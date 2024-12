Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti svela la verità durante un fuori onda: "Ho scelto Tommaso perché..."

News VIP

Mariavittoria Minghetti al centro del gossip dopo l'ultima puntata del Grande Fratello: ecco perché la giovane concorrente del reality show ha deciso di continuare a conoscere nella Casa solo Tommaso Franchi.

Tempo di rivelazioni inedite nella Casa del Grande Fratello. Ieri sera, durante una pausa pubblicitaria, Mariavittoria Minghetti si è lasciata andare a uno sfogo con Javier Martinez in cui ha svelato tutta la verità dietro la sua scelta di continuare la frequentazione solo con Tommaso Franchi.

La discussa scelta di Mariavittoria Minghetti

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, che ha visto l'uscita di scena di Yulia Bruschi e Federica Petagna, Alfonso Signorini ha voluto fare chiarezza nel triangolo composto da Mariavittoria Minghetti, Tommaso Franchi e Alfonso D'Apice. Interpellata dal conduttore, la concorrente ha dichiarato di non essere innamorata del giovane idraulico e che la presenza del campano nella casa ha influito sull'evoluzione del loro rapporto.

La situazione è poi degenerata quando Signorini ha mandato in onda un filmato in cui Tommaso ammetteva di aver fatto l'amore con Mariavittoria nella Casa del Gf. Immagini che hanno spiazzato tutti e che hanno portato la giovane dottoressa a prendere una drastica decisione riguardo le sue conoscenze. Senza troppi giri di parole, la Minghetti ha spiegato di volere stare accanto a Franchi e di vedere D'Apice solo come un amico:

In tugurio mi siete mancati tutti e due in modo diverso. Il rapporto stretto che si è venuto a creare con Alfonso, forse in una relazione potrebbe essere alterato perché entrerebbero in gioco altri meccanismi. Quindi quando ti dico che ti voglio vicino, intendo in qualità di amico. Per quanto riguarda Tommaso, mi sei mancato tanto, voglio starti vicino, lo sai che ho un sentimento forte con te. Voglio starti accanto a patto che questo tipo di rapporto non possa portarci nella direzione sbagliata che avevamo assunto, in cui non eravamo più noi stessi. Io e Tommaso siamo una coppia.

La verità di Mariavittoria

La scelta di Mariavittoria Minghetti ha fatto storcere il naso a molti telespettatori, che non l'hanno vista sincera. A smascherarsi è stata proprio lei durante una pausa pubblicitaria. Parlando con il suo amico Javier Martinez, la giovane concorrente del Grande Fratello ha deciso di vuotare il sacco e svelare il reale motivo che l'ha spinta a continuare la sua frequentazione con Tommaso Franchi e ad accantonare Alfonso D'Apice:

È stato un bambino, non mi sono sentita protetta perché l'ha fatto uscire lui. Ormai devo provare a stare a testa alta, ma non è una situazione facile. Ormai la decisione l'ho presa. Tutte le decisioni che ho preso sono state dettate da questo. Tu hai capito quanto questa cosa mi stava pressando?

Dopo aver ascoltato lo sfogo di Mariavittoria, Javier ha cercato di rassicurarla, invitandola a rendere la situazione meno pesante di quello che in realtà è: "Non hai fatto niente di male, datti dei giorni. Prova a rendere questa situazione più leggera". A nulla sono serviti però i consigli del concorrente argentino, visto che la dottoressa ha deciso di passare la notte insieme a Tommaso. Sarà davvero questa la scelta definitiva di lei? Come evolverà la situazione con Alfonso? Staremo a vedere.

