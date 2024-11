Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti e Javier Martinez sempre più vicini: "Mi fido di te" (VIDEO)

News VIP

Cresce la complicità nella Casa del Grande Fratello tra Mariavittoria Minghetti e Javier Martinez: la giovane concorrente pronta a dimenticare Tommaso Franchi con l'ex tentatore di Temptation Island?

Nuovo flirt nella Casa del Grande Fratello? Stiamo parlando di Mariavittoria Minghetti e Javier Martinez che, dopo l'uscita momentanea di Tommaso Franchi, si sono avvicinati pericolosamente lasciandosi andare a tenerezze e confidenze notturne.

Mariavittoria dimentica Tommaso con Javier

Cresce l'attesa per la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda lunedì 11 novembre 2024 su Canale 5. Intanto, nella Casa più spiata d'Italia, non è passata inosservata la forte complicità tra Mariavittoria Minghetti e Javier Martinez. I due concorrenti, che hanno sempre avuto un bel rapporto, nelle ultime ore si sono avvicinati ancora di più lasciandosi andare a balli e confidenze notturne.

Con grande sorpresa di tutti, Javier ha confessato a MariaVittoria di fidarsi di lei. La discussa concorrente della nuova edizione del Gf, che nel corso dell'ultima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini si è resa protagonista di un'accesa discussione con Shaila Gatta, ha deciso di aprire il suo cuore e svelare all'ex tentatore di Temptation Island tutti i suoi dubbi e perplessità sulla genuinità di Tommaso:

Io non mi fido di Tommaso voglio dirtelo. Ci sto ragionando su questa cosa. Poi con lunedì ho avuto la conferma. Io già faccio fatica a fidarmi, ma di te mi fido. Con Tommy c’è affinità, ma non posso affidarmi a lui, non c’è fiducia. Poi ora che ho scoperto che è andato a dire a Shaila che io sparlo di lei.

Tommaso delude Maica

Se nella Casa del Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti si è avvicinata pericolosamente a Javier Martinez, Tommaso Franchi è finito al centro delle critiche per il comportamento ambiguo assunto nei confronti di Maica Benedicto in Spagna. Il giovane idraulico ha prima sostenuto di non sentire la mancanza della sua storica compagna di gioco e poi ha iniziato a dire a tutti i concorrenti del Gran Hermano di non essere attratto neanche dalla modella spagnola, che dopo averlo scoperto non ha nascosto la sua delusione. Cosa succederà ora che Tommaso tornerà in Italia? Mariavittoria lo aspetterà o continuerà la sua conoscenza con l'ex tentatore di Temptation Island? L'appuntamento è per lunedì 11 novembre in prima serata su Canale 5.

