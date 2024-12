Grande Fratello, Mariavittoria vuota il sacco e rivela di essere attratta da un concorrente: "Sono confusa"

News VIP

Tornata nella Casa del Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti si è lasciata andare a una clamorosa rivelazione: la giovane concorrente sarebbe interessata ad Alfonso D'Apice!

I giorni in Tugurio sono stati fondamentali per il percorso di alcuni concorrenti del Grande Fratello, soprattutto per Mariavittoria Minghetti. La giovane gieffina, che ha finalmente riabbracciato il suo Tommaso Franchi, ha infatti confessato di essere confusa e di aver iniziato a provare qualcosa per Alfonso D'Apice.

Mariavittoria si è presa una cotta per Alfonso? La confessione della gieffina

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri lunedì 2 dicembre 2024 su Canale 5, i tuguriati sono finalmente tornati in Casa. Se Lorenzo Spolverato ha ritrovato la sua amata Shaila Gatta, Mariavittoria Minghetti ha potuto riabbracciare il suo Tommaso Franchi. I due hanno dormito con lui, ma la dottoressa non sembra più essere convinta del sentimento che prova per il giovane idraulico. Il motivo? Alfonso D'Apice.

Nei giorni trascorsi in Tugurio, Mariavittoria ed Alfonso hanno avuto modo di parlare e conoscersi meglio. La complicità nata con l'ex volto di Temptation Island, però, sembra aver destabilizzato la giovane concorrente che, una volta rientrata in Casa, ha rivelato ad Amanda Lecciso e Javier Martinez di trovarsi in uno stato di confusione: "Diciamo che sono uscita dal Tugurio…c’ho confusione mentale. Stasera però ho dormito con Tommy…Ho comunque confusione […] Mi è mancato tantissimo ma si è aggiunto un tassello".

Mariavittoria non ha fatto nomi, ma Javier ha subito capito il coinquilino in questione, ovvero Alfonso: "Che è un’altra persona? Ma veramente...Vabbè mi hai sempre esternato un occhio di riguardo. Mi dispiace perché io ho sempre fatto il tifo per Tommy, però...io rimango su quel letto eh, non mi sposto". Dopo aver ascoltato il pensiero dell'argentino, la dottoressa ha sorriso maliziosa, ammettendo di non voler agire...almeno per il momento. Come reagirà il campano, ma soprattutto Tommaso e Federica nel momento in cui scopriranno l'interesse della gieffina?

Alfonso chiude con Federica

Se Mariavittoria Minghetti ha ammesso di essere interessata ad Alfonso D'Apice, quest'ultimo ha deciso di mettere un punto alla sua lunga storia d'amore con Federica Petagna. Tutto è successo dopo l'ultima puntata del Grande Fratello quando i due concorrenti hanno deciso di confrontarsi e chiarire le loro rispettive posizioni. Se per il campano la causa principale dei loro litigi sono delle questioni irrisolte che si ripresentano periodicamente, per la gieffina il problema risiede nelle modalità dei loro confronti.

Tra reciproche accuse e gelosie, Alfonso e Federica hanno affrontato un'accesa discussione che è culminata con le lacrime di entrambi e la drastica scelta di lui. Con la voce rotta dal pianto, infatti, il concorrente campano ha ammesso di essere arrivato a una consapevolezza: la loro storia è davvero finita e, al momento, la separazione pare l'unica soluzione perseguibile. Sarà davvero così?

