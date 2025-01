Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti pensa già a lasciare Tommaso Franchi? Cosa succede

News VIP

Parlando di progetti futuri dopo il Grande Fratello, Mariavittoria fa il nome di Amanda Lecciso e dimentica Tommaso Franchi. La gieffina è già pronta a mollarlo?

Nella casa del Grande Fratello continuano gli alti e bassi tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi. I due hanno deciso di provare a stare insieme e darsi una possibilità, nonostante la dottoressa romana avesse manifestato interesse per Alfonso D’Apice dopo la permanenza in tugurio. Eppure, durante le interviste per lo speciale di Chi sul Natale, Mariavittoria non ha neppure preso in considerazione l’idea di trascorrere le prossime festività fuori dal programma di Canale 5 con il giovane idraulico toscano.

Grande Fratello, Mariavittoria e Tommaso non convincono

Nella casa del Grande Fratello è nato un feeling particolare tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi. Inizialmente era la bella dottoressa romana a spingere il giovane idraulico ad approfondire la loro conoscenza, nonostante le remore del gieffino che non riteneva di essere pronto per una relazione seria come lei l’avrebbe voluta impostare. Nel corso delle settimane, nonostante i tentativi di allontanarsi, è stato chiaro che l’attrazione fisica fortissima continuava a portare Tommaso e Mariavittoria sempre più vicini, fino a quando non ci ha pensato il GF a separarli spedendo il concorrente al Gran Hermano per qualche giorno. Durante la lontananza, Franchi ha capito di volersi dare un’occasione con Mariavittoria ed è tornato in Italia pronto ad affrontarla per sistemare le cose dopo diverse discussioni.

Nel frattempo, Mighetti è stata costretta a soggiornare in tugurio e qui ha approfondito la conoscenza di Alfonso D’Apice, che l’ha totalmente mandata in crisi. La bella dottoressa romana, infatti, ha messo in discussione il rapporto con Tommaso ammettendo di provare attrazione per Alfonso, ma l’ex protagonista di Temptation Island si è tirato indietro, non volendo fare il terzo incomodo. Dunque, dopo giorni di pianti e ragionamenti infiniti che hanno appassionato i telespettatori del Grande Fratello, Mariavittoria e Tommaso si sono riavvicinati ma molti sono convinti che tra loro non potrebbe mai durare. Lo stesso Alfonso, durante una confidenza a Javier Martinez, ha raccontato di aver scoperto da Minghetti che si sente in qualche modo obbligata a stare con Franchi a causa di un delicato segreto che riguarda il gieffino. Di quale segreto si parla? Al momento non è chiaro, fatto sta che durante le interviste per lo speciale di Chi per il Natale, la gieffina non ha fatto il nome del toscano parlando di un ipotetico Natale fuori dalla casa del GF.

Grande Fratello, Mariavittoria e Tommaso: non dureranno

Mentre Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi continuano la loro conoscenza nella casa del Grande Fratello, non senza parecchi dubbi da parte di entrambi, il pubblico è sempre più che convinto che questa non sia una coppia ben assortita e che la love story sia destinata a finire ancora prima di concretizzarsi. Se da una parte, infatti, Mariavittoria ha un interesse per Alfonso che ha messo da parte ma che non è scemato, dall’altra entrambi non sembrano pensare a lungo termine e contemplare un flirt anche lontano dalle telecamere del reality show di Canale 5. Nello speciale di Chi dedicato al Natale, infatti, Mariavittoria ha ammesso di aver pensato di trascorrere le festività, una volta lontano dal programma condotto da Alfonso Signorini, insieme ad Amanda Lecciso, “a mangiare schifezze e guardare cinepanettoni”.

E Tommaso? La gieffina l’ha nominato solo per dire, scherzando, che gli avrebbe regalato una calza con del carbone dato che non si comporta sempre bene. Insomma, non sembra che questa sia una relazione destinata a durare visti questi presupposti, ma in realtà anche ora al GF tra loro si respira una strana aria, tanto che il pubblico si è schierato tra chi ha consigliato a Mariavittoria di pensare solo a sé stessa, e chi ritiene che la dottoressa non sia la donna giusta per comprendere la particolare sensibilità del giovane toscano.

