha visto trionfare a sorpresa la cantante Jessica Morlacchi, Fumagalli ha deciso di intervenire sui social e fare un bilancio del suo percorso nel reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Percorso caratterizzato da diversi scontri, ma anche dalle amicizie nate con diversi concorrenti come Helena Prestes, Javier Martinez, Pamela Petrarolo, Federico Chimirri e la stessa vincitrice Jessica:

Ci sono esperienze che, pur durando poco, lasciano un’impronta eterna. Il Grande Fratello è stato per me questo: un lampo che ha illuminato angoli di me che credevo nascosti per sempre. Ho incontrato volti che sono diventati rifugi, storie che si sono intrecciate con la mia, occhi che hanno saputo ascoltare anche i silenzi. Ho raccontato spezzoni della mia vita che non avevo mai avuto il coraggio di svelare…e in quel raccontarmi, mi sono riscoperto. Da sempre, amo le favole. E questa, nel suo modo strano e imperfetto, lo è stata davvero. Un’avventura vera, fatta di emozioni, fragilità e umanità. E come in ogni favola che si rispetti, c’è stato un lieto fine. Uno di quelli che non si scrivono per finta, ma che accadono quando la bontà, quella autentica, si fa spazio nel cuore delle persone. Perché, come ho sempre detto: “Mi piacerebbe vedere un mondo dove ogni tanto vincono i buoni.” E questa volta, in questo piccolo mondo chiamato Grande Fratello… i buoni hanno vinto. E io, dal cuore, ne sono felice.

Signorini pronto a lasciare il Gf?

Lunedì 31 marzo 2025 è calato il sipario sul Grande Fratello. A partire dalla prossima settimana, infatti, andrà in onda su Canale 5 la prima e attesissima stagione di The Couple - Una vittoria per due, il nuovo reality game condotto da Ilary Blasi. Otto coppie in gara vivranno isolate dal mondo esterno nella Casa del Gf e ogni settimana dovranno affrontare prove di resistenza e strategia per rimanere nel gioco. La coppia vincitrice si porterà a casa un milione di euro.

Buone notizie, però, per i fan del Gf. Come annunciato da Alfonso Signorini durante la finale, il reality show tornerà a settembre in versione Gold per celebrare il suo 25° anniversario. Stando ad alcune indiscrezioni, il cast sarà composto per metà da ex concorrenti e per metà da volti inediti. Ma chi ci sarà al timone?

La frase pronunciata dal conduttore e giornalista durante l'ultima puntata del popolare reality show di Canale 5 è stata interpretata da molti come un possibile addio. "Posso già annunciarvi che il Grande Fratello tornerà a settembre, buona vita e grazie a tutti" ha dichiarato Signorini, facendo storcere il naso ai telespettatori. Staremo a vedere.

