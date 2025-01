Grande Fratello, Marina La Rosa replica alle parole di Shaila Gatta: "Non devo confrontarmi con lei"

News VIP

Ospite a Pomeriggio 5, l'ex concorrente del GF Marina La Rosa ha replicato alle parole di Shaila Gatta: ecco cosa è successo!

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, il conduttore Alfonso Signorini ha letto a Shaila Gatta il commento che Marina La Rosa, ex concorrente e vincitrice di una delle prime edizioni del reality show, ha rilasciato sull'ex velina. Avendo saputo che Marina La Rosa l'ha definita "volgarotta2, Shaila ha ammesso di non sapere chi fosse, ma l'ha invitata a presentarsi nella Casa per un confronto. Ospite a Pomeriggio 5, l'ex gieffina ha commentato le parole di Shaila Gatta, rifiutando il confronto con lei.

GF, Marina La Rosa definisce Shaila Gatta "volgarotta": la replica della gieffina

Nei giorni precedenti all'ultima puntata del GF, Marina La Rosa aveva definito Shaila Gatta "volgarotta" e questo commento non era passato inosservato: "La vedrei benissimo al mercato con un banco di frutta e verdura".

Infatti, nella diretta di ieri, lunedì 20 gennaio, Alfonso Signorini ha voluto leggere all'ex velina alcuni articoli su quanto dichiarato dall'ex storica concorrente di una delle prime edizioni del GF e non è mancata la replica di Shaila.

Quest'ultima, infatti, ha ammesso prima di non conoscere Marina La Rosa, ma che se per gli autori erano d'accordo avrebbero potuto farla entrare nel relaity così da avere un confronto diretto: "Grazie, ma perché non la fai entrare? Nuova concorrente Marina La Rosa. Io amo i banchi di frutta e verdura, vado sempre al mercato. Prenderò anche io uno stand e mi metterò a vendere frutta. [..] Sono più cafona, lo ammetto, non so essere elegante"

GF, Marina La Rosa rifiuta il confronto con Shaila Gatta: "Non devo parlare con lei"

Ospite oggi a Pomeriggio 5, Marina La Rosa ha commentato le parole di Shaila Gatta, dichiarando però di non essere interessata a un confronto con l'ex velina. Dopo aver ascoltato le dichiarazioni di Shaila su di lei, l'ex storica gieffina ha così ammesso: "Ragazza carina, ma non accetto il suo invito. Non ho nulla su cui confrontarmi con lei. So che twerka, mi hanno detto che è una ballerina. Ma non abbiamo nulla in comune, non amo la gente che urla, alza la voce ed è aggressiva".

Inoltre, dopo aver osservato l'evoluzione della storia d'amore con Lorenzo Spolverato, Marina La Rosa si è schierata dalla parte di coloro che non reputano veritieri gli Shailenzo.

Anche secondo l'ex concorrente del GF, infatti, Shaila e Lorenzo stanno recitando un copione. Infatti, ha ammesso candidamente che entrambi mancano di stile e non fanno altro che urlare: "Tutto teatrale, sceneggiato. Sembra finto. Io da giovane non urlavo così. Ma si tratta di stile!".

Scopri le ultime news su Grande Fratello