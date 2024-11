Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti torna all'attacco contro Lorenzo Spolverato: ecco cosa è successo (VIDEO)

News VIP

Non c'è pace per Lorenzo Spolverato, che è finito ancora una volta nel mirino di Mariavittoria Minghetti. La concorrente è convinta che il desiderio del modello milanese di essere sempre sotto i riflettori è eccessivo e fuori luogo.

Cresce l'attesa per la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda martedì 12 novembre 2024 in prima serata su Canale 5. Intanto, nella Casa, Lorenzo Spolverato è finito nuovamente nel mirino di Mariavittoria Minghetti, che ha confessato di non sopportare più le manie di protagonismo del suo compagno di gioco.

Le critiche di Mariavittoria

Mariavittoria Minghetti è tornata all'attacco contro Lorenzo Spolverato. Tutto è nato poco prima de "Il GF Talent Show" quando il concorrente milanese ha chiesto a Jessica Morlacchi di poter cantare col gruppo capitanato con lei. La concessione dell'ex cantante dei Gazosa, però, ha fatto storcere il naso alla medica, che non ha nascosto il suo fastidio.

Jessica ha cercato di minimizzare, ma Mariavittoria non ha voluto sentire spiegazioni. Senza troppi giri di parole, la discussa concorrente del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ha puntato il dito contro Lorenzo, accusandolo di voler stare sempre al centro dell'attenzione: "C'ha una fame, 'sto ragazzo, di stare al centro dell'attenzione. Ma com'è? In evidenza ci sta anche se non fa un numero in più nel coro [...] Io non la vedo come una cosa positiva, gli vorrei semplicemente dire che se fa meno si vede di più. Lui non è uno che passa inosservato".

A cercare di far ragionare Mariavittoria ci ha pensato anche Amanda Lecciso, che l'ha invitata a essere più comprensiva e mettere da parte questa visione tanto negativa e tanto giudicante. Secondo la sorella della nota Loredana, Lorenzo non starebbe fingendo o esagerando con i modi nella Casa, ma semplicemente sarebbe fatto così: "Alcune persone, qui dentro, la vivono come un fastidio. Dovresti vederla come una cosa positiva. Lorenzo, secondo me, anche fuori è così. Non esagera qui, per me è esagerato anche fuori. È carattere.

Mariavittoria protagonista del Gf

Mariavittoria Minghetti è, al momento, tra le protagoniste più discusse e chiacchierate della nuova edizione del Grande Fratello. La concorrente è, al momento, al centro di quasi tutte le dinamiche della Casa sia per il rapporto turbolento con Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, sia per il flirt con Tommaso Franchi. Non solo. Negli ultimi giorni, Mariavittoria è finita al centro del gossip per il suo avvicinamento pericoloso a Javier Martinez. Avvicinamento che ha entusiasmato tutti i numerosi fan del reality show condotto da Alfonso Signorini che sperano di vederli insieme. Li accontenteranno? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata, che andrà in onda il prossimo martedì 12 novembre su Canale 5.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.